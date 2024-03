Đồng Nai dành hơn 1.000ha đất làm nhà ở xã hội

Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết thực hiện mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội, tới nay, các địa phương đã trình hồ sơ đề xuất hồ sơ chủ trương đầu tư 12 dự án, quy mô khoảng 20.700 căn hộ. Trong đó, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư được 5 dự án, quy mô 9.000 căn hộ.

Theo kế hoạch, năm 2024, tỉnh khởi công 5 dự án đã có chủ trương đầu tư và hoàn thành 715 căn nhà ở xã hội. Năm 2025, sẽ khởi công 7 dự án còn lại và hoàn thành 979 căn nhà.

Tuy nhiên, vấn đề tồn tại hiện nay là có 5 địa phương chưa trình hồ sơ chủ trương đầu tư dự án. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 2 dự án đã có quyết định duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư, nhưng ngày 27/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP, trong đó yêu cầu tên gọi mới là hồ sơ mời quan tâm, hiện chưa có hướng dẫn và biểu mẫu loại hồ sơ này. Mặt khác, thủ tục điều chỉnh chủ trương đối với các dự án nhà ở thương mại nay chủ đầu tư muốn tự làm nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% vẫn chậm.

Đặc biệt, hiện tỉnh có hơn 1.000ha đất làm nhà ở xã hội và 12 dự án đề xuất chủ trương đầu tư, song, thủ tục pháp lý về đấu thầu lựa chọn nhà đầu, thẩm định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư chậm, làm ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu 6 địa phương có dự án đề xuất tích cực làm việc với sở, ngành để hoàn tất thủ tục mời thầu, khởi công dự án. 5 địa phương còn lại chưa có hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, phải khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục trình thẩm định chủ trương đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ từ địa phương đề xuất đảm bảo đúng thời gian theo quy trình rút gọn tỉnh đã ban hành. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai dự án nhà ở xã hội từ quỹ đất 20%. Các địa phương rà soát, thu hồi quỹ đất 20% từ những dư án nhà ở thương mại để lập hồ sơ chủ trương đầu tư.

Được biết, Đồng Nai là một trong những thủ phủ công nghiệp của cả nước, thu hút một lực lượng lao động lớn từ nhiều tỉnh thành đến sinh sống, làm việc. Họ thường tập trung tại TP.Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và Vĩnh Cửu. Do đó, đây cũng là khu vực mà nhiều người lao động đang cần mua nhà ở xã hội, nhưng cung quá ít không đáp ứng được cầu. Người lao động không thuê, mua nhà ở nên phải thuê phòng nhà trọ không đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn để ở. Do đó, vấn đề xây dựng nhà ở xã hội đang được tỉnh Đồng Nai rất quan tâm.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390ha làm nhà ở xã hội, trong đó, Đồng Nai là địa phương có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cao.