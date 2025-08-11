Argentina vẫn khó vay vốn từ thị trường quốc tế

Tuy nhiên, điều này chưa giúp giảm được lãi suất đi vay của Argentina và quốc gia đang kẹt tiền này vẫn phải đứng ngoài thị trường trái phiếu quốc tế, dù đã nhận được một gói giải cứu lớn từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Các cuộc khủng hoảng kinh tế liên miên đã dẫn tới việc Argentina mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ nợ quốc gia 9 lần trong lịch sử và lần gần đây nhất là trong cuộc tái cơ cấu nợ vào năm 2020. Các vụ kiện tụng của nhà đầu tư và lãi suất cao từ đó mà ra đã khiến Argentina không thể vay từ thị trường trái phiếu quốc tế trong phần lớn thời gian của 2 thập kỷ qua. Thay đổi thực tế này là một nhiệm vụ quan trọng đối với ông Milei - nhà kinh tế học theo trường phái tự do đã được hoan nghênh vì giảm được thâm hụt ngân sách khổng lồ và khống chế được tốc độ lạm phát cao ngất ngưởng của đất nước.

Số liệu thống kê gần đây cho thấy lạm phát hàng tháng ở Argentina trong tháng 5/2025 đã giảm xuống dưới mức 2% lần đầu tiên trong 5 năm. Tuy tốc độ lạm phát hàng năm ở Argentina trong tháng 6/2025 là 39,4%, thuộc hàng cao nhất trên thế giới, giới phân tích dự báo con số sẽ giảm còn 27% vào cuối năm 2025. IMF dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2025, đảo ngược sự suy thoái của năm 2024.

KÝ ỨC KHÔNG VUI VỀ TRÁI PHIẾU ARGENTINA

“Ông Milei cần có được sự tiếp cận linh hoạt với thị trường trái phiếu để đưa chương trình nghị sự kinh tế của ông ấy trở nên bền vững. Tuy nhiên, để có được sự tiếp cận đó, ông ấy cũng cần chứng minh được là chương trình của ông ấy bền vững, mà nhà đầu tư bây giờ vẫn còn hoài nghi… Đây là một dạng con gà và quả trứng”, nhà kinh tế học Gabriel Caamano của Công ty tư vấn tài chính Outlier ở Buenos Aires nhận xét khi nói chuyện với tờ báo Financial Times.

Mặc dù giá trái phiếu chính phủ Argentina đã phục hồi từ sau cuộc bầu cử năm 2023 khi ông Milei đắc cử tổng thống, chi phí đi vay được phản ánh qua lợi suất trái phiếu của nước này vẫn cao hơn nhiều so với mức mà hầu hết các quốc gia đang phát triển sẵn sàng trả.

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Argentina với trái phiếu kho bạc Mỹ - tức phần bù mà nhà đầu tư đòi hỏi để nắm giữ trái phiếu USD của Argentina - là 7,71 điểm phần trăm, một con số còn lớn dù đã giảm so với hơn 20 điểm phần trăm so với thời chính quyền cánh tả tiền nhiệm ở Argentina. Ông Jeff Grills, trưởng bộ phận trái phiếu thị trường mới nổi tại Công ty Aegon Asset Management, cho rằng “không có con số kỳ diệu” nào cho mức chênh lệch mà Argentina có thể tiếp cận lại thị trường. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng nhà đầu tư tiềm năng cho một đợt phát hành trái phiếu tiếp theo của Argentina có thể sẽ muốn mức chênh lệch đó giảm xuống thấp hơn hiện tại, để đảm bảo rằng khoản nợ sẽ được thanh toán trong tương lai.

Trên thị trường tài chính, các nhà đầu tư còn bị ám ảnh bởi ký ức về sự trở lại đầy hứng khởi của Argentina trên thị trường trái phiếu năm 2016 dưới thời tổng thống bảo thủ Mauricio Macri. Khi các cải cách thân thiện với doanh nghiệp của ông Macri đình trệ, Argentina rơi vào cuộc khủng hoảng thị trường năm 2018, dẫn tới gói cứu trợ lớn nhất từ trước đến nay của IMF, sự trở lại nắm quyền của những người cánh tả Peronist năm 2019 và những tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu nước này.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế của chính quyền Tổng thống Milei hiện nay, ông Luis Caputo, cũng là Bộ trưởng Bộ Tài chính của chính quyền ông Macri. Từng là một nhà giao dịch Phố Wall, vào năm 2016, ông Caputo đã giữ vai trò trung gian cho sự trở lại của Argentina trên thị trường trái phiếu bằng cách giải quyết êm thấm với các trái chủ còn kiện tụng Argentina vì vụ vỡ nợ kỷ lục năm 2001 của nước này. Năm 2017, ông Caputo điều hành một cuộc phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm, và cuộc vay nợ đó đã trở thành biểu tượng cho sự phục hồi đáng kinh ngạc về uy tín của Argentina.

Nhưng sau đó là cuộc khủng hoảng dưới thời Macri và trái phiếu kỳ hạn 100 năm đó đã được tái cấu trúc vào năm 2020. Tháng 4/2025, ông Caputo đã giành được một khoản vay mới trị giá 20 tỷ USD từ IMF để giúp ông Milei nới lỏng các biện pháp kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt của Argentina, cùng với 22 tỷ USD từ các tổ chức cho vay đa phương khác. Ông cũng đã đàm phán các thỏa thuận mua lại trị giá 3 tỷ USD với các ngân hàng quốc tế và phát hành trái phiếu bằng đồng Peso trị giá 1,5 tỷ USD mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký mua bằng USD.

Tuy nhiên, ông Milei vẫn không thể khai thác thị trường trái phiếu USD quốc tế như nhiều chính phủ vẫn làm để vay nợ mới hoặc đảo nợ cũ. Trong một cuộc trao đổi với Financial Times vào năm ngoái, ông Caputo nói rằng mục tiêu tiếp cận thị trường có thể đạt được kịp thời để tái cấp vốn cho các khoản trả nợ gốc đến hạn vào tháng 7/2025. Nhưng có một lý do khiến các nhà đầu tư tiếp tục nghi ngờ khả năng trả nợ của Argentina vì nước này không xây dựng lại được dự trữ ngoại tệ.

MỐI LO VỀ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI

Tuần trước, IMF cho biết rằng Argentina đã không đạt được các mục tiêu ban đầu về bổ sung dự trữ ngoại hối. Vào cuối tháng 7/2025, dự trữ ngoại hối của nước này là âm 6,4 tỷ USD nếu hạch toán các khoản nợ phải trả, mặc dù đã tăng khoảng 2 tỷ USD kể từ sau gói cứu trợ mới nhất của IMF.

Việc tích lũy dự trữ ngoại hối diễn ra chậm chạp một phần do chính sách tiền tệ của ông Milei, khi vị Tổng thống cho rút hàng tỷ USD từ ngân hàng trung ương để bảo vệ tỷ giá đồng Peso trong nỗ lực kiềm chế lạm phát và làm hài lòng cử tri. Buenos Aires cũng buộc phải hy sinh dự trữ để trả các khoản nợ.

Việc các mặt hàng xuất khẩu nông nghiệp và năng lượng hàng đầu của Argentina giảm giá cũng đã làm giảm lượng USD có sẵn. Nhưng yếu tố rủi ro lớn nhất đối với các nhà đầu tư tiềm năng có thể mua trái phiếu chính phủ Argentina là vấn đề chính trị, theo giới phân tích. Các kế hoạch ổn định nền kinh tế trước đây đã thất bại khi các chính phủ không có được sự ủng hộ của cử tri đối với việc cắt giảm chi tiêu - một chính sách không được lòng dân.

Trong những tuần gần đây, các nhà lập pháp thuộc phe đối lập đã phê chuẩn một số biện pháp tăng chi tiêu, và việc này đang đe dọa nỗ lực cân bằng tài khóa của ông Milei. Hy vọng cho ông Milei là liên minh La Libertad Avanza của ông sẽ giành được kết quả tốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 10/2025 để có thể hạn chế những rủi ro tài khóa như vậy. Các nhà thăm dò ý kiến cho biết liên minh này có thể giành được tới 40% số phiếu bầu, giúp tăng đáng kể số ghế đang ở mức thiểu số của liên minh này trong Quốc hội Argentina.

Một chiến thắng như vậy sẽ trấn an nhà đầu tư và giúp giảm chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu quốc tế của Argentina và trái phiếu kho bạc Mỹ xuống dưới 6 điểm phần trăm - theo ông Nicolas Dujovne, người từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế trong Chính phủ Macri. “Có một cơ hội tốt là nếu Chính phủ đạt được kết quả khả quan trong cuộc bầu cử, chênh lệch lợi suất sẽ giảm và Chính phủ sẽ bắt đầu có thể đảo nợ. Sau đó, Argentina sẽ bước vào một chu kỳ tốt, với dự trữ ngoại hối được xây dựng và trái phiếu Argentina trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn hơn”, ông Dujovne cho biết.

Tuy nhiên, những tháng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể cũng quan trọng không kém, vì áp lực đè nặng đòi hỏi ông Milei thực hiện các cải cách mang tính cơ cấu, bao gồm cả luật lao động, cũng như phải có các động thái để tăng cường khả năng cạnh tranh của xuất khẩu, vốn đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đồng Peso mạnh lên. “Thị trường sẽ theo dõi sát sao để xem cuối cùng Tổng thống có đưa ra những quyết định khó khăn mà ông ấy trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử hay không. Vì không còn lý do gì để tiếp tục trì hoãn nữa”, nhà kinh tế Caamano cho hay.