Giao dịch thổ cư tăng trở lại

Sau khi chạm đáy trong quý 1, giao dịch thổ cư tại Hà Nội đã tăng mạnh trở lại tại tất cả khu vực trong quý/2025...

Số liệu thống kê từ One Mount Group chỉ rõ: tổng số giao dịch đất thổ cư trong quý vừa qua đạt khoảng 9.400 giao dịch, tăng 133% so với quý trước nhưng thấp hơn 28% so với cùng kỳ 2024. Diễn biến này cho thấy thị trường đang phục hồi rõ nét sau khi chạm đáy trong quý 1.

Xét theo khu vực, phía Tây dẫn đầu thị trường với 3.600 giao dịch thành công, tăng 143% theo quý và giảm 33% theo năm, chiếm 36% thị phần. Khu vực này hưởng lợi từ nhu cầu ở thực cao, mật độ dân cư lớn, hạ tầng đồng bộ và gần các cụm văn phòng lớn tại Hà Nội.

Khu vực phía Đông xếp thứ 2 với 2.700 giao dịch, tăng 123% theo quý, giảm 27% theo năm. Đây là khu vực được đánh giá giàu tiềm năng nhờ quy hoạch hạ tầng mạnh mẽ gồm hệ thống 3 cây cầu sắp triển khai kết nối 2 bờ sông, cũng như vành đai 3.5, vành đai 4 kết nối liên tỉnh.

Riêng khu vực trung tâm dù nguồn có cung hạn chế nhưng đã ghi nhận tăng trưởng tích cực cả theo quý và theo năm, với mức tăng 99% so với quý trước; 13% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường giữ lực cầu tốt nhờ tâm lý sở hữu đất lõi đô thị và tính thanh khoản cao.

Theo khảo sát của One Mount Group với hơn 500 khách hàng có thu nhập từ 25 triệu/tháng, 28% số người tham gia bày tỏ quan tâm đến nhà thổ cư, đưa loại hình này vào top 3 bất động sản được quan tâm nhất tại Hà Nội.

Giá thổ cư nội đô cũng tiếp tục tăng trong quý 2 vừa qua, chạm ngưỡng 250 triệu đồng/m2. Ngược lại, khu vực vùng ven ghi nhận mức giá dao động 100–140 triệu đồng/m2, chỉ bằng một nửa so với nội đô, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt và thu hút dòng tiền của nhóm khách hàng tìm kiếm vùng giá hợp lý.

Top 5 phường ghi nhận lượng giao dịch nhiều nhất gồm 3 phường tại quận Long Biên cũ: Bồ Đề, Long Biên, Việt Hưng và 2 phường tại quận Hà Đông cũ là Yên Nghĩa và Hà Đông.

Trong đó, phường Bồ Đề ghi nhận lượng giao dịch nhiều nhất tại Hà Nội, đạt khoảng 740 căn, tăng 125% so với quý trước, chủ yếu nhờ việc sở hữu không gian cảnh quan đô thị được quy hoạch đồng bộ nhất trong số các phường thuộc khu phía Đông. Đây cũng là khu vực có mật độ dân số lớn nhất với 9.300 người/km2 trong các phường thuộc khu Đông. Long Biên ghi nhận số bán cao, đạt 570 căn, tăng 131% theo quý nhờ hưởng lợi trực tiếp từ cơ sở hạ tầng đã và sắp hình thành, giúp nâng cao giá trị và tiện ích sống tại khu vực này.

Tại khu vực phía Tây, phường Yên Nghĩa dẫn đầu về lượng giao dịch, đạt 520 căn, với mức tăng đáng kể so với quý trước, tăng 255% theo quý, do còn nhiều quỹ đất, kết hợp với việc hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng giao thông phát triển. Theo sau là phường Hà Đông với mức tăng trưởng mạnh nhất về lượng giao dịch trong khu vực, đạt 330 căn, tăng 281% theo quý, do đây là khu vực tập trung dân cư đông đúc.

Cũng trong quý 2/2025, giao dịch trung bình quý tại một số xã quanh khu vực nội thành đạt 330 căn, gấp 1,9 lần trung bình lượng giao dịch các phường khu vực nội đô. Tại khu vực huyện Đông Anh cũ, xã Thư Lâm có lượng giao dịch lớn nhất với 1.100 căn do sự hiện diện của các khu công nghiệp và làng nghề truyền thống, tạo ra nhu cầu nhà ở, kinh doanh phụ trợ. Xã Đông Anh ghi nhận 670 giao dịch do đây là khu vực ôm trọn phần lớn Khu đô thị Vinhomes Cổ Loa, định vị là “thành phố thương mại quốc tế”. Các xã thuộc huyện Đan Phượng và huyện Gia Lâm cũ ghi nhận số bán tăng do hưởng lợi từ các dự án đại đô thị và cơ sở hạ tầng đang được triển khai mạnh mẽ trong giai đoạn gần đây.

Mặc dù lượng cung giảm trong nửa đầu năm, song One Mount Group dự kiến thị trường sẽ hồi phục dần từ nay đến cuối năm nhờ các yếu tố vĩ mô và nhu cầu mua tăng. Nguồn cung ước sẽ đạt 18.000 căn, giảm 10% so với năm trước.

“Nền kinh tế có nhiều tiềm năng tăng trưởng, lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển sẽ là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu mua nhà thổ cư trong nửa cuối năm. Hơn nữa, nhu cầu mua sắm bất động sản, đặc biệt là loại hình thổ cư thường tăng cao vào các tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật mới, trong đó có nội dung về thuế chuyển nhượng bất động sản đang tạo ra tâm lý chờ đợi trong ngắn hạn từ phía nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi được ban hành, thị trường dự kiến sẽ hưởng lợi từ những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định trong dài hạn”, đại diện One Mount Group nhận định.