Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc
10/08/2025, 18:52
Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước…
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Đây là sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thiết thực từ Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam cùng các chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Tổng Bí thư đánh giá cao các chia sẻ, gợi ý để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ lớn, ghi nhận các sáng kiến rất thiết thực và sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và định hướng thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ.
Tổng Bí thư cho biết thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Bốn Nghị quyết quan trọng này chính là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Tổng Bí thư nhấn mạnh một trong những yếu tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và sự chung tay của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước.
Để tiếp tục làm sâu sắc các nội dung hợp tác và mở ra các hướng hợp tác mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.
Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.
Với các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để điều phối, kết nối, chuyển giao tri thức, cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng, đề xuất của các chuyên gia tại Hàn Quốc và các nước để hình thành các giải pháp, sản phẩm cụ thể, có giá trị gia tăng cao, góp phần giúp đạt được những mục tiêu lớn và giải những bài toán lớn của đất nước.
Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về trọng dụng, thu hút nhân tài, tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.
Cho đến nay, Mạng lưới đã có mặt trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng.
Đồng thời, thực hiện các chủ trương tại các Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, bên cạnh 10 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại các nước, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cũng đang bảo trợ cho 5 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành công nghệ chiến lược để phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong kỷ nguyên mới của đất nước, vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia kiều bào trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.
Việc tham gia xây dựng đất nước không nhất thiết phải trở về mới có thể đóng góp, mà có thể thực hiện thông qua kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, hợp tác quốc tế, từ đó phát huy cao nhất tiềm năng trí tuệ người Việt trên toàn thế giới vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, các chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam trong thời gian qua như: tham gia góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược và đóng góp tích cực vào việc giải quyết các bài toán lớn theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; hỗ trợ các trường đại học, doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mở rộng thị trường. Nhiều thành viên Mạng lưới đã mở doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.
Tại buổi gặp mặt, các thành viên của Mạng lưới và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc trong các ngành công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh học tiên tiến, robotics, thiết bị tự hành, hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái… đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường
Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...
Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị
Địa điểm đặt trụ sở của 12 đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực sau sắp xếp, tinh gọn đều nằm ở vị trí trung tâm khu vực, thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn kiểm toán...
Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá đất sẽ không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới. Việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định và áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch...
Chương mới tươi sáng của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Kết quả đạt được trong chuyến thăm đã trở thành cột mốc lớn, mở ra chương mới tươi sáng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới…
Thắt chặt tinh thần chia sẻ, đoàn kết quốc tế Việt Nam - Cuba
Lễ phát động Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: