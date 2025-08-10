[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Với sự góp mặt của các chiến sĩ quân đội và nghệ sĩ tên tuổi, “Tổ quốc trong tim” hứa hẹn trở thành một sân khấu của cảm xúc sâu sắc và tự hào dân tộc. Đêm nhạc sẽ có khoảng 50.000 người tham dự trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình…

Tối 9/8, buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (TP Hà Nội). Theo đó, chương trình được mệnh danh là “conccet quốc gia” này sẽ mang đến một câu chuyện âm nhạc 3 thế hệ: từ những giai điệu hào hùng đã gắn bó với lịch sử dân tộc, những ca khúc khắc họa khát vọng đổi mới, đến những sáng tác trẻ trung, hiện đại, phản ánh tinh thần Việt Nam hôm nay.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương trình sẽ là khoảnh khắc 50.000 khán giả mặc áo in Cờ đỏ sao vàng, phủ kín khán đài và đồng thanh hát vang Quốc ca. Khán giả cũng sẽ cùng nhau hát vang những ca khúc bất hủ, thắp sáng ánh đèn flash biến sân vận động thành biển ánh sáng lung linh. Mỗi người không chỉ là khán giả, mà là một phần của chương trình, một nhịp đập trong trái tim Tổ quốc.

Hình ảnh buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" tối ngày 9/8.

Các chiến sĩ thuộc Trường Sĩ quan Lục quân sẽ xuất hiện trong một phần đặc biệt của chương trình.

Đặc biệt, lực lượng quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 - những người từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) - cùng nhiều vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam cũng sẽ xuất hiện.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết: "Các chiến sĩ xuất hiện ở đây là thể hiện cho sức mạnh Việt Nam, khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tự hào khi tiến bước dưới quân kỳ. Các chiến sĩ không tham gia biểu diễn âm nhạc như các nghệ sĩ, họ sẽ xuất hiện trong một phần đặc biệt của chương trình đầy trang nghiêm và giàu cảm xúc”.

Về phần biểu diễn nghệ thuật, lần đầu tiên, hai cá tính âm nhạc tưởng như đối lập, Tùng Dương nội lực, sâu lắng, và Tóc Tiên hiện đại, tràn đầy năng lượng sẽ cùng hòa giọng trong ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Màn kết hợp đặc biệt này hứa hẹn mang tới cho khán giả một trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.

Ca sĩ Tùng Dương, NSƯT Đăng Dương và các em học sinh tổng duyệt các tiết mục âm nhạc.

Cùng với đó, chương trình “Tổ quốc trong tim” quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ cùng những giọng ca hàng đầu, với phần âm nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp hòa quyện giữa nghệ thuật - lịch sử - điện ảnh. Mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một câu chuyện được kể bằng âm thanh, ánh sáng và cảm xúc, hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm mới mẻ với những ca khúc vốn đã quen thuộc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, Giám đốc âm nhạc của chương trình, chia sẻ điều đầu tiên mà người làm sản xuất âm nhạc cho các liveshow thường nghĩ đến chính là đối tượng khán giả. Điều này sẽ quyết định cách mình làm âm nhạc thế nào. “Concert Tổ quốc trong tim có đối tượng khán giả rộng lớn ở nhiều lứa tuổi, thế hệ khác nhau. Điều này đặt ra bài toán khó cho tôi trong cách chọn bài, phối khí trong khi chỉ có vài tuần để thực hiện với khối lượng công việc khổng lồ gồm cả làm nhạc, thu âm, thu hợp xướng, làm nhóm bè", nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết.

Phần âm nhạc của chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hòa quyện giữa nghệ thuật - lịch sử - điện ảnh.

Để tìm lời giải cho “bài toán” này, nhạc sĩ đã chọn một nhạc mục đa dạng bao gồm cả các bài hát cách mạng, ca khúc xưa và những ca khúc nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi, mang đến sự đa dạng, phong phú, giàu màu sắc cho cho chương trình. Tuy nhiên, "Tổ quốc trong tim" được tổ chức vào thời điểm có nhiều chương trình nghệ thuật ca ngợi đất nước cùng diễn ra nên khó tránh khỏi việc lựa chọn trùng một số ca khúc.

Đó là lý do, nhạc sĩ quyết định làm lại bản phối cho cả 23 tác phẩm trong chương trình thay vì có thể sử dụng lại bản phối từ một số chương trình trước đây. Trong đó, có nhiều ca khúc quen thuộc được phối khí lại bằng cảm quan đương đại, không chỉ mang đến sự mới mẻ cho tác phẩm, mà còn tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ để chạm tới cảm xúc của những người trẻ hôm nay.

Giám đốc âm nhạc tiết lộ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" sẽ là một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình; "Lên đàng" sẽ được phối lại đậm chất rock; ca khúc thiếu nhi "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng’’ cũng sẽ xuất hiện với màu sắc mới... Bên cạnh đó, nhiều bản hit của các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng sẽ được trình diễn để làm thỏa mãn fan hâm mộ.

Sân khấu chữ V khổng lồ cao 26m - biểu tượng của Việt Nam và Chiến thắng.

Được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu chữ V khổng lồ cao 26m - biểu tượng của Việt Nam và Chiến thắng. Không chỉ là một công trình hoành tráng, đây còn là “không gian cảm xúc” nơi âm nhạc được “tái sinh”, ghi dấu những khoảnh khắc lắng đọng và tự hào.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, để hoàn thiện sân khấu concert quốc gia Tổ quốc trong tim cần sử dụng hàng trăm tấn thiết bị với hơn 500 nhân công làm việc không ngừng nghỉ trong 12 ngày nay. "Chúng tôi chạy đua từng giờ để bảo đảm hoàn thành việc thi công sân khấu, nhất là trong bối cảnh thời tiết ở Hà Nội diễn biến thất thường, khi nắng gắt, lúc mưa lớn.

Dù vậy, ê-kip không đặt mục tiêu phá kỷ lục về quy mô hay con số, mà coi “kỷ lục lớn nhất là cơ hội được dành tặng những điều tuyệt vời nhất cho tất cả người con nước Việt” – đây sẽ là một kỷ lục được khắc sâu trong trái tim mỗi người. “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim hứa hẹn sẽ trở thành bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật, ánh sáng - nơi mọi trái tim Việt Nam cùng chung một nhịp đập tự hào.

“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) do Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.