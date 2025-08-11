Thứ Năm, 14/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Tiêu điểm

Đầu tư

AskoBrief

Tài chính

AskoBrief

Kinh tế số

AskoBrief

Kinh tế xanh

AskoBrief

Thị trường

AskoBrief

Doanh nghiệp

AskoBrief

Bất động sản

AskoBrief

Thế giới

AskoBrief

Dân sinh

AskoBrief

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai lập tổ thẩm định giao chủ đầu tư thực hiện 10 dự án nhà ở xã hội

Thiên Di

11/08/2025, 15:15

Nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu an sinh của người lao động, tỉnh Đồng Nai vừa thành lập Tổ thẩm định giao chủ đầu tư 10 dự án nhà ở xã hội theo cơ chế đặc thù, không qua đấu thầu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 165/QĐ-SXD, thành lập Tổ thẩm định giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (Tổ thẩm định).

Theo đó, Tổ thẩm định do ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng; 2 Tổ phó là ông Nguyễn Hữu Lập, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và ông Thái Doãn Hòa, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, thuộc Sở Xây dựng.

Tổ thẩm định có nhiệm vụ thực hiện thẩm định giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ.

Theo quyết định được phê duyệt, Tổ được mời đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan tham dự và đóng góp ý kiến các cuộc họp khi cần thiết. Đồng thời được lấy ý kiến hoặc yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan đến dự án để phục vụ công tác thẩm định.

Trước đó, Sở Xây dựng đã công khai 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 tại phường Phước Tân; Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư thuộc khu tái định cư phường Long Bình; Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha tại xã Phước An; Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7 ha tại xã Phước An; Nhà ở xã hội tại khu đất khoảng 3,5 ha tại xã Trảng Bom; Nhà ở xã hội tại khu đất 2,8 ha phường Hố Nai; Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều; Khu nhà ở xã hội An Phước tại xã An Phước; Dự án Khu nhà ở xã hội Phước Bình tại xã Phước Thái.

Các dự án nêu trên sẽ không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định trước đây mà thông báo mời nhà đầu tư quan tâm, sau khi các nhà đầu tư nộp hồ sơ thì Tổ thẩm định sẽ dựa trên các tiêu chí để chấm điểm, đề xuất cơ quan có chức năng giao chủ đầu tư thực hiện dự án theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho tỉnh Đồng Nai (bao gồm tỉnh Đồng Nai cũ và tỉnh Bình Phước cũ) phải hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho người có thu nhập thấp.

Hiện tại, Đồng Nai đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tỉnh đang tiến hành tổng hợp các dự án nhà ở xã hội đang triển khai để đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ. Đối với các dự án đã có chủ đầu tư nhưng chưa khởi công, các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục để triển khai trong năm nay.

Song song đó, tỉnh rà soát các dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội để mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện, thay vì tổ chức đấu thầu như trước nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh lên phương án sử dụng ngân sách để triển khai một số dự án nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu chỗ ở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sau khi sáp nhập tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đẩy nhanh thực hiện nghĩa vụ xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% theo quy định pháp luật.

Đọc thêm

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Các chuyên gia cho rằng TP.HCM sau sắp xếp để bứt phá vượt bậc trong giai đoạn mới cần xác định rõ triết lý phát triển, quy hoạch Thành phố có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn chứ không phải ghép cơ học quy hoạch 3 địa phương cũ...

Ecopark hợp tác với Edison kiến tạo tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo tại Eco Retreat

Ecopark hợp tác với Edison kiến tạo tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo tại Eco Retreat

Tại khu đô thị Eco Retreat, nhà sáng lập Ecopark hợp tác với Hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Edison xây tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực làm việc toàn cầu với quy mô đào tạo mỗi năm lên tới 3.600 học sinh...

Hà Nội sẽ xây dựng Học viện Dân tộc 135.000m2

Hà Nội sẽ xây dựng Học viện Dân tộc 135.000m2

Quy hoạch chi tiết dự án Học viện Dân tộc tại Khu D Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam vừa được Hà Nội phê duyệt, quy mô khoảng 135.000m2, đào tạo 3.910 – 4.885 học viên/năm, triển khai trong 2 giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030…

Đồng Nai tăng tốc điều chỉnh dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đồng Nai tăng tốc điều chỉnh dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tỉnh Đồng Nai vừa giao các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh dự án thành phần 1 và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...

Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường

Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá đất sẽ không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới. Việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định và áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Thị trường

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: