Thủ tướng kiểm tra tiến độ các dự án hạ tầng tại Hoà Bình

Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo nhiều dự án hạ tầng quan trọng tại tỉnh Hoà Bình (Phú Thọ cũ) gồm cầu Phong Châu và tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng…

Phát biểu tại công trường thi công cầu Phong Châu, Thủ tướng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng sự vào cuộc khẩn trương của Binh đoàn 12 với tinh thần làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng kịp thời biểu dương, khen thưởng Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng thời thống nhất sử dụng khoản kinh phí tiết kiệm được trong quá trình thi công để mở rộng và hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn”, mong các đơn vị nỗ lực hoàn thành hợp long, thông xe đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Tại vị trí giữa cầu – nơi các hạng mục hợp long đang gấp rút hoàn thiện – Thủ tướng, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và Chính phủ, gửi lời biểu dương, đánh giá cao tinh thần cống hiến, xả thân vì nhân dân của đội ngũ kỹ sư, công nhân; đồng thời mong muốn toàn bộ lực lượng tiếp tục phát huy để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ đang vận hành cầu phao Phong Châu. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng tới thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh – đơn vị đang vận hành cầu phao Phong Châu – và biểu dương nỗ lực trực chiến ngày đêm, bảo đảm lưu thông thông suốt từ khi cầu cũ bị sập, đồng thời khích lệ toàn đơn vị tiếp tục phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng trên Quốc lộ 32 được xây dựng thay thế sau khi cầu cũ bị sập do bão Yagi, kết nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ. Công trình dài 383 m, đường dẫn hai đầu cầu mỗi bên hơn 110 m, được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương.

Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư, Binh đoàn 12 – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm thi công. Hiện một số hạng mục đã vượt tiến độ, giá trị thực hiện đạt trên 75%, phấn đấu hợp long vào ngày 28/8, hoàn thành và thông xe đầu tháng 10.

Thủ tướng tặng quà cho công nhân thi công cầu Phong Châu. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhận định quá trình triển khai dự án đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu cũ bị sập, giao thông qua khu vực gặp khó khăn nghiêm trọng, Thủ tướng đã chỉ đạo coi đây là tình huống khẩn cấp, áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, qua đó rút ngắn 3 tháng thi công và tiết kiệm đáng kể chi phí so với dự toán ban đầu.

Cũng trong sáng 9/8, Thủ tướng khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Dự án tuyến đường sắt dài khoảng 419 km, điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng), tổng vốn đầu tư hơn 203 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án sẽ khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Riêng đoạn qua Phú Thọ dài hơn 99 km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến thu hồi 621 ha đất và di dời hơn 1.800 hộ dân.

Khảo sát thực địa, Thủ tướng cho biết đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu, do đó triển khai sớm sẽ mang lại lợi ích sớm.

Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị về dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án giải phóng mặt bằng tách khỏi dự án chung, khởi công hạng mục này vào ngày 19/8. Đồng thời, các bộ, ngành, đơn vị liên quan cần phối hợp rà soát, xây dựng quy hoạch hệ thống ga, khu logistics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến; triển khai các tuyến giao thông kết nối để tối ưu hiệu quả dự án.

Thủ tướng lưu ý bảo đảm đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, với nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ; đồng thời tận dụng cơ hội để sắp xếp lại các khu dân cư theo hướng phù hợp, văn minh, hiện đại, khang trang.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Đánh giá cao đề xuất, Thủ tướng cho rằng tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án; hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm; các cơ quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương; tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án.