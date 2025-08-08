Chuẩn bị khởi công mở rộng quốc lộ 51A nối đô thị Long Thành

Đường Lê Duẩn hiện hữu có mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 11 m, khá chật hẹp, gây khó khăn cho việc lưu thông nhất là tại các nút giao lớn như đầu và cuối tuyến, hay các trục trung tâm xã Long Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, trong vài ngày tới sẽ cho khởi công công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường (tức quốc lộ 51A) đoạn xuyên tâm xã Long Thành vốn một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp đến khu vực quy hoạch đô thị sân bay Long Thành trong tương lai.

Công trình có tổng chiều dài gần 5 km, bắt đầu từ Km16+700 đến Km21+600, trên quốc lộ 51A; có quy mô đầu tư lớn, tổng thời gian thi công dự kiến 12 tháng. Đoạn tuyến này sẽ được mở rộng theo hai mặt cắt, với đoạn 1 từ mũi tàu bắc đến đường Vũ Hồng Phô, lộ giới 46 m gồm 3 làn xe ô tô mỗi bên, 2 làn hỗn hợp, dải phân cách giữa rộng 2 m, vỉa hè mỗi bên 4,5 m và cây xanh, đèn chiếu sáng đồng bộ. Đoạn 2 từ đường Vũ Hồng Phô đến mũi tàu nam lộ giới 32m, phù hợp hiện trạng và điều kiện thực tế.

Quốc lộ 51A là tuyến có chức năng kết nối liên khu vực, đáp ứng nhu cầu di chuyển giữa các khu dân cư, khu công nghiệp, trung tâm công cộng quy mô lớn, đặc biệt là sân bay Long Thành tương lai. Vận tốc thiết kế cho toàn tuyến đạt 60 km/h, bảo đảm yêu cầu lưu thông cao trong khu đô thị. Khi hoàn thành, công trình trở thành trục chính nội đô, giúp kết nối khu đô thị Long Thành với các xã vệ tinh và vùng phụ cận một cách hiệu quả.

Việc nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn là một trong những bước đi chiến lược, đón đầu quá trình hình thành đô thị sân bay Long Thành vốn được định vị là trung tâm kinh tế dịch vụ trọng điểm phía Nam. Từ đó gia tăng kết nối giao thông và thu hút đầu tư.

Xã Long Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Long Thành và 3 xã là Lộc An, Bình Sơn và Long An. Sân bay Long Thành lớn nhất cả nước hiện đang được triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Long Thành. Do đó, xã Long Thành cũng được quy hoạch trở thành xã “hạt nhân” trong định hướng phát triển đô thị sân bay Long Thành của tỉnh Đồng Nai.

Cuối tháng 02/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố và trao giải thưởng cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận”. Phương án đạt giải nhất của cuộc thi lấy ý tưởng chủ đạo là mô hình thành phố song sinh; trong đó, TP.HCM và Long Thành Aerotropolis sẽ kết nối tạo nên khu vực cạnh tranh toàn cầu.

Kế hoạch tổng thể Long Thành Aerotropolis xác định sân bay Long Thành là trung tâm của một tầm nhìn chuyển mình khu vực, kết nối và bổ sung hoàn hảo cho các khu vực đô thị xung quanh. Với vị trí chiến lược của đô thị Long Thành, Long Thành Aerotropolis sẽ hòa nhập vào một mạng lưới đô thị năng động với Biên Hòa về phía tây bắc là cộng đồng dân cư, Long Khánh về phía đông bắc chuyên về nông nghiệp và du lịch sinh thái, và Bà Rịa, Nhơn Trạch về phía nam là các trung tâm công nghiệp và logistics.

Cùng với đó, hành lang công nghệ cao đang nổi lên tại thành phố Thủ Đức (cũ) kết nối Long Thành với TP.HCM, trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực, cách đó 30 km về phía tây.