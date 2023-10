Hai công ty thép đầu tiên thua lỗ trong quý 3/2023

Cụ thể, tại Gang thép Thái Nguyên, báo cáo tài chính quý 2/2023 ghi nhận doanh thu giảm xuống còn 2.413 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp do đó giảm còn 33,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu là chi phí lãi vay cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng theo dẫn tới lỗ sau thuế 58,7 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gang thép Thái Nguyên báo lỗ 194,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái còn có lãi 7,4 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm từ 1.954 tỷ đồng xuống còn 1.679 tỷ đồng. Nợ phải trả 9.011 tỷ đồng tăng gần 1.000 tỷ đồng so với con số đầu năm, như vậy, nợ phải trả hiện đang gấp 5,3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó vay nợ tài chính hơn 4.500 tỷ đồng chiếm hơn 50% tổng vay nợ. Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng từ 1.766 tỷ đồng lên 1.801 tỷ đồng.

Như vậy đây là quý thứ 5 liên tiếp báo lỗ của Gang thép Thái Nguyên đồng thời là mức lỗ kỷ lục trong lịch sử của công ty này.

Gang thép Thái Nguyên lại báo lỗ kỷ lục.

Bên cạnh TIS, Thép Vicasa - VnSteel cũng ghi nhận thua lỗ trong quý 3 vừa qua. Theo đó, trong kỳ, Thép Vicasa - VnSteel ghi nhận doanh thu giảm mạnh còn 390 tỷ đồng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí bán hàng, chi phí lãi và quản lý doanh nghiệp, Thép Vicasa - VnSteel báo lỗ 2,69 tỷ đồng sau thuế. Tuy vậy, con số này giảm đáng kể so với số lỗ 22 tỷ đồng trong quý 2/2023. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Thép Vicasa - VnSteel báo lãi 3,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ 12,5 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản tính đến cuối tháng 9 là 386 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ 195 tỷ đồng lên 246 tỷ đồng. Nợ phải trả 197,8 tỷ đồng trong đó chủ yếu là vay nợ tài chính 137 tỷ đồng.

Trong báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 vừa công bố, SSI Research ước tính HPG có thể đạt 2,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3/2023, tăng khoảng 60% so với quý trước và phục hồi đáng kể so với mức lỗ -1,8 nghìn tỷ đồng trong Q3/2022, nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 11% so với quý trước và giá than giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận trong quý 4 của công ty có thể bị ảnh hưởng tiêu cực do nguyên liệu đầu vào tăng.

Cập nhật ngành thép Q3/23 cho thấy, doanh số bán hàng đi ngang. Tổng doanh số bán hàng trong tháng 7 và tháng 8 là 3,9 triệu tấn tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chứng khoán KIS dự kiến doanh số bán hàng trong tháng 9 là khoảng 2,2 triệu tấn (+15% t/t, +21% n/n), nâng tổng doanh số bán hàng Q3/23 lên 6,1 triệu tấn. Sự gia tăng tổng doanh số bán hàng là do khối lượng xuất khẩu mạnh trong khi nhu cầu trong nước không có biến động đáng kể.

Giá bán thép giảm trong quý 3/2023.

Giá tăng do chi phí đầu vào đắt đỏ hơn. Khi giá than cốc Úc tăng vọt lên trên 320 USD/tấn vào cuối tháng 9 và giá quặng sắt tiến gần 120 USD/tấn, Chứng khoán KIS dự báo nhu cầu tăng và chi phí đầu vào cao hơn sẽ đẩy giá bán trung bình trong nước (ASP) lên cao. Giá thép cây tháng 8 đã giảm 3,7% so với cuối tháng 6/2023 trong khi giá HRC cũng giảm 4,4% so với cuối tháng 6/2023.

Tháng 10 đánh dấu sự kết thúc của mùa mưa, do đó KIS dự báo tổng doanh số bán hàng sẽ tăng trong Q4/23. Tổng doanh số bán hàng sẽ đạt 6,3 triệu tấn tăng 13,5% so với 6,2 triệu tấn trong Q3/23 nhưng tăng 8% n/n nhờ cơ sở thấp trong năm 2022. Giá đầu vào cao hơn sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của các công ty, tuy nhiên, lợi nhuận tích cực nhờ sản lượng tăng. KIS cũng kỳ vọng sự cải thiện cho ngành thép từ Q4/23 với việc cải thiện giá bán và nhu cầu tốt hơn từ quý 1/2024.