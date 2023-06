Ba mươi năm trước, ngày này…

Ngày 2 tháng 6 năm 1993, cách đây tròn 30 năm, tại Nhà khách Chính phủ (số 2 Lê Thạch, Hà Nội), trước sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Văn hoá Thông tin, đã diễn ra một sự kiện lớn và đặc biệt của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đó là Lễ ra mắt số 01 Thời báo Kinh tế Việt Nam, tờ báo đầu tiên và duy nhất lúc ấy được Chính phủ cấp Giấy phép hợp tác với nước ngoài, mà cụ thể là hợp tác về in ấn và phát hành với Tập đoàn Ringier AG, Thuỵ Sĩ. Đây là một tập đoàn hùng mạnh trên thị trường xuất bản in ấn trên thế giới, mà thống kê sau đây là một ví dụ. Ở thời điểm đó, cứ 100 ấn phẩm xuất bản tại châu Âu, thì có 75 ấn phẩm do Ringier in ấn và phát hành.

Ngày hôm nay sau 30 năm, ngày 2/6/2023, tại trụ sở 96 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này, Ban lãnh đạo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, “hậu duệ” của Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã có lời mời trân trọng tới dự cuộc gặp mặt thân mật những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho Thời báo Kinh tế Việt Nam, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt này, tôi vinh dự được giới thiệu là người phóng viên đầu tiên của Thời báo Kinh tế Việt Nam 30 năm trước, sau một cuộc tuyển chọn khắt khe theo tiêu chuẩn EU của đại diện Tập đoàn Ringier và phía các cơ quan hữu trách Việt Nam.

Phóng viên đầu tiên, phóng viên N01, nhưng mình không bao giờ thấy mình là Năm- bờ - oăn trong một tập thể hội tụ những nhà báo già đời, những phóng viên trẻ trung nhưng kiến thức kinh tế đầy mình và đầy những trang viết.

Nhà báo Vũ Hùng (áo đen) và nhà báo Alain Jeannet, nguyên Trưởng đại diện Ringer AG tại Việt Nam.

Hôm nay xúc động vì có dịp được đoàn tụ với những anh em bè bạn đồng nghiệp của thế hệ đầu “THỜI KINH”, vui mừng gặp gỡ cùng các em thế hệ 2, các cháu thế hệ 3 của tờ báo mà mình có đóng góp phần nhỏ bé vào thuở đầu tiên lưu luyến ấy…

Đặc biệt, còn được gặp lại ông Thomas Trub- nguyên Giám đốc Dự án Ringier AG. Vui lắm lắm là gặp lại anh bạn vàng Alain Jeannet, người trước khi sang làm Trưởng đại diện Ringier AG tại Việt Nam đã từng là một nhà báo kinh tế nổi tiếng ở Thuỵ Sĩ và châu Âu.

Alain bây giờ là Tổng biên tập của 1 tạp chí kinh tế xuất bản bằng tiếng Pháp tại Thuỵ Sĩ. Trước khi đến Hà Nội vào sáng nay, anh bạn đã kịp sáng tác 1 ca khúc mừng 30 năm hợp tác giữa Ringier và Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Gã ôm cây Guitar của 1 phóng viên THỜI KINH đưa cho, và vẫn hát hay như gần 30 năm trước, hay như thời gã từng là phóng viên kiêm ca sĩ, từng có các bài hát được thu đĩa nhựa và phát hành khắp đất nước Thuỵ Sĩ, mà mình đã từng được nghe tại nhà gã, và trong 1 quán Cafe ngay bên hồ Genevo, trong một chuyến đi công tác cùng Phó Tổng biên tập Đào Quang Bính quanh châu Âu theo lời mời của Rigier cách đây 26 năm.

Tiếng hát của Alain vẫn ấm áp và vang vọng khắp khán phòng sáng nay. Ấm áp như tình bạn hữu nghị của cả 2 phía hợp tác liên danh, như tình đồng nghiệp của những người cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thời báo Kinh tế Việt Nam. Vang vọng như danh tiếng của Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam trải dài qua 3 thế hệ suốt 30 năm qua, sau bao thăng trầm, sau bao cống hiến, hội tụ và thăng hoa của chất xám trí tuệ, của mồ hôi, đôi khi thậm chí có cả nước mắt vui buồn ẩn sau những dòng chữ, trang viết, số báo VnEconomy!

Nếu nghề báo là một Tình yêu, thì những ngày làm báo ở Thời báo Kinh tế Việt Nam giống hệt như mối tình đầu của tôi. Và nói như một cách ngôn rất tuyệt của châu Âu, thì người ta có thể chia tay mối tình đầu, nhưng không bao giờ có thể quên được nó…

Một lần nữa, xin chúc mừng lễ kỉ niệm lớn và không thể nào quên của Tạp chí Kinh tế Việt Nam hôm nay.