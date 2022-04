Sau khi ra mắt căn hộ mẫu, MT Eastmark City càng được nhà đầu tư săn đón

Quý 2 luôn là thời điểm thị trường bất động sản bước vào mùa giao dịch sôi động nhất trong năm. Không chỉ các chủ đầu tư lần lượt tung ra nguồn hàng mới, nhu cầu tìm kiếm và sở hữu nhà đất của người mua thời điểm này cũng tăng cao. Đặc biệt tại thành phố Thủ Đức, thị trường tiếp tục “tăng nhiệt” trước thông tin nhà phát triển Rio Land sẽ chính thức ra mắt khu phức hợp MT Eastmark City vào giữa tháng 4.

NHÀ ĐẦU TƯ SĂN CĂN HỘ GIÁ TỪ 36 TRIỆU ĐỒNG/M2 TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Theo dữ liệu nghiên cứu của Batdongsan.com.vn, nền kinh tế đang phát triển ổn định và bền vững trong quý 1/2022 với mức tăng trưởng GDP tốt hơn cùng kỳ 2020 và 2021, riêng vốn FDI đổ vào bất động sản tăng 213%.

Bên cạnh đó, lượt tìm kiếm bất động sản trong quý 1/2022 cũng tăng khoảng 2% so với quý 1/2019. Diễn biến này cho thấy bất động sản vẫn rất được quan tâm bất chấp những tác động tiêu cực và kéo dài từ dịch Covid-19. So với vàng, chứng khoán hay gửi tiết kiệm ngân hàng, thì bất động sản tiếp tục được nhiều nhà đầu tư lựa chọn là kênh trú ẩn tài chính an toàn trong bối cảnh hiện nay.

Đón đầu làn sóng hồi phục của kinh tế, thị trường bất động sản Tp.HCM và cả khu vực vệ tinh lân cận cũng bắt đầu nhộn nhịp với nhiều nguồn cung mới được chào bán. Đánh giá về tiềm lực phát triển bất động sản, nhiều chuyên gia cho rằng thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường trong năm nay.

Đặc biệt, tâm điểm chú ý đang dồn về khu phức hợp MT Eastmark City - dự án “nóng” nhất thành phố Thủ Đức hiện nay với mức giá chỉ từ 36 triệu đồng/m2. Trước tình hình khan hiếm nguồn cung khiến nhà đất có tốc độ tăng giá vượt trội, mức giá “ngược dòng” của MT Eastmark City được xem là “hàng hiếm” và khó có thể xuất hiện lần thứ hai.

NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HẤP DẪN CHO NHÀ ĐẦU TƯ "ĐẾN SỚM"

Khai trương căn hộ mẫu vào đầu tháng 4 vừa qua, MT Eastmark City đã thu hút hơn 1000 lượt khách tham quan và trải nghiệm. Giới đầu tư và khách hàng mua ở thực đều bày tỏ sự ấn tượng với căn hộ mẫu của dự án, được thiết kế tinh tế, phong cách nội thất sang trọng từ các thương hiệu châu Âu đẳng cấp.

MT Eastmark City vừa khai trương căn hộ mẫu và chuẩn bị giới thiệu chính thức trong tháng 4/2022.

Chị Hoài Phương, khách hàng đã quyết định giữ chỗ căn hộ 1 phòng ngủ thuộc phân khu Eastmark 1 cho biết, chị rất nóng lòng chờ đến ngày dự án giới thiệu chính thức vì đây là thời điểm có thể tranh thủ mức giá và các chính sách ưu đãi có lợi nhất.

Đại diện nhà phát triển dự án Rio Land cho biết, sự kiện khai trương căn hộ mẫu MT Eastmark City đã ghi nhận hiệu ứng tích cực từ khách hàng. Điều khiến nhiều nhà đầu tư không thể “ngồi yên”, không chỉ là mức giá cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường, mà còn bởi chính sách bán hàng và phương thức thanh toán rất hợp lý giúp “rộng cửa” sở hữu.

Là khu đô thị tích hợp quy mô bậc nhất thành phố Thủ Đức, MT Eastmark City hứa hẹn sẽ mang đến nguồn cung căn hộ chất lượng cho thị trường.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án áp dụng chính sách thanh toán 30% ban đầu, đồng thời hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho đến thời điểm nhận nhà. Điều này giúp người mua mạnh dạn đầu tư cho chốn an cư chất lượng hàng đầu thành phố Thủ Đức và có thời gian 3 năm để thảnh thơi cân đối tài chính. Hơn thế, khách hàng còn được hỗ trợ các ngân hàng Agribank, Vietcombank, MBBank, TPBank với mức vay lên đến 70%.

“Sẵn có số vốn tích lũy hơn 600 triệu đồng, cùng tổng thu nhập 30 triệu/tháng của cả hai vợ chồng là đã sở hữu được một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố mới mà không bị áp lực lớn về khả năng thanh toán”, chị Hoài Phương nhẩm tính.

Đại diện Rio Land cho biết thêm, chủ đầu tư dự án MT Eastmark City sẽ tung ra nhiều chính sách hấp dẫn và chương trình ưu đãi như rút thăm may mắn, quà tặng giá trị… trong sự kiện ra mắt chính thức vào giữa tháng 4.