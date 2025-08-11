Thị trường Trung thu 2025 khởi động: Giữ hồn Việt trong lễ hội, doanh nghiệp chọn thương hiệu uy tín để an tâm
Khánh Huyền
11/08/2025, 09:09
Khi những con phố bắt đầu chuyển mình đón gió thu, sắc màu đèn lồng thắp sáng khắp nơi cũng báo hiệu mùa Trung thu 2025 chính thức khởi động. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu khảo sát để chọn những chiếc bánh Trung thu ưng ý làm quà tặng cho cán bộ, nhân viên trước thềm lễ hội lớn…
Dù còn gần hai tháng nữa mới đến Rằm tháng Tám, thị trường bánh Trung thu 2025 đã sôi động bất ngờ. Ghi nhận vào đầu tháng 8, khác với mọi năm, phân khúc khách hàng doanh nghiệp đã rục rịch tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, báo hiệu một mùa kinh doanh đầy triển vọng.
Nắm bắt xu hướng này, Tập đoàn KIDO, với kim chỉ nam gìn giữ “hồn Việt” trong từng sản phẩm, không ngừng cải tiến và nâng cấp nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống. Bao bì của KIDO được thiết kế tinh tế, sang trọng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cao cấp, đồng thời vẫn gắn bó với những hình ảnh quen thuộc như trăng rằm, hoa sen, lân sư rồng. Điều này cho thấy các doanh nghiệp hiểu rõ rằng giá trị văn hóa chính là yếu tố cốt lõi làm nên sức hấp dẫn của bánh Trung thu.
Bên cạnh yếu tố văn hóa, thị trường năm nay chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi người tiêu dùng. Xu hướng bánh “nhà làm” tự phát đang dần thoái trào, chủ yếu do người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến an toàn thực phẩm và ưu tiên các sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.
Trong bối cảnh cơ quan chức năng tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm, người tiêu dùng có xu hướng “chọn mặt gửi vàng”. Họ ưu tiên các thương hiệu lớn, có bề dày lịch sử và quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Đáp ứng nhu cầu này, Tập đoàn KIDO đã giới thiệu chiến lược sản phẩm đa dạng cho mùa Trung thu 2025 với hai thương hiệu chủ lực. Thương hiệu Thọ Phát, ra đời từ năm 1987, mang thông điệp “Chuẩn vị ngon truyền thống”, là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình yêu thích hương vị cổ truyền.
Trong khi đó, KIDO’s Bakery hướng đến phân khúc cao cấp với thông điệp “Thưởng thức mỹ vị - Trao trọn thân thương”. Sản phẩm của KIDO’s Bakery không chỉ độc đáo, sáng tạo về hương vị mà còn được đầu tư mạnh vào bao bì sang trọng, phù hợp cho biếu tặng đối tác và bạn bè.
Hiện nay, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã bắt đầu chọn quà Trung thu cho nhân viên từ rất sớm. Lý do là mùa Trung thu năm nay trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, việc tặng quà sớm giúp người lao động mang những món quà ý nghĩa về quê đoàn viên cùng gia đình.
Anh Thành Luân, Chủ tịch Công đoàn một doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Do kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, chúng tôi đã khảo sát ý kiến nhân viên để chọn đơn vị cung cấp bánh Trung thu được yêu thích nhất. Năm ngoái, đa số anh em đã dùng thử bánh Thọ Phát và tiếp tục bình chọn thương hiệu này cho năm nay vì chất lượng tốt và giá cả phù hợp với ngân sách. Hiện chúng tôi đang trao đổi thêm với Thọ Phát về chính sách hậu mãi, hy vọng sẽ sớm chốt đơn thành công.”
Ông Trần Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, cho biết: “Chúng tôi tự tin về chất lượng hương vị nhờ nhiều năm kinh nghiệm và sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng cũng như đối tác. Năm nay, mẫu mã và mức giá được đa dạng hóa để phù hợp với nhiều nhu cầu, từ biếu tặng đối tác, quà cho người lao động đến mua dùng thử. Hiện tại, chúng tôi đã chốt đơn với một số doanh nghiệp lớn, có đơn hàng lên đến hơn 10.000 hộp, và vẫn đang tiếp tục làm việc với các đối tác thân thiết.”
Mùa Trung thu 2025 chỉ vừa bắt đầu, nhưng với những động thái tích cực từ các doanh nghiệp như KIDO, người tiêu dùng có thể kỳ vọng vào một mùa lễ hội trọn vẹn, an toàn và đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
