Đà Nẵng mở bán 633 căn hộ chung cư thu nhập thấp với giá 16,2 triệu/m2

Dự án chung cư dành cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 do liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 579 (liên danh DMC-579) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 3 khối nhà chung cư (khối nhà A có 18 tầng, khối nhà B có 15 tầng, khối nhà C có 12 tầng), với tổng số 957 căn hộ.

Theo thông báo, số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán đợt này có 633 căn hộ, trong đó, thuộc khối nhà A có 288 căn hộ, khối nhà B có 345 căn hộ. Giá bán căn hộ bình quân là hơn 16,2 triệu đồng/m2. Hộ gia đình, cá nhân là đối tượng có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn, nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Thời gian hướng dẫn hồ sơ từ ngày 28/5 đến hết 22/7/2025; tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/6 đến hết 22/7/2025.

Đáng chú ý, thông báo của Sở Xây dựng yêu cầu ngoài số tiền mua nhà và các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến mua bán nhà ở theo quy định, chủ đầu tư không được huy động vốn, thu tiền chênh lệch và các khoản thu trái quy định từ người mua nhà.

Trước đó, ngày 5/3, liên doanh DMC-579 đã tiến hành bàn giao sổ đỏ đợt đầu cho 20 hộ dân đã mua căn hộ nhà ở xã hội tại block C chung cư An Trung 2, thuộc quận Trà, Đà Nẵng.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng cho biết lộ trình đến cuối quý 4/2025 sẽ hoàn tất gần 900 căn hộ dành cho người thu nhập thấp.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư và kêu gọi đầu tư 5 dự án với khoảng 3.300 căn và phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai 1 dự án thiết chế công đoàn và nhà với 700 căn. Dự kiến trong năm 2025, Đà Nẵng sẽ hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3 và số 5 thuộc khu B - khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ với 1.955 căn.