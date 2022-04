Bắt thêm hai đồng phạm giúp Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, ngày 7/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Ngày 08/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT; từ ngày 29/3/2022 đến ngày 02/4/2022 đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết và 2 đồng phạm khác gồm Trịnh Thị Mai Huế và Trịnh Thị Thúy Nga) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan.

Trịnh Thị Mai Huế và Trịnh Thị Thuý Nga đều là em gái của bị can Trịnh Văn Quyết. Trịnh Thị Thúy Nga trước khi bị bắt giữ chắc Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS còn Trịnh Thị Mai Huế là cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC.

Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cũng đã có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo đó, C01 vừa có văn bản gửi các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.

C01 cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 ngày 29/3 vừa qua.

Do đó, cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VND và ngoại tệ); sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của ông Trịnh Văn Quyết.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị ngân hàng cung cấp nội dung trên đối với tài khoản Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế. Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.