Vàng tụt giá sáng đầu tuần, mốc 3.400 USD/oz vẫn là kháng cự mạnh

Trong tuần này sẽ có nhiều số liệu quan trọng của kinh tế Mỹ được công bố, có thể tác động đáng kể tới diễn biến giá vàng...

Giá vàng giảm giá khá mạnh khi vừa khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (11/8) tại thị trường châu Á, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ loạt kinh tế Mỹ quan trọng được công bố trong tuần này. Diễn biến này một lần nữa cho thấy 3.400 USD/oz là một ngưỡng kháng cự mạnh mà giá vàng không dễ vượt qua.

Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 10,6 USD/oz so với đóng cửa ngày thứ Sáu tại New York, tương đương giảm 0,31%, giao dịch ở mức 3.389,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 107,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm thứ Bảy.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.010 đồng (mua vào) và 26.400 đồng (bán ra).

Tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay tăng hơn 3% nhờ một số động lực bao gồm sự giảm giá của đồng USD, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 tăng lên, và thông tin từ tờ báo Financial Times nói rằng Mỹ sẽ áp thuế quan đối ứng lên vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu.

Có thời điểm, giá vàng giao ngay vượt 3.400 USD/oz và giá vàng giao sau trên sàn COMEX ở Mỹ tiệm cận mốc 3.500 USD/oz, nhưng sau đó sụt giảm trở lại khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phủ nhận thông tin áp thuế quan đối ứng lên vàng thỏi.

Áp lực giảm giá đối với vàng vào đầu giờ sáng nay có thể đến từ sự phục hồi yếu của đồng USD sau khi giảm giá trong tuần trước. Chỉ số Dollar Index tăng lên gần 98,3 điểm, so với mức đóng cửa tuần trước dưới 98,2 điểm.

Dù vậy, giới phân tích vẫn đang lạc quan về triển vọng của giá vàng trong thời gian tới, vì tin rằng khả năng Fed hạ lãi suất đang tăng cao sau loạt số liệu thống kê gần đây cho thấy kinh tế Mỹ yếu đi. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trong tuần này sẽ có nhiều số liệu quan trọng của kinh tế Mỹ được công bố, gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 công bố vào ngày thứ Ba, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Tư, doanh thu bán lẻ tháng 7 vào ngày thứ Sáu, và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào ngày thứ Sáu. Ngoài ra, nhiều quan chức Fed cũng sẽ có phát biểu về chính sách tiền tệ trong tuần này.

Tất cả những thông tin và số liệu trên sẽ tác động tới kỳ vọng của thị trường về lãi suất Fed, từ đó có thể gây biến động tỷ giá USD và giá vàng. Nếu kỳ vọng Fed giảm lãi suất được củng cố thêm, giá vàng có thể nối tiếp xu hướng tăng mạnh của tuần vừa rồi.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia cấp cao James Stanley của trang Forex.com nói rằng ông nhận thấy không có lý do gì để thay đổi cái nhìn lạc quan về triển vọng giá vàng. Ông lưu ý rằng đối với giá vàng giao ngay, sau mốc 3.400 USD/oz, mốc 3.435 USD/oz sẽ là một mốc kháng cự mạnh tiếp theo.

Mốc 3.435 USD/oz đã không thể bị phá vỡ trong các đợt tăng vào tháng 5, 6 và 7. “Tuy nhiên, sau một lần như thế, giá vàng giảm không nhiều. Bởi vậy, tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên vẫn có thể tạo ra được một cuộc bứt phá”, ông nói.

“Mốc kháng cự lớn hơn là 3.500 USD/oz, mức giá đã xuất hiện vào tháng 4. Tôi hy vọng là mốc này sẽ được kiểm thử sau một thời gian giá vàng tăng vững, thay vì một cuộc bứt phá. Về mặt hỗ trợ, mức 3.350 USD/oz đang là mốc quan trọng”, ông Stanley nhận định.