Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành bảo dưỡng tổng thể vượt tiến độ

Ngày 25/4/2023, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) cho biết Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành vượt tiến độ đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ năm 2023 trong 26 ngày, nhanh hơn 4 ngày so với kế hoạch (kế hoạch là 30 ngày) và đã cho ra sản phẩm urê và sản phẩm Amonia trở lại vào ngày 22/4/2023. Thành công của đợt bảo dưỡng tổng thể lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nhà máy đã vận hành qua nhiều năm, đồng nghĩa với việc thực hiện bảo dưỡng tổng thể sẽ ngày càng phức tạp, khó khăn hơn. Đây đã là kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 11 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ kể từ khi đi vào hoạt động với gần 4.600 hạng mục công việc, trong đó nhiều hạng mục phát sinh ngay trong quá trình bảo dưỡng tổng thể. Nhiều khó khăn và thách thức đặt ra như vậy, tuy nhiên lợi thế của PVFCCo là có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, cán bộ nhân viên với kinh nghiệm dày dặn, tay nghề vững chắc được tôi luyện qua các đợt bảo dưỡng tổng thể trước đây, cùng với sự hỗ trợ rất tích cực từ các đơn vị trong cùng Tập đoàn.

Chính vì vậy, trước khi bước vào đợt bảo dưỡng này, PVFCCo đã có sự chuẩn bị kỹ càng với nhiều phương án, vật tư thay thế được tính toán dự liệu sẵn. Trong quá trình bảo dưỡng, cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của đội ngũ tham gia bảo dưỡng cùng sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo nên Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn toàn làm chủ tiến độ và chất lượng bảo dưỡng tổng thể. Kết quả là công tác bảo dưỡng tổng thể lần này đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra: An toàn cao nhất, chất lượng tốt nhất, tiết kiệm nhiều nhất, tiến độ nhanh nhất.

Đồng thời, qua kỳ bảo dưỡng này, PVFCCo cũng đã có những đánh giá chi tiết về tình trạng máy móc thiết bị, từ đó có các phương án bảo dưỡng sửa chữa, nâng cấp, thay thế phù hợp trong thời gian tới nhằm tới mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các thiết bị, duy trì vận hành các thiết bị an toàn, ổn định lâu dài và phấn đấu kéo dài chu kỳ bảo dưỡng từ 2 năm lên 3 năm nhằm tối đa năng lực và sản lượng của Nhà máy, tiếp tục đạt được những kỷ lục vận hành liên tục mới.

Công nhân đang tiến hành công tác bảo dưỡng tổng thể nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Như vậy, nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng vượt kế hoạch, cho ra sản phẩm trở lại cũng đã góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong bối cảnh cả nước sắp bước vào vụ chăm bón quan trọng trong năm.

Được biết, năm 2023, PVFCCo đặt mục tiêu đạt 17.372 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 2.670 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm lần lượt 8% về doanh thu và 59% về lợi nhuận so với thực hiện của năm 2022. Nguyên nhân kế hoạch năm 2023 sụt giảm xuất phát những khó khăn từ chính trị, kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mặc dù nhu cầu tiêu thụ nội địa về phân bón dự báo sẽ tăng trưởng trở lại so với năm 2022, khả năng tiêu thụ sẽ vẫn ở mức thấp hơn so với năm 2021.

Trong năm 2022, PVFCCo ghi nhận doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6.400 tỷ đồng. Đây cũng là những kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi công ty được thành lập.

Về định hướng kinh doanh trong 5 năm tới, PVFCCo sẽ tiếp tục củng cố vị thế nhà sản xuất phân bón lớn nhất Việt Nam; đồng thời, mở rộng sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoá chất cơ bản và hoá chất hoá dầu.