Bán không báo cáo, Thiết bị xử lý nước Setfil bị phạt nặng và cấm hoạt động chứng khoán trong 4 tháng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thiết bị xử lý nước Setfil (trụ sở chính: Phòng 107, nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

Theo đó, công ty này bị phạt 533.211.600 đồng theo quy định tại Điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP)

Đồng thời, công ty này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: Công ty cổ phần Thiết bị xử lý nước Setfil - Người có liên quan đến bà Kiều Hải Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định (mã NDW-UPCoM) thực hiện giao dịch bán 1.333.029 cổ phiếu NDW (tương ứng 13.330.290.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu NDW) từ ngày 15/3/2023 đến ngày 21/03/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đồngg thời, SSC cũng đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Tân Thành Long An (Ấp 2, Xã Tân Long, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) với số tiền là 92,5 triệu đồng do có hành vi “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Tân Thành Long An không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2023, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về kết quả chào bán trái phiếu của doanh nghiệp đối với mã trái phiếu TLACH2126001; gửi nội dung CBTT định kỳ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021), quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai (Phòng 716, tầng 7, tòa nhà 362 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu như Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020. Công ty CBTT không đúng thời hạn với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 và bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và bán niên 2021.

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (Tầng 9 tòa nhà TNR, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng. Cụ thể: công ty không thực hiện giải thích nội dung hợp đồng mở tài khoản khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.