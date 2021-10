Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm (IDR) "B", triển vọng ổn định với Phát Đạt

Việc chủ động tham gia đánh giá xếp hạng tín nhiệm giúp Phát Đạt (HOSE: PDR) củng cố mức độ tín nhiệm và tăng cường tính minh bạch của Công ty, phù hợp với các tiếu chuẩn quốc tế. Bước phát triển mới sẽ cho phép Phát Đạt đa dạng hóa các nguồn vốn tài chính và phát hành trái phiếu quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn vốn trung và dài hạn ổn định cho giai đoạn tăng tốc phát triển mới.”

VỊ THẾ NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VỚI NĂNG LỰC NỘI TẠI VUỘT TRỘI

Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Fitch đã phản ánh vị thế của Phát Đạt trên thị trường với tư cách là nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Với chiến lược bán sỉ sản phẩm, Phát Đạt chuyển nhượng toàn bộ sản phẩm dự án cho đối tác mua sỉ nhằm mở rộng phạm vi bán hàng, giảm thiểu chi phí hoạt động, và cho phép doanh nghiệp tập trung vào năng lực phát triển bất động sản.

Bên cạnh đó, mô hình bán sỉ sản phẩm giúp Phát Đạt đảm bảo tính chắc chắn trong kế hoạch dòng tiền và lợi nhuận nhờ việc kiểm soát tốt tiến độ thu tiền từ phía đối tác mua sỉ. Năm 2020 và 2021 dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, kết quả kinh doanh tốt đã thể hiện rõ tính ổn định của chiến lược phát triển và mô hình hoạt động của Phát Đạt.

Trong quý 3/2021, Phát Đạt tiếp tục ghi nhận tăng trưởng kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế trên 760 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 1.397 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số về đòn bẩy tài chính cũng được Công ty duy trì ở mức an toàn. Tỷ lệ nợ vay /vốn chủ sở hữu giảm từ 0,52 lần cùng kỳ năm trước xuống còn 0,28 lần. Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản đều tăng mạnh. Chỉ số sinh lời ROA và ROE lần lượt đạt 8,2% và 20,8%, đều cao hơn mức trung bình toàn ngành. Lượng tiền người mua trả trước đợi hạch toán khi dự án được bàn giao gấp đôi so với đầu năm, đạt gần 1.580 tỷ đồng.

Ban Lãnh đạo Phát Đạt tin tưởng Công ty tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 2 và có thể vượt kế hoạch cả năm 2021. Phát Đạt đã và đang từng bước hiện thực hóa chiến lược Kỷ Nguyên Mới với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5 năm giai đoạn 2019 - 2023 ước đạt 14.270 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) đạt 51%.

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI VIỆC DUY TRÌ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH LÀNH MẠNH

Theo đánh giá của Fitch, Phát Đạt đã cho thấy sự phát triển vượt bậc qua chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Từ một nhà phát triển các dự án cao tầng tập trung tại Tp.HCM, Phát Đạt đã mở rộng phát triển các dự án cao tầng và thấp tầng tại các thành phố loại 2. Chiến lược này đã giúp Phát Đạt hưởng lợi từ xu hướng gia tăng nhu cầu bất động sản nhà ở trong 5 năm đến 10 năm tới tại các thị trường địa phương tiềm năng.

Phát Đạt đã tìm kiếm và phát triển quỹ đất tại các địa phương đang trên đà phát triển với hệ thống hạ tầng tốt, có chính sách cởi mở với doanh nghiệp, đầu tư dự án tại các vị trí chiến lược, kết nối giao thương thuận lợi và đáp ứng đầy đủ thủ tục pháp lý để phát triển sản phẩm có độ tương thích cao với nhu cầu của thị trường.

Hiện tại, Phát Đạt sở hữu quỹ đất 768 ha trải dài qua nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tp.HCM, Phú Quốc,... Trong tương lai, Phát Đạt sẽ không ngừng phát triển quỹ đất mới nhằm nâng cao vị thế trên thị trường cũng như tối đa hóa khả năng phát triển dự án, tiếp tục mục tiêu tăng trưởng đột phá theo chiến lược Kỷ Nguyên Mới.

Song song với việc doanh thu tăng trưởng mạnh, Fitch nhấn mạnh chỉ số nợ ròng/hàng tồn kho của Phát Đạt được duy trì ở mức lành mạnh. Tỷ lệ này ở mức 28% năm 2020, và vẫn được duy trì ở mức an toàn 20 - 30% trong giai đoạn 2021 - 2023, thấp hơn rất nhiều so với mức an toàn để duy trì xếp hạng tín nhiệm của Fitch là 40%.

Báo cáo cũng đã nêu ra việc Phát Đạt đã huy động 1.380 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu trong nước tính đến cuối tháng 9 năm 2021. Theo nhận định của Fitch, với dòng tiền thuần cải thiện và mức vay nợ thấp trong trung hạn, Công ty hoàn toàn có thể khai thác thêm các nguồn vốn bên ngoài để phục vụ cho nhu cầu phát triển mở rộng quỹ đất trong những năm tới.

CƠ HỘI TIẾP CẬN NGUỒN VỐN MỚI CÙNG ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

Tại thị trường trái phiếu Việt Nam, ADB nhận định đang thiếu vắng sự tham gia của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhằm góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động cả về cung và cầu đầu tư trên thị trường, giúp nhà đầu tư nhận thức được tốt hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Việc Phát Đạt chủ động tham gia đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Fitch Ratings đã thể hiện cam kết của Công ty gia tăng tính minh bạch, khách quan về hiệu quả hoạt động, trách nhiệm và cam kết với nhà đầu tư cũng như nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật.

Với kết quả xếp hạng tín nhiệm của Fitch Ratings sẽ là tiền đề quan trọng để Phát Đạt đủ điều kiện tham gia vào thị trường trái phiếu quốc tế. Fitch Ratings cũng nhận định Phát Đạt cần nhu cầu vốn lớn cho việc mở rộng quỹ đất và đầu tư phát triển dự án trong các năm tiếp theo.

Vì thế, việc tổ chức phát hành và niêm yết trái phiếu tại thị trường quốc tế, sẽ hỗ trợ Phát Đạt tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất tốt, đa dạng hóa cơ cấu vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu nguồn vốn trung và dài hạn ổn định cho giai đoạn tăng tốc phát triển mới.