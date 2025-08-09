Thứ Năm, 14/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Tiêu điểm

Đầu tư

AskoBrief

Tài chính

AskoBrief

Kinh tế số

AskoBrief

Kinh tế xanh

AskoBrief

Thị trường

AskoBrief

Doanh nghiệp

AskoBrief

Bất động sản

AskoBrief

Thế giới

AskoBrief

Dân sinh

AskoBrief

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hải Phòng bổ sung 13 khu đất vào danh mục đấu thầu dự án

Đỗ Huy Hoàng

09/08/2025, 09:19

Hải Phòng bổ sung thêm 13 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2026…

HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết bổ sung vào 13 khu đất vào danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất giai đoạn 2025-2026 theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024, trong đó, khu vực phía Đông Hải Phòng có 4 khu đất, khu vực phía Tây Hải Phòng có 9 khu đất.

BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

Trong 13 khu đất được bổ sung vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của Hải Phòng lần này, có 8 khu đất đấu thầu theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024. Trong đó, tại khu vực phía Đông Hải Phòng (Hải Phòng cũ) có 2 dự án có quy mô lớn là dự án khu đô thị Lưu Kiếm (phường Lưu Kiếm) diên tích 276,4ha, khu đô thị Hoa Động – Lâm Động (phường Thiên Hương diện tích 48,2ha.

Tại khu vực phía Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ) có 6 dự án là khu đô thị ven Sông Sặt (phường Tứ Minh) diện tích 21ha, khu dân cư mới thôn Tất Thượng (xã Lạc Phượng) diện tích 4,6ha, khu đô thị Lưu Thượng (phường Kinh Môn) diện tích 23,3ha, khu dân cư mới ven sông Cầu Sái (xã An Thành) diện tích 10,1ha, khu dân cư mới xã An Thành diện tích 15ha, khu dân cư Hưng Đạo (xã Đại Sơn) diện tích 18,12ha.

Bên cạnh đó, có 5 khu đất được bổ sung vào danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024. Trong đó, có 2 khu đất tại phía Đông Hải Phòng gồm khu đất đầu tư xây dưng Trung tâm hội nghị (phường Thuỷ Nguyên) diện tích 0,34ha, khu đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục (phường Thuỷ Nguyên) diện tích 0,55ha.

Tại khu vực phía Tây Hải Phòng có 3 dự án đấu thầu theo điểm b Điều 126 Luật Đất đai 2024 là khu đất đầu tư xây dựng khu chợ dịch vụ thương mại Kim Tân (xã An Thành) diện tích 2,68ha, khu đất đầu tư xây dựng khu chợ dịch vụ thương mại Tuấn Việt (xã Lai Khê) diện tích 1,16ha và khu đất đầu tư xây dựng nghĩa trang thôn Trúc Khê (xã Nam Sách) diện tích 1,12ha.

ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Trước đó, trong các tháng đầu năm 2025, HĐND TP. Hải Phòng (trước sáp nhập) đã ban hành các nghị quyết thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án với tổng cộng 51 khu đất. Trong đó, có 29 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiên dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai và 22 khu đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai.

Cũng trong các tháng đầu năm 2025, HĐND tỉnh Hải Dương (trước sáp nhập) đã ban hành các nghị quyết danh mục các khu đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng cộng 59 khu đất. Trong đó có 34 khu thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai và 25 khu đất thực hiện đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai.

Như vậy, đến nay, toàn thành phố Hải Phòng (sau hợp nhất) đã có tổng cộng 123 khu đất được đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiên dự án có sử dụng đất, phía Đông Hải Phòng có 55 dự án, phía Tây Hải Phòng có 68 dự án.

Theo UBND TP. Hải Phòng, các khu đất được đề xuất đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 12/8/2024 của HĐND tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 11/11/2024 của HĐND TP. Hải Phòng trước khi hợp nhất.

Cụ thể, các khu đất này phải đáp ứng các tiêu chí, dự án khu đô thị phải có quy mô 1 đơn vị ở trở lên (theo quy hoạch xây dựng được duyệt) hoặc có diện tích từ 20ha trở lên. Nếu là dự án khu dân cư nông thôn có diện tích từ 4ha trở lên. Cùng với đó, các khu đất để đầu thầu có phần diện tích thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, phù hợp quy hoạch (cấp quốc gia, cấp vùng, quy hoạch thành phố Hải Phòng, quy hoạch xây dựng), phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của Hải Phòng.

Các khu đất được đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai, luật không quy định HĐND phải ban hành tiêu chí để quyết định. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả, các khu đất này phải thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (Điều 79 Luật Đất đai), phù hợp với quy định pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực để tổ chức đấu thầu, phù hợp quy hoạch, phù hợp chương trình kế hoạch phát triển nhà của thành phố (đối với dự án nhà ở xã hội).

Từ khóa:

đấu thầu dự án dự án khu đô thị Hải Phòng bổ sung khu dân cư nông thôn

Đọc thêm

Đà Nẵng quy hoạch khu du lịch sinh thái 339ha dọc Quốc lộ 14G

Đà Nẵng quy hoạch khu du lịch sinh thái 339ha dọc Quốc lộ 14G

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch dọc Quốc lộ 14G tại xã Hòa Vang, quy mô 339ha, định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên và kết nối các điểm du lịch nổi tiếng ở phía Tây thành phố…

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Các chuyên gia cho rằng TP.HCM sau sắp xếp để bứt phá vượt bậc trong giai đoạn mới cần xác định rõ triết lý phát triển, quy hoạch Thành phố có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn chứ không phải ghép cơ học quy hoạch 3 địa phương cũ...

Ecopark hợp tác với Edison kiến tạo tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo tại Eco Retreat

Ecopark hợp tác với Edison kiến tạo tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo tại Eco Retreat

Tại khu đô thị Eco Retreat, nhà sáng lập Ecopark hợp tác với Hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Edison xây tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực làm việc toàn cầu với quy mô đào tạo mỗi năm lên tới 3.600 học sinh...

Hà Nội sẽ xây dựng Học viện Dân tộc 135.000m2

Hà Nội sẽ xây dựng Học viện Dân tộc 135.000m2

Quy hoạch chi tiết dự án Học viện Dân tộc tại Khu D Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam vừa được Hà Nội phê duyệt, quy mô khoảng 135.000m2, đào tạo 3.910 – 4.885 học viên/năm, triển khai trong 2 giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030…

Đồng Nai tăng tốc điều chỉnh dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đồng Nai tăng tốc điều chỉnh dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tỉnh Đồng Nai vừa giao các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh dự án thành phần 1 và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Thị trường

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: