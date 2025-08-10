Thủ tướng Chính phủ: EVN cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế tăng trưởng 2 con số

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Vì đầu tư ngành điện rất lớn và trong thời gian dài. Chính vì vậy cần phải tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong việc phát triển nguồn và lưới điện...

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

CẦN SỚM THỰC HIỆN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH, BÌNH ĐẲNG

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Đại hội, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của EVN trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Đảng bộ EVN đã rất nỗ lực, đạt được nhiều kết quả, khái quát ở những điểm sau: tháo gỡ khó khăn; niềm tin trở lại; đoàn kết củng cố; tư duy đổi mới; hành động quyết liệt; quản trị tiên tiến; hiệu quả cải thiện; thể chế được quan tâm; lãnh đạo gương mẫu. Điều này thể hiện niềm tin, gửi gắm hy vọng của Chính phủ vào ngành Điện; nêu rõ, ngành Điện có bề dày truyền thống lịch sử hào hùng, cần được phát huy trong giai đoạn mới", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao công tác phê bình và tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ EVN, biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, bài bản, nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận rõ hạn chế... trong hoạt động của Tập đoàn.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đánh giá cao EVN thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chung tay cùng đất nước khắc phục khó khăn. Tập đoàn đã dành hơn 1.262 tỷ đồng trong nhiệm kỳ này để thực hiện công tác an sinh xã hội trong bối cảnh khó khăn, phải cân đối các nguồn thu, chi cho hoạt động sản xuất và đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Đó là, EVN chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh bình đẳng. Theo Thủ tướng, cần phải có thị trường điện cạnh tranh, đó là động lực để EVN bứt phá, tăng tốc hơn nữa, thần tốc và táo bạo hơn nữa để phát triển vượt bậc .

“Nguồn điện cần phải đột phá hơn nữa; lưới truyền tải cũng phải phát triển hơn nữa; phải bảo đảm giá điện cạnh tranh, phát triển, phải có lộ trình về giá điện. Công tác xây dựng Đảng cần được coi trọng, chú trọng hơn 5 nguyên tắc của Đảng, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là phương thức kiểm tra, giám sát. Tiếp tục chống lãng phí, tiêu cực, chống độc quyền trong sản xuất, phân phối và sử dụng điện”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải nắm chắc tình hình, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát thực tiễn để đưa ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, thích ứng, linh hoạt, hiệu quả mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Trong quá trình này, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, không dàn trải vì thời gian, năng lực, nguồn lực của chúng ta có hạn.

Phải có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực từ nhiều nguồn, từ hợp tác công - tư, từ thể chế, từ nhân dân vì nguồn lực bắt nguồn tư duy và tầm nhìn. Động lực phát triển bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo. Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp. Lấy nguồn lực Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh tính đoàn kết, thống nhất, gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên. Chú trọng các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

PHẤN ĐẤU ĐƯA NGÀNH ĐIỆN VƯƠN LÊN TOP 3 TRONG ASEAN

Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu của ngành Điện đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước, đó là nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt cho người dân, đáp ứng cho nền kinh tế tăng trưởng 2 con số.

Do đó, ngành Điện phải đi trước, đón đầu, nhìn xa, trông rộng; cần phải chủ động trong nhiên liệu phát điện, nhất là khai thác than. Thủ tướng yêu cầu ngành Điện phải phấn đấu vươn lên top 3 trong ASEAN, thậm chí cao hơn nữa; khắc phục tất cả các hạn chế, yếu kém trong thời gian qua với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn vì đầu tư của ngành Điện rất lớn, thời gian dài; phải tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa về phát triển nguồn và lưới điện, đặc biệt là điện hạt nhân, điện sạc. Hệ thống lưới điện phải đáp ứng yêu cầu sản xuất và phân phối điện, quản trị phải thông minh.

Đề cập đến xu thế điện hạt nhân trên thế giới, Thủ tướng lưu ý ngành Điện đặt ra vấn đề phải phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, quan trọng nhất là phải kiểm soát an toàn.

"Phải xây dựng thị trường điện cạnh tranh; phải dám vượt qua chính mình, tự tin phát huy truyền thống hào hùng của ngành Điện là đi lên từ bàn tay khối óc, lòng yêu nghề, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Điện phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó,phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”. Tinh thần “3 có 2 không”: Có lợi ích của Nhà nước, Có lợi ích của nhân dân, Có lợi ích của doanh nghiệp; Không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và Không để thất thoát, lãng phí tài sản. Thực hiện “3 dễ”: Dễ kiểm tra, Dễ đôn đốc, Dễ đánh giá.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo EVN. Ảnh: TTXVN

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu EVN phải làm tốt công tác quy hoạch, phải lâu dài, có tầm nhìn xa, bảo đảm hệ thống điện chủ động, cân đối các nguồn điện hiện nay, phát huy những những thành quả đã đạt được. Đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực: chuyển đổi năng lượng xanh, quy hoạch nguồn và tải, sử dụng và phân phối, tối ưu hóa hiệu quả. Phải góp phần xây dựng thể chế, tạo thị trường điện cạnh tranh, phát huy tối đa việc mua bán điện trực tiếp, có cơ chế thúc đẩy điện tự sản tự tiêu. Thủ tướng nhấn mạnh, phải đặt lợi ích quốc gia lên tổng thể, huy động nguồn lực hợp tác công tư. Quan tâm đặc biệt đến đổi mới, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghệ mới, tập trung vào điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời, phải có bài toán quy hoạch chiến lược.

Quản trị phải thông minh, tiết giảm chi phí, đầu tư hạ tầng hiện đại. Hoàn thiện hệ thống truyền tải điện để nâng cao khả năng cung ứng điện. Trong đó nghiên cứu đầu tư xây dựng đường dây 500kV từ Lào về. Cùng tham gia xây dựng lưới điện ASEAN.

Về vấn đề công tác Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng bộ EVN, các cán bộ, đảng viên trong Tập đoàn cần phải quán triệt 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, làm theo Hiến pháp và pháp luật. 5 phương thức lãnh đạo của Đảng: lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, thực hiện “đúng vai, thuộc bài”. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, bảo đảm tổ chức tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra. Tinh thần nêu gương: “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”, mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên.

Thủ tướng hy vọng, tin tưởng sau Đại hội này, EVN sẽ có chuyển biến mạnh mẽ về tư duy. Đã thống nhất thì phải làm, đã hứa, đã cam kết thì phải thực hiện. Đoàn kết “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Với truyền thống hào hùng 70 năm, sự đổi mới quyết liệt, Thủ tướng rất tin tưởng vào sự phát triển của ngành Điện, với những tấm gương tiêu biểu của toàn ngành. Thủ tướng tin tưởng vào sự tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa, xứng đáng với truyền thống của ngành Điện.

Thủ tướng kết luận: Đại hội này là đấu mốc quan trọng, tiêu biểu cho hành động quyết liệt, tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc: “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thành quả thật”. "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".