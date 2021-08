Bất động sản nghỉ dưỡng: “Ngủ đông” thời Covid-19

Do chịu ảnh hưởng kép từ đà suy giảm từ cuối năm 2020 và dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn ở trong giai đoạn trầm lắng. Thậm chí, có phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng gần như chững lại.

“LAO DỐC” VÌ DỊCH BỆNH

Trong tháng 7/2021, phân khúc biệt thự biển tại các tỉnh thành phố phía Nam và Nam Trung Bộ được DKRA ghi nhận có 4 dự án mở bán, trong đó chỉ có 1 dự án mới, cung cấp ra thị trường 179 căn, tăng 2,5 lần so với tháng trước.

Tại thị trường Đà Nẵng, đây là lần thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng không ghi nhận nguồn cung mới.

Tại Quảng Nam được xem là thị trường mới, phát triển khá muộn so với những địa phương khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa… do đó số lượng dự án ở Quảng Nam không nhiều. Từ năm 2017 đến nay, ghi nhận khoảng 7 dự án mở bán với 355 căn, tính riêng 7 tháng đầu năm 2021, khu vực đón nhận 2 dự án mở bán (bao gồm 1 dự án mới và 1 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo) với nguồn cung khoảng 55 căn, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 5% (tương đương 3 căn), bằng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Giao dịch phân khúc biệt thự biển từ đầu năm nay đến tháng 7/2021 - Nguồn: DKRA.

Sức tiêu thụ phân khúc biệt thự biển vẫn còn ở mức rất thấp, chỉ đạt 12% (khoảng 21 căn), chủ yếu tập trung tại khu vực Bình Định (chiếm 67% tổng lượng tiêu thụ toàn thị trường, tương ứng với 14 căn).

Hiện có nhiều dự án đang trong giai đoạn truyền thông chuẩn bị, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nguồn cung và sức cầu sẽ tăng và tập trung chủ yếu ở khu vực Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Thuận.

Đối với phân khúc nhà phố/shophouse biển, trong tháng 7/2021 nhiều dự án phải tạm ngừng triển khai, khóa giỏ hàng do dịch bệnh bùng phát khiến nguồn cung và lượng tiêu thụ mới trong tháng sụt giảm mạnh so với tháng trước.

Cụ thể, tại Đà Nẵng đón nhận 2 dự án mới mở bán, chủ yếu là loại hình shophouse, cung cấp ra thị trường khoảng 106 căn, tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 87% (92 căn). Giá bán sơ cấp không mấy biến động so với những đợt mở bán trước, nhiều chính sách bán hàng với mức chiết khấu cao được áp dụng nhằm kích cầu trước đà suy giảm chung của thị trường.

Tại Đà Nẵng, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đã không còn cấp phép loại hình condotel. Việc triển khai các giải pháp quản lý và kiểm soát loại hình condotel trên địa bàn được thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Tại Quảng Nam, nguồn cung mới chuyển biến tích cực với 3 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 167 căn, gấp 3,1 lần so với cả năm 2020 (54 căn). Các dự án nhà phố liền kề, biệt thự diện tích nhỏ (dưới 200 m2) có mức giá từ 8 - 10 tỷ đồng/căn.

Đặc biệt, phân khúc condotel cũng có tình trạng nhiều chủ đầu tư phải khoá giỏ hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh, điều chỉnh chính sách bán hàng cho phù hợp. Nguồn cung và sức cầu phân khúc condotel khó có sự đột biến, nếu có sẽ tập trung chủ yếu ở Bình Thuận.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng không có sản phẩm mới tại phân khúc condotel. Sản phẩm chủ yếu trên thị trường đến từ các dự án đã mở bán trong giai đoạn trước năm 2019 với số lượng còn khá khiêm tốn, sức tiêu thụ chung ở mức rất thấp. Phân khúc condotel gần như chững lại trong thời gian vừa qua do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Còn ở Quảng Nam, phân khúc condotel không ghi nhận dự án mới và tiếp tục rơi vào giai đoạn trầm lắng trong 7 tháng vừa qua. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động. Sức tiêu thụ chung toàn thị trường ở mức rất thấp, thị trường gần như ngủ đông trong thời gian vừa qua do tác động dịch bệnh Covid-19. Trong 2 năm gần đây, các chủ đầu tư dự án condotel có xu hướng áp dụng chương trình chia sẻ lợi nhuận thay cho cam kết lợi nhuận phổ biến ở nhiều dự án.

KHÔNG CÓ TÌNH TRẠNG BÁN THÁO

Dự báo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối năm 2021, DKRA cho rằng đa phần các phân khúc sẽ tiếp tục xu hướng giảm nguồn cung từ đầu năm 2021. Sức cầu thị trường có thể sẽ phục hồi nhẹ tùy vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong những tháng cuối năm.

Nguồn cung mới khan hiếm và có thể sẽ giảm nếu dịch bệnh không được kiểm soát trong quý 3/2021. Mặt bằng giá bán thứ cấp không biến động nhiều, nhưng nếu dịch bệnh kéo dài có thể giá thứ cấp sẽ giảm. Tuy nhiên, thị trường không xảy ra tình trạng bán tháo.

Theo ông Phan Công Chánh, Tổng giám đốc Phú Vinh Group, bất động sản nghỉ dưỡng có hơn một năm cực kỳ khó khăn. Các chủ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng giờ phải "nằm im" chờ cho đợt dịch này qua đi.

“Nhưng tôi đánh giá, nhu cầu đi du lịch của người dân hiện nay như một cái lò xo bị nén lại. Khi dịch bệnh qua đi thì nó sẽ bung ra. Trong quá khứ, thường xen kẽ ở những đợt giãn cách, khi mọi người có cơ hội đi đó đi đây thì đi rất nhiều. Và bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có cơ hội”, ông Phan Công Chánh nói.