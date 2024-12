Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort liên tục được “World Luxury Awards” gọi tên

Vào dịp cuối năm cũng là thời điểm mà những thương hiệu khách sạn quốc tế gặt hái “quả ngọt” sau một năm nỗ lực. Đặc biệt, gần đây, Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort - khu nghỉ dưỡng thuộc quản lý của tập đoàn Tây Ban Nha Meliá Hotels International - gây chú ý khi ghi liên tiếp ghi danh mình trong nhiều hạng mục tại World Luxury Awards năm 2024.

Đây là một trong những điểm sáng đáng được ghi nhận vì trước đây hiếm có khu nghỉ dưỡng nào tại tỉnh Khánh Hòa có thể cùng chiến thắng một lúc 3 trên 4 giải thưởng của hội đồng đánh giá khó tính này, bao gồm Khách sạn sang trọng Thế giới (World Luxury hotel Awards), Spa hàng đầu Thế giới (World Luxury Spa Awards) và Nhà hàng cao cấp Thế giới (World Luxury Restaurant Awards).

Không phải ngẫu nhiên mà Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort nhận được vinh dự trên. Bởi lẽ, được biết để chọn ra ứng cử viên sáng giá nhất, ban tổ chức của giải thưởng cao quý có tuổi đời gần 20 năm này phải mất 4 tuần để thu thập ý kiến khảo sát từ hơn 300.000 khách quốc tế và chuyên gia lĩnh vực du lịch.

Bắt đầu ở hạng mục tổng quan khu nghỉ dưỡng, nơi đây nổi bật khi sở hữu một trong những bãi biển riêng tư nhất tọa lạc tại Bãi Dài, vịnh Cam Ranh. Với 200 biệt thự có hồ bơi riêng, mỗi không gian lưu trú hướng đến sự cân bằng tinh tế giữa thẩm mỹ châu Âu, nét truyền thống miền biển cùng tiện nghi hiện đại.

Nhóm gia đình đa thế hệ có thể chọn những căn biệt thự hướng biển 3 phòng ngủ để chìm đắm trong sắc xanh bất tận của biển trải dài trước mắt; hoặc các biệt thự hướng hồ hay hướng vườn với nguồn năng lượng tích cực mà thiên nhiên mang lại. Biệt thự Meliá ghi điểm nhờ vào không gian bên ngoài cũng như bên trong rộng rãi, có hiên tắm nắng và nội thất được sắp xếp tinh giản để bổ sung tính thư giãn cho giấc ngủ êm dịu.

Đặc biệt, du khách có thể nâng tầm kỳ nghỉ của mình với trải nghiệm The Level với các đặc quyền như khu vực riêng dành cho khách The Level, thủ tục nhận/trả phòng riêng, tận hưởng đồ ăn nhẹ và thức uống tại The Level Lounge.

Tất nhiên, một không gian nghỉ dưỡng tinh tế là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo nên sự hoàn hảo. Dịch vụ chu đáo và đa dạng ẩm thực là điều du khách đang thực sự tìm kiếm. Tiếp nối hạng mục nhà hàng cao cấp, Cape Nao có không gian lý tưởng với khung cảnh hướng biển thơ mộng, phù hợp cho nhóm bạn hội họp, tiệc công ty và gia đình.

Nền tảng chính tại Cape Nao chính là các món ăn đặc trưng của vùng Địa Trung Hải bên cạnh nguyên liệu chất lượng được thu hoạch theo mùa để đảm bảo sự tươi ngon. Ngoài ra, Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort còn đem đến nhà hàng Merkado với buffet thịnh soạn, bao gồm món ăn truyền thống Việt và ẩm thực nhiều quốc gia khác.

Về chăm sóc sức khỏe, YHI Spa tại khu nghỉ dưỡng được giải thưởng xướng tên trong hạng mục điểm đến spa hàng đầu Đông Nam Á. Mang đến thiết kế mở hướng cảnh hồ gồm 8 phòng trị liệu, du khách sẽ cảm nhận được thanh âm của nước, nơi dòng chảy tự nhiên giúp bạn dễ dàng lắng nghe cơ thể và tâm trí.

Được lấy cảm hứng từ cội nguồn của sự phục hồi và tái sinh, YHI Spa thiết kế đa dạng gói trị liệu. Tại đây, các cặp đôi và gia đình cũng có thể trải nghiệm sự thư giãn tối đa cùng nhau với liệu pháp mát-xa toàn thân 60 phút kết hợp tẩy tế bào chết, ngâm bồn thảo dược.

Có thể thấy, năm nay Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort đã đem về nhiều về thành tích đáng nhớ, góp phần tích cực vào bức tranh phát triển du lịch tổng thể tại địa phương. Không những thế, khu nghỉ dưỡng cũng vừa đạt được danh hiệu địa điểm cưới lý tưởng nhất của năm trong giải Best of the Best Awards do Robb Report Vietnam tổ chức trong tháng 12/2024.

“Các giải thưởng này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho chúng tôi đưa điểm đến Cam Ranh tới gần hơn với du khách nước ngoài”, ông Mario Caballero, Tổng Giám đốc Vùng của Meliá Vinpearl Phú Quốc và khu vực miền Nam tiếp lời, “Và cũng đồng thời là lời cảm ơn sâu sắc của toàn thể đội ngũ Meliá gửi đến khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Meliá. Trong năm tiếp theo, Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort hứa hẹn sẽ tiếp tục đem tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững dài”.