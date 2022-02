Bộ Ngoại giao: Vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự không phủ nhận kết quả giải cứu công dân

Tại họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm xử lý cũng như biện pháp ngăn chặn tiêu cực của Bộ Ngoại giao sau vụ việc Cục trưởng Lãnh sự và một số cán bộ tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bị bắt liên quan đến các chuyến bay đưa công dân về nước trong 2 năm đại dịch Covid-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng, việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước trong bối cảnh đại dịch vừa qua là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đây cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng chưa từng có tiền lệ, được Thủ tướng giao cho Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 các bộ, ngành và địa phương liên quan, cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp triển khai.

Theo bà, trong bối cảnh trong nước phải tập trung phòng chống đại dịch chưa từng có và năng lực y tế có hạn, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia tổ chức liên tục các chuyến bay đưa công dân về nước được nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bà Hằng nhắc lại chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc về nước vào đầu tháng 2/2020. Đến nay, cơ quan liên quan trong nước, địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều cố gắng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh gây ra, phối hợp các hãng hàng không triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước an toàn.

"Vụ việc nêu trên liên quan tới sai phạm của một số cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Điều đó không thể phủ nhận được những nỗ lực tất cả kết quả như tôi vừa nêu ở trên", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Bà nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao đối với vụ việc này là "sai phạm đến đâu, xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

"Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và quyết định đình chỉ công tác các cán bộ liên quan để phục vụ công tác điều tra", bà Hằng nói và cho biết Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong nước cũng như cơ quan đại diện ở nước ngoài khẩn trương rà soát, cập nhật quy trình xử lý công việc đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đạo đức công vụ.

Cũng theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao thường xuyên và nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là liên quan tới công tác giải quyết thủ tục hành chính, lãnh sự, bảo hộ công dân, kịp thời phát hiện ngăn chặn từ sớm, từ xa, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, loại bỏ mọi hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân, giữ gìn bản sắc và truyền thống tốt đẹp của ngành ngoại giao, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 27/1/2022, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và Lệnh khám xét đối với 4 bị can.

Từ trái qua các bị cáo: Nguyễn Thị Hương Lan, Đỗ Hoàng Tùng, Lê Tuấn Anh, Lưu Tuấn Dũng - Ảnh: Bộ Công an

Những người này gồm Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1974), Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng (sinh năm 1980), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lê Tuấn Anh (sinh năm 1982), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lưu Tuấn Dũng (sinh năm 1987), Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên.

Thông tin trên website ngày 29/1, Bộ Ngoại giao cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ Cục Lãnh sự để phục vụ công tác điều tra.