Nawaplastic Industries muốn mua tăng sở hữu tại BMP lên 54,99%

Nawaplastic Industries Co,.LTD thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE).

Cụ thể: Nawaplastic Industries Co., Ltd đăng ký mua 426.100 cổ phiếu BMP để nâng sở hữu từ 54,47% lên 54,99% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/2 đến 9/3/2023. Mục đích giao dịch là tăng sở hữu và dự kiến phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, giá cổ phiếu này tăng nhẹ lên 59.300 đồng/cp và tạm tính mức giá này Nawaplastic Industries phải chi hơn 25 tỷ để tăng sở hữu cổ phiếu BMP lên gần 55%.

Mới đây, BMP vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu đạt 1.408 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng gần 5 tỷ đồng so với cùng kỳ lên hơn 18 tỷ đồng còn chi phí tài chính lại giảm được gần 2 tỷ đồng xuống 39 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí bán hàng tăng mạnh từ gần 84 tỷ đồng lên hơn 117 tỷ đồng quý 4 năm ngay, tương ứng tăng 33 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 248 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ và cũng là mức lãi kỷ lục công ty đạt được từ trước tới nay.

Lũy kế cả năm 2022 doanh thu Nhựa Bình Minh đạt hơn 5.808 tỷ đồng, tăng 27,6% so với năm 2021. Doanh thu tài chính trong quý đạt 55 tỷ đồng - chủ yếu từ thu lãi tiền gửi. Chi phí tài chính tăng 23 tỷ đồng so với cùng kỳ và lãi sau thuế năm 2022 đạt 696 tỷ đồng, tăng 224% so với số lãi 215 tỷ đồng đạt được năm 2021 và vượt 55% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 8.505 đồng.

Tính đến 31/12/2022 Nhựa Bình Minh còn 280 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tại ngân hàng và gần 1.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng 180 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt tăng từ 271 tỷ lên trên 600 tỷ, tương ứng tăng trên 300 tỷ đồng.

Theo VCSC, thì kết quả kinh doanh của BMP khả quan hơn dự báo của công ty do ảnh hưởng kém tích cực từ thị trường BĐS thấp hơn dự kiến trong quý 4/2022 đối với doanh số bán hàng của BMP. VCSC cho rằng kết quả này là do ống nhựa của BMP chủ yếu được sử dụng trong những giai đoạn sau của quá trình xây dựng, khiến những diễn biến kém tích cực từ thị trường BĐS ảnh hưởng chậm hơn đến sản lượng bán hàng của BMP – đặc biệt khi so sánh với các công ty sản xuất thép và xi măng.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 4/2022 của BMP đạt 248 tỷ đồng, tăng 42% QoQ và 117% YoY. Kết quả tích cực này chủ yếu nhờ 1) sản lượng bán hàng ổn định và 2) biên lợi nhuận gộp tăng trong bối cảnh giá nhựa đầu vào thuận lợi. Biên lợi nhuận gộp quý 4/2022 của BMP đạt 33,7% – gần mức biên lợi nhuận cao kỷ lục của công ty – so với 25,7% trong 9T 2022 và 15,3% trong cả năm 2021.

Doanh thu cả năm 2022 của BMP đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+28% YoY) với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 696 tỷ đồng (+225% YoY từ mức cơ sở thấp trong năm 2021) và kết quả kinh doanh năm 2022 của BMP vượt dự báo của VCSC và do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2023, dù cần thêm đánh giá chi tiết.