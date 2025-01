2024: Tập đoàn Than Khoáng sản đạt 6,23 nghìn tỷ đồng, doanh thu, bằng 142% kế hoạch năm

Theo thông tin từ Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam - TKV, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,56 triệu tấn, tiêu thụ 4,4 triệu tấn; đất bóc đạt 11,3 triệu m3; đào lò đạt 24,97 mét.

Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi đạt 128 nghìn tấn, tiêu thụ 96,6 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 6,46 nghìn tấn, sản xuất 2,2 nghìn tấn đồng tấm; 666 tấn kẽm thỏi; 19,5 nghìn tấn phôi thép.

Ngoài ra, TKV đã sản xuất và tiêu thụ 929 triệu kWh điện; sản xuất 6,85 nghìn tấn thuốc nổ, tiêu thụ 9,9 nghìn tấn; tiêu thụ 4,72 tấn Amon Nitrat.

Nhờ đó, Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu tổng số của TKV trong tháng 12/2024 đạt 17.417 tỷ đồng.

Như vậy, dự kiến kết quả thực hiện năm 2024, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 168. 222 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 6,23 nghìn tỷ đồng đạt 142% kế hoạch năm.

Tính cả năm 2024, TKV đã sản xuất 49,4 triệu tấn than thương phẩm; than nguyên khai sản xuất 37,48 triệu tấn; bốc xúc đất đá đạt 143,6 triệu m3. Tổng số mét lò đào đạt 269.999 mét.

Riêng than tiêu thụ 46,84 triệu tấn, trong đó cung cấp cho các hộ điện 39,9 triệu tấn. Sản xuất 1,41 triệu tấn Alumin quy đổi, tiêu thụ 1,39 triệu tấn. Tinh quặng đồng 107,2 nghìn tấn, đồng tấm sản xuất 30,1 nghìn tấn, tiêu thụ 30 nghìn tấn, kẽm thỏi 9,16 nghìn tấn, phôi thép 173,5 nghìn tấn. Sản xuất 9.535 tỷ kWh điện. Các chỉ tiêu hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí cơ bản đạt kết quả.

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 17,95 triệu đồng/người-tháng, trong đó, sản xuất than đạt 18,77 triệu đồng/người-tháng.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đặt mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 01/2025 với một số chỉ tiêu chính như sau: Dự kiến sản xuất 2,9 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 4,3 triệu tấn than; 10,35 triệu m3 đất bóc; 19,4 ngàn mét lò đào;...đạt 126.000 nghìn tấn sản phẩm Alumina, tinh quặng đồng đạt 8,4 nghìn tấn, đồng tấm đạt 2,3 nghìn tấn... Mục tiêu sản xuất 960 triệu Kwh điện, 4,6 nghìn tấn thuốc nổ; 7,3 nghìn tấn Amon Nitrat....

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV cho biết, Tập đoàn sẽ tập trung chuẩn bị đủ điều kiện về vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực… nhằm đảm bảo ổn định sản xuất ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2025.