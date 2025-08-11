TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ định giá đất năm 2025

Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến năm 2025, tổng nguồn thu từ hoạt động định giá đất đạt hơn 86.000 tỷ đồng, áp dụng cho 153 công trình, dự án…

Ngày 9/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả thẩm định giá đất các công trình, dự án trên địa bàn. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến năm nay tổng nguồn thu từ hoạt động định giá đất đạt hơn 86.000 tỷ đồng, áp dụng cho 153 công trình, dự án.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, UBND TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt giá đất cho 9 dự án, với tổng số thu hơn 52.599 tỷ đồng. Nổi bật là Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm) hơn 16.190 tỷ đồng và khu đất tại xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ cũ) thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ hơn 27.317 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số dự án khác dự kiến mang lại nguồn thu lớn, gồm: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng tại xã Lê Minh Xuân, hơn 2.689 tỷ đồng; khu đất 14,8 ha tại phường An Phú, để thanh toán hợp đồng BT cho dự án đường Song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây hơn 3.469 tỷ đồng; khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Thuận hơn 2.222 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, hai dự án đang chờ Hội đồng Thẩm định giá đất TP. Hồ Chí Minh xem xét có tổng số thu dự kiến 4.168 tỷ đồng, gồm Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (Empire City) khoảng 4.000 tỷ đồng và Khu phức hợp Sóng Việt (Metropole Thủ Thiêm) khoảng 168 tỷ đồng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, Thành phố sẽ có thêm 23 dự án được trình thẩm định, trong đó 18 dự án có số thu ước khoảng 7.956 tỷ đồng; 5 dự án khác đang xác định giá đất theo kết luận của Bộ Chính trị.

Tại Bình Dương cũ, UBND TP. Hồ Chí Minh đã duyệt giá đất cho 44 hồ sơ từ đầu năm, thu 7.485 tỉ đồng; dự kiến cả năm duyệt 51 hồ sơ với tổng thu 15.445 tỉ đồng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, dự kiến năm nay ngân sách địa phương sẽ thu khoảng 1.098 tỷ đồng từ việc định giá đất cụ thể của 24 dự án.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, việc đấu giá 3 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang trong giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá khởi điểm. Cấp xã đã triển khai lập quy hoạch 1/500 và chuẩn bị quyết định chủ trương đầu tư đối với 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang lấy ý kiến các sở, ngành để hoàn thiện báo cáo UBND thành phố về phương án bán đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh theo chỉ đạo của Thành phố.

Trong năm 2024, Thành phố ghi nhận tổng nguồn thu từ đất đai đạt hơn 25.300 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Theo Nghị quyết dự toán thu ngân sách trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố sẽ có nguồn thu ngân sách gần 700.000 tỷ đồng, chiếm hơn 32% tổng dự toán thu cả nước. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh cũ là 520.425 tỷ đồng, chiếm 74,6%, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 102.650 tỷ đồng, chiếm 14,7% và tỉnh Bình Dương 74.320 tỷ đồng, chiếm 10,7%.

Liên quan đến công tác xây dựng bảng giá đất mới (lần đầu) áp dụng từ ngày 1/1/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh 2 phương án:

Phương án 1, UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai công tác chọn đơn vị tư vấn dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu. Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phương án 2, giữ nguyên mức giá đã ban hành tại ba địa phương (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất mới thay thế.