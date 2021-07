Giá vàng thế giới tăng, trong nước sụt giảm

Sáng nay (26/7), giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế tăng, nhưng giá vàng trong nước lại giảm. Giá USD tự do tăng, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc gần 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tuần, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng (bán ra).

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá mua vào là 51,2 triệu đồng/lượng và 52,2 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 200.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,8 triệu đồng/lượng và 57,45 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm thứ Bảy.

Một số doanh nghiệp kim hoàn lớn như DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu… đang tạm ngưng hoạt động nhiều điểm giao dịch trên toàn quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhà đầu tư mua-bán vàng vào thời điểm này chịu nhiều bất lợi khi giá vàng trong nước đang có chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và chênh lệch giữa giá hai đầu giá mua-bán vàng cũng giãn rộng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang vênh cao hơn khoảng 7,2-7,3 triệu đồng/lượng.

Giá thu mua vàng miếng SJC cao hơn phổ biến từ 700.000-800.000 đồng/lượng so với giá mua vào.

Chênh lệch giá mua-bán các sản phẩm vàng 999,9 khác lên tới cả triệu đồng mỗi lượng.

Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra USD trên thị trường tự do tại Hà Nội cũng tăng lên mức 100 đồng, với giá mua vào phổ biến ở mức 23.150 đồng và giá bán ra là 23.250 đồng. So với cuối tuần, giá mua vào USD tự do không thay đổi, nhưng giá bán tăng 20 đồng.

Ở thời điểm bình thường, chênh lệch giá mua-bán USD tự do chỉ dao động từ 20-50 đồng.

Tại Ngân hàng Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.910 đồng (mua vào) và 23.110 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm thứ Sáu.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.806 USD/oz, tăng 2,8 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương gần 50,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Vàng tăng giá nhờ đồng USD giảm giá nhẹ. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh bạc xanh sáng nay giảm dưới 92,9 điểm, từ chỗ đóng cửa trên mốc này trong phiên ngày thứ Sáu.

Tuần trước, do USD tăng giá, vàng đã có tuần giảm đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp.

Tuần này, tâm điểm điểm chú ý của các nhà đầu tư là cuộc họp vào ngày thứ Ba và thứ Tư của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo GDP quý 2 do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Năm. Nếu những thông tin này tiếp tục đưa đồng USD tăng giá, vàng có nguy cơ trượt sâu khỏi ngưỡng 1.800 USD/oz – giới phân tích nhận định.