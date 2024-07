6 tháng đầu năm: Tổng tài sản ngành bảo hiểm tăng gần 10% so với cùng kỳ

Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), năm 2023, ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trải qua cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất lịch sử. Những tháng đầu năm nay, doanh số lĩnh vực này giảm trên 30%, sau giai đoạn dài tăng trưởng hai chữ số.

Tuy nhiên, cũng theo ông Dũng, thị trường bảo hiểm nhân thọ đang trên đà phục hồi, sau hàng loạt chính sách “nắn” thị trường suốt thời gian qua. Tổng kết 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản toàn ngành bảo hiểm nhân thọ ước đạt 819.560 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, số tiền đầu tư ước đạt 721.284 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.889 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023; tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 600.110 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023

Đáng chú ý, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 30.966 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng Manulife Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt hơn 3.800 tỷ đồng.

“Hàng loạt động thái và chính sách khiến thị trường gặp nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp thay đổi, phát triển theo hướng bền vững hơn cả về sản phẩm, quy trình, công nghệ, giúp khách hàng tiếp cận được các sản phẩm thật. Mặc dù điều nay có thể khiến thị trường bảo hiểm giảm doanh thu ngắn hạn nhưng về lâu dài sẽ có lượng khách hàng và doanh thu ổn định”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam cho rằng ngành bảo hiểm 18 tháng qua đối diện với nhiều thay đổi. Tuy nhiên, những thách thức này là không tránh khỏi. "Bất kỳ thị trường non trẻ nào, không riêng Việt Nam, cũng phải đi qua giai đoạn khó khăn, để thay đổi hướng đi một cách đúng đắn và mạnh mẽ hơn", bà Tina Nguyễn cho biết.

Đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm ngày càng được đào tạo bài bản, nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp - Ảnh minh họa

Dù doanh số thị trường trong ngắn hạn vẫn giảm sút, nhưng đây là cơ hội để thanh lọc đội ngũ bán hàng. Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng so với con số 700.000 đại lý bảo hiểm trước đây, số này đang tiếp tục giảm mạnh. "Hàng trăm nghìn tư vấn viên sẽ tiếp tục bị đào thải trong thời gian tới. Những người muốn trụ lại với nghề phải được đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp", Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhấn mạnh.

Với Manulife, bà Tina Nguyễn chia sẻ một năm qua họ có nhiều hình thức đào tạo, chấn chỉnh cách tuyển dụng đại lý để tăng chất lượng. Doanh nghiệp đã áp dụng các quy trình mới để đảm bảo 100% khách hàng được tư vấn đầy đủ, chính xác trước khi tham gia.

Là doanh nghiệp FDI đầu tiên của ngành bảo hiểm hiện diện tại trường Việt, sau 25 năm, Manulife Việt Nam là công ty có tổng vốn đầu tư vào Việt Nam cao nhất trên thị trường nhân thọ, với mức vốn điều lệ gần 1 tỷ USD. Phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng trên cả nước, Manulife Việt Nam đã chi trả hơn 38.291 tỷ đồng quyền lợi về sức khỏe, y tế và đáo hạn cho khách hàng, giúp khách hàng nhận được sự hỗ trợ về tài chính trong những thời điểm cần thiết.

Từ đầu năm nay, Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực và Thông tư 67 đưa ra chính sách chặt chẽ hơn, chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Theo đó, các ngân hàng bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày.

Đồng thời, tư vấn viên phải ghi âm, ghi hình quá trình tư vấn. Hoa hồng chi trả cho đại lý trong năm đầu tiên với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư cũng giảm từ 40% xuống 30%.

Bên cạnh đó, các kỳ thi với sản phẩm liên kết đơn vị được tổ chức khắt khe, khiến tỷ lệ đậu của tư vấn viên của Manulife đạt thấp. Bên cạnh đó, khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về sự chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn viên, bao gồm cả kênh đại lý và ngân hàng.