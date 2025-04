Phó Chủ tịch SSB đăng ký mua đúng khối lượng con trai bán 1 cổ phiếu

Nguyễn Thị Nga thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã SSB-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2025 đến ngày 23/5/2025.

Nếu giao dịch thành công, bà Nga sẽ tăng sở hữu cổ phiếu SSB từ gần 116,1 triệu cổ phiếu lên gần 117,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sẽ tăng từ 4,08% lên 4,115% vốn tại SeABank.

Chốt phiên ngày 22/4, giá cổ phiếu SSB tăng 0,79% lên mốc 19.200 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Nga sẽ phải chi khoảng 19,2 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Tuấn Anh- con trai bà Nguyễn Thị Nga, vừa đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu SSB nhằm cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/4/2025 đến ngày 20/5/2025 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ giảm từ gần 47 triệu cổ phiếu SSB, chiếm 1,65% xuống còn gần 46 triệu cổ phiếu, chiếm 1,615%.

Còn ông Bùi Quốc Hiệu - Phó tổng giám đốc đã bán thành công 195.000 cổ phiếu và giảm sở hữu về hơn 140.000 cp, chiếm 0,0049%. Giao dịch theo hình thức khớp lệnh từ ngày 17/4-21/4/2025.

Theo báo cáo thường niên 2024, SSB ghi nhận tổng tài sản đạt 325.699 tỷ đồng, tăng 22,39% so với cùng kỳ (266.122 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 35.003 tỷ đồng, tăng 4.706 tỷ đồng so với cùng kỳ (30.297 tỷ đồng); vốn điều lệ đạt 28.350 tỷ, tăng 3.393 tỷ đồng so với cùng kỳ (24.957 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 6.039, tăng 30,83% so với năm 2023 và hoàn thành vượt kế hoạch 103% (4.616 tỷ đồng); Tỷ lệ nợ xấu là 1,89 và đảm bảo <3% theo quy định của NHNN.

Ngày 25/4 tới, SSB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Phòng Hội nghị Câu lạc bộ Sân Golf Ruby Tree, Hải Phòng.

Năm 2025, SSB dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 6.458 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5.158 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2024; ROE đạt 13,8% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.