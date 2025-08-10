Sun PhuQuoc Airways đón máy bay đầu tiên, ký thỏa thuận tín dụng với Vietcombank
10/08/2025, 21:35
Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) của Tập đoàn Sun Group đã chính thức đón chiếc máy bay Airbus A321NX đầu tiên tại Phú Quốc và ký hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với Vietcombank để đầu tư mở rộng đội bay…
Ngày 10/8, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Sun PhuQuoc
Airways đã chính thức đón chiếc Airbus A321NX đầu tiên. Đây là chiếc máy bay
hoàn toàn mới, được bàn giao trực tiếp từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức)
và là phiên bản mới nhất của dòng A321.
Chiếc A321NX này là khởi đầu cho kế hoạch tiếp nhận 8 tàu
bay trong năm 2025 của hãng. Máy bay được trang bị động cơ LEAP-1A thế hệ mới,
giúp tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 75% tiếng ồn và 50% khí thải CO₂, phù hợp
với định hướng phát triển bền vững. Khoang hành khách cũng được cải tiến với
không gian thoáng đãng, cửa sổ lớn hơn và hệ thống lọc không khí HEPA cao cấp.
Sự kiện đón tàu bay cũng là dịp Sun PhuQuoc Airways chính thức
ra mắt bộ nhận diện thương hiệu. Lấy cảm từ sắc đỏ hoàng hôn và ánh vàng rực rỡ
của bình minh Phú Quốc, hai gam màu chủ đạo là đỏ rực (flame Scarlet) và
vàng cam tạo nên diện mạo giàu cảm xúc cho tàu bay SPA.
Trên thân máy bay màu trắng, dòng chữ SUN PHUQUOC AIRWAYS nổi bật với sắc đỏ đặc trưng. Đáng chú ý, chữ “Q”
được cách điệu thành hình mặt trời đang mọc từ biển, với phần chân chữ mang
hình dáng đảo Phú Quốc. Biểu tượng 9 cánh hoa ở đuôi máy bay tượng trưng cho 9
giá trị dịch vụ cốt lõi mà hãng cam kết mang lại.
Cùng ngày, lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Sun PhuQuoc
Airways và Vietcombank đã diễn ra, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến
lược tài chính của hãng. Theo thỏa thuận, Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối
thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của SPA, bao gồm
10 tàu bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quang Vinh, Tổng giám đốc
Vietcombank, bày tỏ tin tưởng rằng chiến lược đầu tư đồng bộ vào đội bay hiện đại
sẽ nhanh chóng giúp Sun PhuQuoc Airways khẳng định vị thế trên thị trường.
Về phía Sun Group, Chủ tịch HĐQT Đặng Minh Trường khẳng định
sự đồng hành và tin tưởng của Vietcombank ngay từ những ngày đầu đã tạo nên một
khởi đầu tốt đẹp, mở ra nền tảng để Sun PhuQuoc Airways có cơ hội tiếp cận thêm
các định chế tài chính uy tín khác, từ đó mở rộng đội bay hơn nữa trong tương
lai gần.
Được cấp phép kinh doanh từ tháng 6/2025, Sun PhuQuoc
Airways đặt mục tiêu xây dựng một hãng hàng không vận chuyển hành khách kết hợp
khai thác các chuyến bay charter phục vụ du lịch. Hãng sẽ lấy Phú Quốc làm
trung tâm (hub), kết nối “đảo Ngọc” với các thành phố lớn trong nước và các thị
trường quốc tế trọng điểm chưa có đường bay thẳng như Nhật Bản, Hàn Quốc, và
Trung Quốc.
Với tổng vốn đầu tư dự án là 2.500 tỷ đồng, Sun PhuQuoc
Airways đặt mục tiêu phát triển quy mô đội bay lên 31 chiếc vào năm 2030, góp
phần thúc đẩy du lịch và hạ tầng hàng không quốc gia.
Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10/2025
và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.
