Trang chủ Đầu tư

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp luật về khoáng sản và đất đai

Tuấn Khang

10/08/2025, 19:46

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 130/CĐ-TTg ngày 8/8/2025 về việc tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quy định pháp luật thuộc lĩnh vực khoáng sản và đất đai...

Công điện được gửi tới Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp; cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo nội dung công điện, thời gian qua, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện văn bản uy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai. Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, Luật Đất đai năm 2024 đã giải quyết được nhiều vướng mắc, bất cập của Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để và chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, là nguyên nhân vướng mắc, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản , Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).

Nhằm kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy hiệu quả tiềm năng tài nguyên, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026–2030, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung rà soát toàn diện các vướng mắc, bất cập trong Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai, cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Báo cáo phải nêu rõ nội dung vướng mắc, trích dẫn điều, khoản, điểm của văn bản pháp luật liên quan, đồng thời đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cụ thể. Hồ sơ rà soát phải gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/8/2025.

Thủ tướng nhấn mạnh các giải pháp đề xuất cần xử lý triệt để, bảo đảm hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai được thuận lợi nhất, trên tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa để cấp cơ sở chủ động quyết định và chịu trách nhiệm; đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tăng cường hậu kiểm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/8/2025.

Đồng thời, phải phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản và Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tiến độ trình Quốc hội; rà soát, sửa đổi các văn bản quy định chi tiết thi hành luật để bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Các quy định gây vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được sửa đổi ngay; những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc Thủ tướng phải được đề xuất hoàn thành trước ngày 10/9/2025.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện.

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Các chuyên gia cho rằng TP.HCM sau sắp xếp để bứt phá vượt bậc trong giai đoạn mới cần xác định rõ triết lý phát triển, quy hoạch Thành phố có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn chứ không phải ghép cơ học quy hoạch 3 địa phương cũ...

Hưng Yên nghiên cứu xây dựng khu kinh tế tự do, tạo đòn bẩy về thu hút FDI

Hưng Yên nghiên cứu xây dựng khu kinh tế tự do, tạo đòn bẩy về thu hút FDI

Không chỉ tạo ra cú hích thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn, Khu kinh tế tự do Hưng Yên được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết vùng, hình thành chuỗi sản xuất - dịch vụ - logistics hiện đại...

Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ

Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ

Tổ hợp Công nghiệp đường sắt sẽ được xây dựng tại Hà Nội và là nơi thực hiện chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, đồng thời sản xuất đầu máy và toa xe cho đường sắt quốc gia ....

Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ

Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ

Từ ngày 15/8, hai tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ áp dụng phương án thí điểm phân làn và quy định tốc độ mới trong một tháng, nhằm nâng cao an toàn giao thông và giảm ùn tắc…

Hải Phòng chỉ đạo tiến độ 43 dự án trọng điểm

Hải Phòng chỉ đạo tiến độ 43 dự án trọng điểm

Trong 43 dự án trọng điểm năm 2025 của thành phố Hải Phòng, có 27 dự án dự kiến khởi công, 10 dự án dự kiến hoàn thành và 6 dự án chuyển tiếp…

