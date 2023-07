Chứng khoán Vietcap lãi trước thuế 211 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo tài chính, trong quý 2 vừa công bố, công ty cổ phần chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) ghi nhận doanh thu doanh thu hoạt động đạt 501 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 131 tỷ đồng.

Trong đó, các mảng hoạt động mang về nguồn thu lớn nhất vẫn là cho vay, môi giới và tự doanh.

Trong quý 2, lãi từ cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất, mang về 169 tỷ đồng. Thời điểm 30/6, dư nợ cho vay của Vietcap đã tăng nhẹ so với đầu năm lên gần 5.400 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ margin gần 5.300 tỷ đồng, còn lại là ứng trước tiền bán.

Hoạt động môi giới trong quý 2 cũng đem về cho Vietcap 140 tỷ đồng, trong khi chi phí cho hoạt động này chỉ ở mức 89 tỷ đồng. Trong quý 2, Vietcap xếp thứ 8 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền trên HOSE và thứ 7 về thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX.

Ngoài ra, hoạt động tự doanh cũng đem lại lợi nhuận cho Vietcap. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 101 tỷ đồng, trong khi lỗ từ FVTPL chỉ ở mức gần 36 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt 61 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý 2, các khoản FVTPL của Vietcap có giá gốc gần 555 tỷ đồng, tương đương với giá trị thị trường. Các khoản tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đã tăng có giá gốc lên đến hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, giá trị thị trường các khoản AFS của Vietcap lên đến gần 5.900 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch tăng gần 2.500 tỷ.

So với cùng kỳ 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 2/2023 của Vietcap giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu đạt hơn 502, 78 tỷ đồng, giảm 55%%, lợi nhuận trước thuế đạt 131 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Vietcap, nguyên nhân sụt giảm là do ảnh hưởng chung của thị trường. Trong quý 2, giá trị giao dịch trên sàn của HOSE giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 24%) là nguyên nhân làm cho doanh thu môi giới giảm 170 tỷ đồng (tương ứng giảm 55%). Bên cạnh đó, nhận định tình hình kinh tế cần thêm thời gian để phục hồi nên công ty khá thận trọng đối với hoạt động tự doanh, dẫn đến doanh thu hoạt động tự doanh giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 211 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Vietcap thực hiện được 21% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong 6 tháng.

Tại cuối 30/6, tổng tài sản của Vietcap đạt 14.520 tỷ đồng, tang nhẹ so với đầu năm; vốn chủ sở hữu đạt 7.370 tỷ đồng. Công ty có danh mục tài khoản đầu tư ngắn hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán bao gồm nhiều mã bluechip dẫn đầu các ngành thép, sữa, bất động sản, ngân hàng như HPG, VNM, KDH, IDP, MWG, MSN, MCB…, trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết khác.

Mới đây, Vietcap đã ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay trị giá 45 triệu USD, tương đương 1.062 tỷ đồng. Khoản vay được Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking với lãi suất ngắn hạn dựa trên thị trường tiền tệ quốc tế. Với khoản vay này, Vietcap đã có 5 đợt huy động vốn thành công từ nước ngoài kể từ tháng 5/2020, tiếp tục là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về việc gọi vốn quốc tế. Việc mở rộng khoản vay nước ngoài với nguồn vốn lớn và chi phí cạnh tranh sẽ giúp Vietcap có thêm nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.