Vàng tụt giá sáng đầu tuần, mốc 3.400 USD/oz vẫn là kháng cự mạnh
Kiều Oanh
11/08/2025, 08:59
Trong tuần này sẽ có nhiều số liệu quan trọng của kinh tế Mỹ được công bố, có thể tác động đáng kể tới diễn biến giá vàng...
Giá vàng giảm giá khá mạnh khi vừa khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (11/8) tại thị trường châu Á, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ loạt kinh tế Mỹ quan trọng được công bố trong tuần này. Diễn biến này một lần nữa cho thấy 3.400 USD/oz là một ngưỡng kháng cự mạnh mà giá vàng không dễ vượt qua.
Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 10,6 USD/oz so với đóng cửa ngày thứ Sáu tại New York, tương đương giảm 0,31%, giao dịch ở mức 3.389,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 107,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm thứ Bảy.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.010 đồng (mua vào) và 26.400 đồng (bán ra).
Tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay tăng hơn 3% nhờ một số động lực bao gồm sự giảm giá của đồng USD, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 tăng lên, và thông tin từ tờ báo Financial Times nói rằng Mỹ sẽ áp thuế quan đối ứng lên vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu.
Có thời điểm, giá vàng giao ngay vượt 3.400 USD/oz và giá vàng giao sau trên sàn COMEX ở Mỹ tiệm cận mốc 3.500 USD/oz, nhưng sau đó sụt giảm trở lại khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phủ nhận thông tin áp thuế quan đối ứng lên vàng thỏi.
Áp lực giảm giá đối với vàng vào đầu giờ sáng nay có thể đến từ sự phục hồi yếu của đồng USD sau khi giảm giá trong tuần trước. Chỉ số Dollar Index tăng lên gần 98,3 điểm, so với mức đóng cửa tuần trước dưới 98,2 điểm.
Dù vậy, giới phân tích vẫn đang lạc quan về triển vọng của giá vàng trong thời gian tới, vì tin rằng khả năng Fed hạ lãi suất đang tăng cao sau loạt số liệu thống kê gần đây cho thấy kinh tế Mỹ yếu đi. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Trong tuần này sẽ có nhiều số liệu quan trọng của kinh tế Mỹ được công bố, gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 công bố vào ngày thứ Ba, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Tư, doanh thu bán lẻ tháng 7 vào ngày thứ Sáu, và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào ngày thứ Sáu. Ngoài ra, nhiều quan chức Fed cũng sẽ có phát biểu về chính sách tiền tệ trong tuần này.
Tất cả những thông tin và số liệu trên sẽ tác động tới kỳ vọng của thị trường về lãi suất Fed, từ đó có thể gây biến động tỷ giá USD và giá vàng. Nếu kỳ vọng Fed giảm lãi suất được củng cố thêm, giá vàng có thể nối tiếp xu hướng tăng mạnh của tuần vừa rồi.
Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia cấp cao James Stanley của trang Forex.com nói rằng ông nhận thấy không có lý do gì để thay đổi cái nhìn lạc quan về triển vọng giá vàng. Ông lưu ý rằng đối với giá vàng giao ngay, sau mốc 3.400 USD/oz, mốc 3.435 USD/oz sẽ là một mốc kháng cự mạnh tiếp theo.
Mốc 3.435 USD/oz đã không thể bị phá vỡ trong các đợt tăng vào tháng 5, 6 và 7. “Tuy nhiên, sau một lần như thế, giá vàng giảm không nhiều. Bởi vậy, tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên vẫn có thể tạo ra được một cuộc bứt phá”, ông nói.
“Mốc kháng cự lớn hơn là 3.500 USD/oz, mức giá đã xuất hiện vào tháng 4. Tôi hy vọng là mốc này sẽ được kiểm thử sau một thời gian giá vàng tăng vững, thay vì một cuộc bứt phá. Về mặt hỗ trợ, mức 3.350 USD/oz đang là mốc quan trọng”, ông Stanley nhận định.
Đọc thêm
Chủ nợ săn lùng tài sản của nhà sáng lập Evergrande
Hơn một năm kể từ khi các chủ nợ của China Evergrande Group bắt đầu săn lùng tài sản cá nhân của 7 bị cáo chủ chốt trong vụ vỡ nợ của tập đoàn bất động sản này, vụ việc đang bước vào giai đoạn quan trọng...
Giá dầu giảm khiến Saudi Arabia bớt tham vọng vào các siêu dự án
Quỹ đầu tư quốc gia Public Investment Fund (PIF) của Saudi Arabia đã bút toán giảm 8 tỷ USD trong giá trị đầu tư của quỹ vào các siêu dự án ở nước này, bao gồm dự án có tên Neom...
IEA bi quan, OPEC lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu
Dự báo ảm đạm mà IEA vừa đưa ra về cung - cầu dầu toàn cầu có phần trái ngược với dự báo hàng tháng mới nhất mà OPEC công bố trước đó một ngày...
Chính phủ Mỹ muốn đầu tư 1 tỷ USD để phát triển khoáng sản quan trọng
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đề xuất dành khoảng 1 tỷ USD để đẩy nhanh tốc độ phát triển các khoáng sản và vật liệu quan trọng tại Mỹ...
Giá vàng tăng sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Giá vàng thế giới tăng trong phiên đêm qua và sáng nay (14/8), khi nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: