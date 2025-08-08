Bộ Tài chính đề xuất phạt tới 80 triệu đồng nếu không lập hoá đơn khi bán hàng

Cụ thể, căn cứ tại điểm b, khoản 13, Điều 1 Dự thảo Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP đối với việc xử phạt các hành vi không lập hóa đơn theo quy định.

Theo đó, Dự thảo Nghị định này phân loại hành vi không lập hóa đơn thành 5 cấp độ, tương ứng với mức phạt từ 1 triệu đến 80 triệu đồng, tùy theo tính chất và số lượng hóa đơn bị vi phạm như sau:

Thứ nhất, mức phạt 1 - 2 triệu đồng áp dụng trong trường hợp không lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ sử dụng để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu, biếu, tặng, trao đổi hoặc trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ phục vụ sản xuất), hoặc xuất hàng dưới hình thức cho vay, cho mượn, hoàn trả, với số lượng từ 1 đến dưới 10 số hóa đơn.

Thứ hai, phạt tiền từ 2 - 10 triệu đồng trong trường hợp số hóa đơn không lập nằm trong khoảng 10 đến dưới 50 đối với các hình thức nêu trên. Bên cạnh đó, hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 1 đến dưới 10 số hóa đơn cũng bị xử phạt trong khung này.

Thứ ba, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng dành cho các trường hợp không lập từ 50 đến dưới 100 số hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mại, dịch vụ sử dụng để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu, biếu, tặng, trao đổi hoặc trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ phục vụ sản xuất), hoặc xuất hàng dưới hình thức cho vay, cho mượn, hoàn trả. Đồng thời, nếu không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 10 đến dưới 20 số hóa đơn cũng chịu mức phạt trên.

Thứ tư, nếu không lập từ 100 số hóa đơn trở lên đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả thì phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng

Trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 20 đến dưới 50 số hóa đơn cũng không ngoại lệ.

Thứ năm, mức phạt cao nhất là từ 60 - 80 triệu đồng nếu không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 50 số hóa đơn trở lên.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 125/2020/NĐ-CP còn đề xuất mở rộng đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 1 Dự thảo Nghị định này quy định ba nhóm đối tượng có thể bị xử phạt nếu có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến nghĩa vụ thuế:

Trong trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật, nếu bên được ủy quyền có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân được ủy quyền bị xử phạt theo Nghị định này.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai, nộp thuế thay người nộp thuế, nếu các tổ chức, cá nhân đăng ký, khai, nộp thuế thay phát sinh vi phạm hành chính thì các chủ thể này sẽ cbị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Đối với các đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia được tập đoàn đa quốc gia hoặc cơ quan thuế chỉ định thực hiện đăng ký, khai, nộp thuế thay, nếu đơn vị hợp thành có hành vi vi phạm hành chính thì họ cũng sẽ là đối tượng bị xử phạt.