Tăng cường hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước Việt Nam – Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm rất thành công. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước…

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 11/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì buổi gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả hội đàm.

Thông tin tới đông đảo các cơ quan báo chí truyền thông hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu quan hệ đặc biệt tốt đẹp với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, đặc biệt là kể từ sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 12/2022.

Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực phát triển thực chất và hiệu quả; giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng sôi động, nhộn nhịp.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai bên đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nêu rõ trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã trao đổi, thống nhất về một số định hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội để kịp thời định hướng chiến lược và tạo cơ sở chính trị thuận lợi, mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng và an ninh;

Phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và ma túy.

Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư gắn với hợp tác thực chất về công nghệ, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị;

Tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; tập trung hợp tác vào các lĩnh vực như phát triển hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương;

Tích cực thúc đẩy các cơ quan mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong việc phát triển các ngành công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược;

Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới mang tính đột phá như sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng hành lâu dài giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân và các địa phương hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam – Hàn Quốc.

Các văn kiện hợp tác gồm:

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về hợp tác khoa học công nghệ.

- Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

- Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác năng lượng tái tạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc.

- Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc).

- Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Trung ương.

- Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.

- Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục.

- Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc.

- Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

- Biên bản thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) và Chính quyền thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc).

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc lần này là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia tới Hàn Quốc sau khi nước này có chính quyền mới.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới của cả hai dân tộc.

Sau hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành một hình mẫu quan hệ rất đặc biệt, hiệu quả và thực chất.

Khuôn khổ quan hệ của hai bên đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.