Hải Phòng bổ sung 13 khu đất vào danh mục đấu thầu dự án

HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết bổ sung vào 13 khu đất vào danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất giai đoạn 2025-2026 theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024, trong đó, khu vực phía Đông Hải Phòng có 4 khu đất, khu vực phía Tây Hải Phòng có 9 khu đất.

BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

Trong 13 khu đất được bổ sung vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của Hải Phòng lần này, có 8 khu đất đấu thầu theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024. Trong đó, tại khu vực phía Đông Hải Phòng (Hải Phòng cũ) có 2 dự án có quy mô lớn là dự án khu đô thị Lưu Kiếm (phường Lưu Kiếm) diên tích 276,4ha, khu đô thị Hoa Động – Lâm Động (phường Thiên Hương diện tích 48,2ha.

Tại khu vực phía Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ) có 6 dự án là khu đô thị ven Sông Sặt (phường Tứ Minh) diện tích 21ha, khu dân cư mới thôn Tất Thượng (xã Lạc Phượng) diện tích 4,6ha, khu đô thị Lưu Thượng (phường Kinh Môn) diện tích 23,3ha, khu dân cư mới ven sông Cầu Sái (xã An Thành) diện tích 10,1ha, khu dân cư mới xã An Thành diện tích 15ha, khu dân cư Hưng Đạo (xã Đại Sơn) diện tích 18,12ha.

Bên cạnh đó, có 5 khu đất được bổ sung vào danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024. Trong đó, có 2 khu đất tại phía Đông Hải Phòng gồm khu đất đầu tư xây dưng Trung tâm hội nghị (phường Thuỷ Nguyên) diện tích 0,34ha, khu đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục (phường Thuỷ Nguyên) diện tích 0,55ha.

Tại khu vực phía Tây Hải Phòng có 3 dự án đấu thầu theo điểm b Điều 126 Luật Đất đai 2024 là khu đất đầu tư xây dựng khu chợ dịch vụ thương mại Kim Tân (xã An Thành) diện tích 2,68ha, khu đất đầu tư xây dựng khu chợ dịch vụ thương mại Tuấn Việt (xã Lai Khê) diện tích 1,16ha và khu đất đầu tư xây dựng nghĩa trang thôn Trúc Khê (xã Nam Sách) diện tích 1,12ha.

ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Trước đó, trong các tháng đầu năm 2025, HĐND TP. Hải Phòng (trước sáp nhập) đã ban hành các nghị quyết thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án với tổng cộng 51 khu đất. Trong đó, có 29 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiên dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai và 22 khu đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai.

Cũng trong các tháng đầu năm 2025, HĐND tỉnh Hải Dương (trước sáp nhập) đã ban hành các nghị quyết danh mục các khu đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng cộng 59 khu đất. Trong đó có 34 khu thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai và 25 khu đất thực hiện đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai.

Như vậy, đến nay, toàn thành phố Hải Phòng (sau hợp nhất) đã có tổng cộng 123 khu đất được đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiên dự án có sử dụng đất, phía Đông Hải Phòng có 55 dự án, phía Tây Hải Phòng có 68 dự án.

Theo UBND TP. Hải Phòng, các khu đất được đề xuất đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 12/8/2024 của HĐND tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 11/11/2024 của HĐND TP. Hải Phòng trước khi hợp nhất.

Cụ thể, các khu đất này phải đáp ứng các tiêu chí, dự án khu đô thị phải có quy mô 1 đơn vị ở trở lên (theo quy hoạch xây dựng được duyệt) hoặc có diện tích từ 20ha trở lên. Nếu là dự án khu dân cư nông thôn có diện tích từ 4ha trở lên. Cùng với đó, các khu đất để đầu thầu có phần diện tích thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, phù hợp quy hoạch (cấp quốc gia, cấp vùng, quy hoạch thành phố Hải Phòng, quy hoạch xây dựng), phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của Hải Phòng.

Các khu đất được đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai, luật không quy định HĐND phải ban hành tiêu chí để quyết định. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả, các khu đất này phải thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (Điều 79 Luật Đất đai), phù hợp với quy định pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực để tổ chức đấu thầu, phù hợp quy hoạch, phù hợp chương trình kế hoạch phát triển nhà của thành phố (đối với dự án nhà ở xã hội).