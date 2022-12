Thanh Hóa tạm dừng thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án do liên quan đến quy hoạch

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Công Thương về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống cho đến khi có văn bản thông báo mới của UBND tỉnh.

Lý do là vị trí cụm công nghiệp Hoàng Sơn nằm trong phạm vi, ranh giới khu vực dự kiến quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2022 - 2032; nhiệm vụ quy hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, UBND tỉnh đã phê duyệt.

Sau khi quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2032 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống; báo cáo chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, ngày 12/5/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Hoàng Sơn với tổng vốn đầu tư là 140 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 23ha tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất 10ha; hoàn thiện phê duyệt, thủ tục đầu tư, báo cáo tác động môi trường, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, hoàn chỉnh hồ sơ trước quý III/2021. Sau đó, chủ đầu tư triển khai xây dựng đường giao thông nội bộ, vỉa hè, hệ thống điện cao thế, điện hạ thế dùng cho các đơn vị sản xuất và dịch vụ thương mại, hệ thống cấp nước, thoát nước.

Đối với giai đoạn II, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất 13ha còn lại dự án. Các công việc gồm: hoàn thiện thủ tục xin thuê đất còn lại; hoàn thiện các công trình PCCC, hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, trồng cây xanh, xây dựng hệ thống thu gom rác thải và xử lý nước thải, đầu tư hoàn thiện trạm xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp; hoàn thành xây dựng khu điều hành quản lý cụm công nghiệp, tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Mục đích đầu tư cụm công nghiệp Hoàng Sơn nhằm phát triển các dự án điện, điện tử, viễn thông, điện lạnh, công nghiệp dệt và may mặc, da giầy, chế biến thực phẩm, nước giải khát, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, sản xuất các sản phẩm nhựa, kim loại, linh kiện và các ngành có liên quan khác.

Cũng liên quan đến việc tạm dừng triển khai các dự án lớn, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá.

Nguyên nhân là do dự án chưa phù hợp giữa quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu vực Đông Bắc Ga đường sắt cao tốc Bắc Nam đến giáp đường Phú Sơn so với quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá; chưa phù hợp giữa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên cây xanh Cồn Quán so với Quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá.

Đồng thời với việc tạm dừng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện kiểm điểm các vi phạm, khuyết điểm trên.

Về việc này, UBND TP Thanh Hoá lý giải nguyên nhân để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trên là do mong muốn sử dụng hiệu quả đất đai, tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực phát triển đô thị về phía Tây, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị; nội dung tham gia ý kiến của Chủ tịch UBND TP Thanh hoá được thực hiện trên cơ sở đồ án do Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hoá lập theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại thời điểm triển khai, cách làm về công tác lập quy hoạch phân khu là quy hoạch cấp dưới nếu có sai khác so với quy hoạch cấp trên thì sẽ cập nhật, bổ sung vào đồ án quy hoạch cấp trên khi thực hiện điều chỉnh; trong quá trình thực hiện mới chỉ chú trọng đến sự phù hợp với quy hoạch phân khu, chưa xem xét đến sự phù hợp với quy hoạch chung...

Theo UBND TP Thanh Hoá thì việc thống nhất đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố, chưa phù hợp với Luật quy hoạch đô thị năm 2009. Tuy nhiên, UBND TP Thanh Hoá chỉ là đơn vị tham gia ý kiến, không phải chủ đầu tư và không phải là cơ quan thẩm định nên không có vai trò quyết định…

Do đó, với những vi phạm, khuyết điểm trên, UBND TP Thanh Hoá đã thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và rút kinh nghiệm đối với Phòng Quản lý đô thị và các cá nhân liên quan.