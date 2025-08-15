Hạ tầng tăng tốc, nhà đầu tư “sốt sắng” sở hữu bất động sản phía Tây Thủ đô
Tuấn Sơn
15/08/2025, 10:10
Tây Bắc Hà Nội đang chứng kiến “cú hích” hạ tầng chưa từng có với hàng loạt dự án giao thông quy mô hàng chục nghìn tỉ đồng đồng loạt triển khai...
Đại lộ Tây Thăng Long, cầu Hồng Hà (Vành đai 4) cùng mạng lưới kết nối liên vùng đang mở ra trục phát triển mới, thu hút mạnh dòng vốn địa ốc. Nổi bật trong làn sóng này, Vinhomes Wonder City trở thành tâm điểm khi hội tụ vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng sinh lời vượt trội.
HẠ TẦNG TĂNG TỐC, ĐỘNG LỰC DỊCH CHUYỂN DÒNG VỐN
Trong quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh Hà Nội, khu vực Tây Bắc – đặc biệt là Đan Phượng – được định hướng trở thành vùng lõi mới, vừa giãn dân từ trung tâm, vừa thu hút đầu tư thương mại – dịch vụ. Ngay khi chủ đầu tư Vinhomes thông tin về dự án Vinhomes Wonder City quy mô lên tới 133ha, giới đầu tư sành sỏi đã chuyển dòng vốn về đây. Thời điểm Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông nối khu vực này với trung tâm đô thị và các quận, huyện lân cận, càng khiến giới đầu tư “sục sôi”. Động lực chính đến từ mạng lưới hạ tầng đang “chạy nước rút”.
Tiêu biểu là Đại lộ Tây Thăng Long, tuyến đường huyết mạch có tổng chiều dài khoảng 33km, mặt cắt ngang lên tới 60m với 10 làn xe. Khi hoàn thiện, đại lộ này sẽ kết nối từ đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ) đến thị xã Sơn Tây, đi qua 5 quận, huyện, thị xã (Tây Hồ; Bắc Từ Liêm; Đan Phượng; Phúc Thọ, Thị Xã Sơn Tây). Dự kiến, dự án Đại lộ Tây Thăng Long sẽ hoàn thành đúng thời điểm cư dân nhận nhà quý 2.2026.
Cùng với đó, cầu Hồng Hà thuộc dự án đường Vành đai 4, với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đang được triển khai để kết nối hai huyện Đan Phượng và Mê Linh. Khi đi vào vận hành, cây cầu này sẽ giúp mở rộng không gian đô thị qua sông Hồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giao thương khu vực phía Bắc và Tây Bắc Thủ đô.
Ngoài ra, hạ tầng kết nối liên vùng được đẩy mạnh: Đường 422 và đường Liên Hà được đẩy mạnh thi công, dự kiến về đích trong năm nay. Giới chuyên gia dự đoán, khi đó sẽ thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường nơi đây.
Sự đồng loạt của các tuyến hạ tầng này không chỉ cải thiện giao thông, rút ngắn thời gian kết nối, mà còn đổ về làn sóng dân cư lớn với nhu cầu an cư và dịch vụ đi kèm. Vinhomes Wonder City sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khu vực, được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng trọng điểm hứa hẹn trở thành điểm đến sôi động bậc nhất trong tương lai.
VINHOMES WONDER CITY: HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ - KẾT NỐI LIỀN MẠCH
Tọa lạc ngay trung tâm Đan Phượng, Vinhomes Wonder City là đại đô thị 133ha đầu tiên của Vinhomes tại khu vực này, quy hoạch chuẩn “thành phố trong thành phố” với hệ sinh thái tiện ích khép kín. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ toàn bộ mạng lưới hạ tầng đang hoàn thiện, đồng thời kiến tạo giá trị riêng nhờ thiết kế đồng bộ và tiện ích vượt chuẩn.
The 8:120 Collection - phân khu thấp tầng giới hạn - được ví như “tọa độ vàng” khi vừa kết nối thẳng trục Tây Thăng Long, cầu Hồng Hà, vành đai 3.5 – 4, vừa có ga metro số 4 quy hoạch ngay tại dự án. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển tới các khu vực lõi kinh tế của Thủ đô và các tỉnh vệ tinh.
Giới chuyên gia đánh giá, trong 1 đến 3 năm tới, khi các tuyến kết nối hoàn thiện, khu vực Đan Phượng sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới. Việc sớm hiện diện tại đây giúp The 8:120 Collection nói riêng và Vinhomes Wonder City nói chung đón đầu làn sóng tăng giá, trở thành điểm đến tiềm năng cho cả người mua ở thực và giới đầu tư. Trong bối cảnh thị trường thấp tầng Hà Nội tiếp tục chu kỳ tăng trưởng tốt, giới chuyên gia cho rằng, việc quyết định đầu tư sớm sẽ giúp nhà đầu tư có lợi thế đón “sóng” tăng giá.
Theo Savills Việt Nam, tại thị trường Hà Nội, trong 5 năm qua, giá trị bất động sản thấp tầng tăng đáng kể. Trong đó, giá nhà phố thương mại dao động trong khoảng 11%-16% mỗi năm, giá biệt thự tăng trung bình 29% mỗi năm, liền kề tăng 22% mỗi năm. Bên cạnh đó, số liệu của Hội Môi gới bất động sản Việt Nam cũng cho thấy, tỷ lệ hấp thụ tại các dự án thấp tầng mở bán mới đạt khoảng 52%.
Hiện tại, The 8:120 Collection mở ra biên lợi nhuận hấp dẫn
cho các nhà đầu tư với mức giá chỉ từ 160 triệu đồng/m2. Cùng loạt chính sách ưu
việt như chính sách giãn xây, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, quà tặng tương
đương 2 cây vàng,… là cơ hội để nhà đầu tư thức thời sở hữu bất động sản thấp
tầng thương hiệu Vinhomes có tiềm năng tăng giá vượt trội.
Đặc biệt, trong bối cảnh chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ và cam kết mạnh mẽ về việc đồng bộ hạ tầng nội khu trong thời gian tới là động lực để nhà đầu tư sinh lời ngay khi sở hữu bất động sản tại đây. Nổi bật trong hệ thống tiện ích “All-in-one” của dự án là Vincom Plaza Wonder City dự kiến khai trương trước Quốc khánh 2/9/2026, hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm và giải trí toàn khu vực.
Chuỗi công viên chủ đề 19ha đang được triển khai đồng loạt gồm: Công viên sức khỏe Wellness Park; Công viên sinh thái dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025. Cùng với đó, công viên vui chơi trẻ em và thanh thiếu niên Adventure Park và công viên tổ hợp thể thao Athletic Park dự kiến về đích tháng 11/2025. Tất cả sẽ tạo nên điểm đến với vô vàn trải nghiệm mới lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực Tây Bắc.
Bên cạnh chính sách giãn xây, quỹ căn shophouse Thương phố Vinhomes Wonder City do MIK Group phân phối đang mở bán đợt giới hạn, tặng quà tương đương 2 cây vàng, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, hỗ trợ tài chính tới 12%. Đặc biệt, các khách hàng phát sinh giao dịch tại sự kiện mở bán còn có cơ hội nhận quà tặng giá trị tương đương 1 xe VinFast.
Sự kiện mở bán Vinhomes Wonder City - Tọa độ tinh hoa, giá trị trường tồn
