Đồng Nai lập tổ thẩm định giao chủ đầu tư thực hiện 10 dự án nhà ở xã hội

Nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu an sinh của người lao động, tỉnh Đồng Nai vừa thành lập Tổ thẩm định giao chủ đầu tư 10 dự án nhà ở xã hội theo cơ chế đặc thù, không qua đấu thầu…

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 165/QĐ-SXD, thành lập Tổ thẩm định giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (Tổ thẩm định).

Theo đó, Tổ thẩm định do ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng; 2 Tổ phó là ông Nguyễn Hữu Lập, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và ông Thái Doãn Hòa, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, thuộc Sở Xây dựng.

Tổ thẩm định có nhiệm vụ thực hiện thẩm định giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ.

Theo quyết định được phê duyệt, Tổ được mời đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan tham dự và đóng góp ý kiến các cuộc họp khi cần thiết. Đồng thời được lấy ý kiến hoặc yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan đến dự án để phục vụ công tác thẩm định.

Trước đó, Sở Xây dựng đã công khai 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 tại phường Phước Tân; Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư thuộc khu tái định cư phường Long Bình; Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha tại xã Phước An; Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7 ha tại xã Phước An; Nhà ở xã hội tại khu đất khoảng 3,5 ha tại xã Trảng Bom; Nhà ở xã hội tại khu đất 2,8 ha phường Hố Nai; Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều; Khu nhà ở xã hội An Phước tại xã An Phước; Dự án Khu nhà ở xã hội Phước Bình tại xã Phước Thái.

Các dự án nêu trên sẽ không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định trước đây mà thông báo mời nhà đầu tư quan tâm, sau khi các nhà đầu tư nộp hồ sơ thì Tổ thẩm định sẽ dựa trên các tiêu chí để chấm điểm, đề xuất cơ quan có chức năng giao chủ đầu tư thực hiện dự án theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho tỉnh Đồng Nai (bao gồm tỉnh Đồng Nai cũ và tỉnh Bình Phước cũ) phải hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho người có thu nhập thấp.

Hiện tại, Đồng Nai đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tỉnh đang tiến hành tổng hợp các dự án nhà ở xã hội đang triển khai để đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ. Đối với các dự án đã có chủ đầu tư nhưng chưa khởi công, các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục để triển khai trong năm nay.

Song song đó, tỉnh rà soát các dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội để mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện, thay vì tổ chức đấu thầu như trước nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh lên phương án sử dụng ngân sách để triển khai một số dự án nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu chỗ ở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sau khi sáp nhập tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đẩy nhanh thực hiện nghĩa vụ xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% theo quy định pháp luật.