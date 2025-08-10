[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”
Phương Thảo
10/08/2025, 10:44
Với sự góp mặt của các chiến sĩ quân đội và nghệ sĩ tên tuổi, “Tổ quốc trong tim” hứa hẹn trở thành một sân khấu của cảm xúc sâu sắc và tự hào dân tộc. Đêm nhạc sẽ có khoảng 50.000 người tham dự trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình…
Tối 9/8, buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc
trong tim" được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (TP Hà Nội).
Theo đó, chương trình được mệnh danh là “conccet
quốc gia” này sẽ mang đến một câu chuyện âm nhạc 3 thế hệ: từ những giai
điệu hào hùng đã gắn bó với lịch sử dân tộc, những ca khúc khắc họa khát vọng đổi
mới, đến những sáng tác trẻ trung, hiện đại, phản ánh tinh thần Việt Nam hôm
nay.
Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương trình
sẽ là khoảnh khắc 50.000 khán giả mặc áo in Cờ đỏ sao vàng, phủ kín khán đài và
đồng thanh hát vang Quốc ca. Khán giả cũng sẽ cùng nhau hát vang những ca khúc
bất hủ, thắp sáng ánh đèn flash biến sân vận động thành biển ánh sáng lung
linh. Mỗi người không chỉ là khán giả, mà là một phần của chương trình, một nhịp
đập trong trái tim Tổ quốc.
Đặc biệt, lực lượng quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân
1 - những người từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh
tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) - cùng nhiều vận động viên tiêu biểu của thể
thao Việt Nam cũng sẽ xuất hiện.
Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết: "Các chiến sĩ
xuất hiện ở đây là thể hiện cho sức mạnh Việt Nam, khối đại đoàn kết dân tộc và
niềm tự hào khi tiến bước dưới quân kỳ. Các chiến sĩ không tham gia biểu diễn
âm nhạc như các nghệ sĩ, họ sẽ xuất hiện trong một phần đặc biệt của chương
trình đầy trang nghiêm và giàu cảm xúc”.
Về phần biểu diễn nghệ thuật, lần đầu tiên, hai cá tính âm nhạc tưởng
như đối lập, Tùng Dương nội lực, sâu lắng, và Tóc Tiên hiện đại, tràn đầy năng
lượng sẽ cùng hòa giọng trong ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Màn kết hợp đặc biệt
này hứa hẹn mang tới cho khán giả một trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.
Cùng với đó, chương trình “Tổ quốc trong tim” quy tụ dàn nghệ
sĩ đa thế hệ cùng những giọng ca hàng đầu, với phần âm nhạc được dàn dựng công
phu, kết hợp hòa quyện giữa nghệ thuật - lịch sử - điện ảnh. Mỗi tiết mục không
chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một câu chuyện được kể bằng âm thanh, ánh
sáng và cảm xúc, hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm mới mẻ với những ca
khúc vốn đã quen thuộc.
Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, Giám đốc âm nhạc của chương trình,
chia sẻ điều đầu tiên mà người làm sản xuất âm nhạc cho các liveshow thường
nghĩ đến chính là đối tượng khán giả. Điều này sẽ quyết định cách mình làm âm
nhạc thế nào. “Concert Tổ quốc trong tim có đối tượng khán giả rộng lớn ở nhiều
lứa tuổi, thế hệ khác nhau. Điều này đặt ra bài toán khó cho tôi trong cách chọn
bài, phối khí trong khi chỉ có vài tuần để thực hiện với khối lượng công việc
khổng lồ gồm cả làm nhạc, thu âm, thu hợp xướng, làm nhóm bè", nhạc sĩ
Nguyễn Hữu Vượng cho biết.
Để tìm lời giải cho “bài toán” này, nhạc sĩ đã chọn một nhạc
mục đa dạng bao gồm cả các bài hát cách mạng, ca khúc xưa và những ca khúc nhạc
trẻ, nhạc thiếu nhi, mang đến sự đa dạng, phong phú, giàu màu sắc cho cho
chương trình. Tuy nhiên, "Tổ quốc trong tim" được tổ chức vào thời điểm
có nhiều chương trình nghệ thuật ca ngợi đất nước cùng diễn ra nên khó tránh khỏi
việc lựa chọn trùng một số ca khúc.
Đó là lý do, nhạc sĩ quyết định làm lại bản phối cho cả 23
tác phẩm trong chương trình thay vì có thể sử dụng lại bản phối từ một số
chương trình trước đây. Trong đó, có nhiều ca khúc quen thuộc được phối khí lại
bằng cảm quan đương đại, không chỉ mang đến sự mới mẻ cho tác phẩm, mà còn tạo
ra sự gắn kết mạnh mẽ để chạm tới cảm xúc của những người trẻ hôm nay.
Giám đốc âm nhạc tiết lộ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện
hòa bình" sẽ là một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình;
"Lên đàng" sẽ được phối lại đậm chất rock; ca khúc thiếu nhi "Ai
yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng’’ cũng sẽ xuất hiện với màu sắc mới...
Bên cạnh đó, nhiều bản hit của các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng sẽ được
trình diễn để làm thỏa mãn fan hâm mộ.
Được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành
công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một trong những điểm
nhấn của chương trình là sân khấu chữ V khổng lồ cao 26m - biểu tượng của Việt
Nam và Chiến thắng. Không chỉ là một công trình hoành tráng, đây còn là “không
gian cảm xúc” nơi âm nhạc được “tái sinh”, ghi dấu những khoảnh khắc lắng đọng
và tự hào.
Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, để hoàn thiện sân khấu
concert quốc gia Tổ quốc trong tim cần sử dụng hàng trăm tấn thiết bị với hơn
500 nhân công làm việc không ngừng nghỉ trong 12 ngày nay. "Chúng tôi chạy
đua từng giờ để bảo đảm hoàn thành việc thi công sân khấu, nhất là trong bối cảnh
thời tiết ở Hà Nội diễn biến thất thường, khi nắng gắt, lúc mưa lớn.
Dù vậy, ê-kip không đặt mục tiêu phá kỷ lục về quy mô hay
con số, mà coi “kỷ lục lớn nhất là cơ hội được dành tặng những điều tuyệt vời
nhất cho tất cả người con nước Việt” – đây sẽ là một kỷ lục được khắc sâu trong
trái tim mỗi người. “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim hứa hẹn sẽ trở thành bữa
tiệc âm nhạc, nghệ thuật, ánh sáng - nơi mọi trái tim Việt Nam cùng chung một
nhịp đập tự hào.
“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào
mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) do Báo Nhân Dân và Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.
Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" sẽ diễn ra vào tối 10/8/2025 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) như một món quà dành tặng nhân dân trong dịp đại lễ của đất nước.


