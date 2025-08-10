Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chuẩn bị diễn ra Phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Minh Kiệt

10/08/2025, 11:19

Từ ngày 11 đến 13/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp Phiên thứ 48 để cho ý kiến, xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết và nội dung quan trọng, trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình...

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Ảnh minh hoạ
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, dự kiến, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (ngày 11-13/8/2025; dự phòng ngày 14-15/8/2025) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý: dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; 4 dự thảo: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét: báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025; báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...

Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị

Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị

Địa điểm đặt trụ sở của 12 đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực sau sắp xếp, tinh gọn đều nằm ở vị trí trung tâm khu vực, thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn kiểm toán...

Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường

Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá đất sẽ không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới. Việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định và áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch...

Chương mới tươi sáng của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Chương mới tươi sáng của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Kết quả đạt được trong chuyến thăm đã trở thành cột mốc lớn, mở ra chương mới tươi sáng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới…

Thắt chặt tinh thần chia sẻ, đoàn kết quốc tế Việt Nam - Cuba

Thắt chặt tinh thần chia sẻ, đoàn kết quốc tế Việt Nam - Cuba

Lễ phát động Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba…

