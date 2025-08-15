Lợi ích kép từ căn hộ Capital Square Đà Nẵng tại lõi trung tâm

Tọa lạc tại vị trí kim cương bên bờ sông Hàn, Capital Square Đà Nẵng vừa là tài sản có giá trị gia tăng bền vững, vừa đem đến cơ hội đầu tư và kinh doanh lưu trú với làn sóng chuyên gia trong nước và quốc tế đến sinh sống, làm việc tại đây...

Số liệu từ Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, Thành phố thu hút 62,56 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 157% so với cùng kỳ; thu hút 32.444 tỷ đồng đầu tư trong nước, tăng 110,6%.

CƠ HỘI SỞ HỮU TÀI SẢN GIA TĂNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố có 1.054 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 4,6 tỷ USD; 396 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 296.890 tỷ đồng; 43.193 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với vốn đăng ký đạt 260.221 tỷ đồng.

Mức độ đầu tư này thu hút hàng nghìn chuyên gia quốc tế và người lao động kỹ thuật cao đến Đà Nẵng làm việc, làm phát sinh nhu cầu lớn về nhà ở cao cấp có chất lượng sống tốt, tiện ích đầy đủ và pháp lý rõ ràng.

Bất động sản khu vực trung tâm Đà Nẵng gia tăng nhiệt độ theo các chính sách, quy hoạch lớn của thành phố.

Trong chiến lược điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, phân khu ven sông Hàn và bờ Đông được định hướng trở thành khu vực trung tâm đô thị, hành chính - chính trị, cửa ngõ du lịch, trung tâm hội nghị quốc gia và quốc tế, đồng thời trở thành trung tâm tài chính, giáo dục và đào tạo chất lượng cao cho miền Trung và trung tâm văn hóa - thể thao, y tế của Đà Nẵng.

Với định hướng quy hoạch này, giá trị bất động sản tại trung tâm Đà Nẵng đã có xu hướng tăng rõ rệt. Theo ghi nhận của Avison Young Việt Nam, giá sơ cấp căn hộ cao cấp tại khu vực ven sông Hàn đã tăng 20 - 25% so với năm 2023, đặc biệt tại các dự án có pháp lý minh bạch và vị trí gắn với các trục giao thông huyết mạch như đường Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo.

Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ cao cấp trong khu vực trung tâm hiện vẫn còn hạn chế. Đây là cơ hội để các dự án như Capital Square Đà Nẵng - tọa lạc bên dòng sông Hàn với pháp lý sở hữu lâu dài và được phép bán cho người nước ngoài - đóng vai trò bổ sung nguồn cung nhà ở có tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

TIỀM NĂNG KINH DOANH LƯU TRÚ ĐÓN SÓNG PHÁT TRIỂN

Cùng với nhu cầu an cư, thị trường bất động sản trung tâm Đà Nẵng đang chứng kiến sự tăng trưởng về nhu cầu lưu trú dài hạn từ đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế. Đồng thời, du lịch Đà Nẵng đã tăng trưởng mạnh mẽ, với 4,1 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024 và 2,2 triệu lượt chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025. Đây là tệp khách có sức chi lớn, với yêu cầu cao về nơi lưu trú.

Song song những giá trị của một tài sản có tiềm năng tăng giá bền vững, Capital Square còn là điểm sáng nổi bật trên thị trường khi có những ưu điểm đáp ứng nhu cầu lưu trú của giới tinh hoa và khách du lịch cao cấp.

Capital Square Đà Nẵng kiến tạo không gian sống hiện đại, đẳng cấp.

Tổ hợp tọa lạc tại giao điểm kết nối các trục đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền, cho phép chủ nhân kết nối dễ dàng tới bãi biển, sân bay, trung tâm hành chính… đồng thời đem lại một không gian sống gần gũi với thiên nhiên và cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Trong đó, phân khu Capital State được định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại hội tụ dòng tiền và cơ hội đầu tư dài hạn tại Đà Nẵng, với hàng loạt tiện ích độc đáo. Tâm điểm của phân khu là tòa Kings Place, với vị trí được bao quanh bởi các tiện ích đắt giá: Tuyến phố thương mại sôi động Park Boulevard, trung tâm thương mại Grand Central Mall, quảng trường Capital Park rộng hơn 2000m2.

Những cư dân tinh hoa sẽ sinh sống tại đây, hình thành nên một cộng đồng có năng lực tài chính, có tri thức và cùng chung phong cách sống, tạo dựng một môi trường văn minh, an toàn cho cả chủ nhân căn hộ và khách lưu trú.

Sở hữu căn hộ tại tòa Kings Place tại Capital Square Đà Nẵng, tổ hợp cao cấp được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về không gian sống, cư dân sẽ được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn, cân bằng giữa thiên nhiên trong lành và thành thị nhộn nhịp.

Đây sẽ vừa là một tài sản có giá trị gia tăng bền vững nhờ vị trí hiếm có, pháp lý vững vàng và khả năng sinh lời từ kinh doanh lưu trú, vừa là chốn an cư lý tưởng, đáp ứng nhu cầu của tầng lớp tinh hoa đến sinh sống, làm việc tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Ngày 17/8, tại Ariyana Convention Centre Danang (107 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Đà Nẵng) sẽ chính thức diễn ra Lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề "The Diva". Sự kiện không chỉ là nơi công bố các thông tin quan trọng về vị trí, quy hoạch, tiềm năng của dự án, mà còn là nơi khách mời được chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, hòa mình vào không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng của Capital Square. Đặc biệt, sự kiện với sự tham gia của diva Mỹ Linh sẽ mang đến những phút giây đầy cảm xúc, kết nối nghệ thuật với không gian sống đẳng cấp tại Capital Square.

Lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng - The Diva

Thời gian: 9h sáng ngày 17/8/2025

Địa điểm: Ariyana Convention Centre Danang (107 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Đà Nẵng).