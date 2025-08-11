Tiền đang tập trung vào từng cổ phiếu nhỏ, nên bỏ qua VN-Index

Đây có thể là giai đoạn dòng tiền đi vào các cổ phiếu cụ thể, nhà đầu tư có thể bỏ qua tác động từ chỉ số chung.

Thị trường chứng khoán tuần qua bứt phá mạnh mẽ. Với mức tăng gần 90 điểm, Vn-Index đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2022.

Sở dĩ, thị trường có thể ngược dòng thành công về chỉ số (chốt phiên đóng cửa tăng giá) là do dòng tiền mới vẫn đổ vào thị trường, thanh khoản bình quân toàn thị trường hiện vẫn lập các mức cao mới. Thanh khoản tháng 7 khoảng 39.000 tỷ đồng/phiên, những phiên đầu tháng 8 đã tăng lên mức 54.500 tỷ đồng, thậm chí thị trường đã hấp thụ tốt những phiên có lượng hàng trên 80.000 tỷ đồng về tài khoản.

Nhận định về xu hướng tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng thị trường đang trong xu hướng tăng tích cực, các nhịp điều chỉnh nếu có cũng nhanh chóng được thị trường vượt qua, thậm chí ngay trong phiên do nền thanh khoản đang ở ngưỡng cao kỷ lục và vượt xa hẳn đỉnh cao trước đó hồi covid.

Tuần vừa qua, chỉ số VN-Index tăng 6% thì nhóm VN30 tăng tới 7,12% trong khi nhóm Midcap và Smallcap chỉ tăng lần lượt 5,5% và 2,82%. Đáng chú ý, phiên cuối tuần khi thị trường ngược dòng thành công, nhóm cổ phiếu Midcap mới là nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong khi Vn30 giảm nhẹ.

Đây có thể là dấu hiệu của sự dịch chuyển dòng tiền ở nhóm cổ phiếu tăng mạnh như VN30 sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó nổi bật là các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều như: dầu khí, phân bón, sản xuất và phân phối điện.

Tổng thể, cũng đến lúc dòng tiền đi tìm những cơ hội ở các nhóm cổ phiếu đang có nền tích lũy hoặc chưa tăng trong khi một số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt đã có mức tăng khá tốt 30-40% chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua. Đây có thể là giai đoạn dòng tiền đi vào các cổ phiếu cụ thể, nhà đầu tư có thể bỏ qua tác động từ chỉ số chung.

Theo đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu đầu cơ như Bất động sản, Thép có thể thu hút thêm dòng tiền trong tuần này. Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.550 – 1.562 điểm, vùng cản trên ở khu vực 1.600 – 1.623 điểm.

"Đây có thể là giai đoạn dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như bất động sản hoặc nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều/tích lũy trong thời gian vừa qua như: Dầu khí, Bất động sản khu công nghiệp, Viettel, Thủy sản, Đầu tư công, … Trong kịch bản thị trường tiếp tục tăng mạnh, nhà đầu tư lại quay lại đối với các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như: chứng khoán, ngân hàng, thép…", MBS khuyến nghị.

Chứng khoán Mirae Asset duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn khi tín hiệu phân kỳ đang dần hiện hữu tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cùng với các chỉ số chính khi sự thận trọng cùng áp lực chốt lời đang ngày càng gia tăng khi VN-Index tiệm cận vùng 1.600 điểm.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index sẽ nhanh chóng chạm ngưỡng 1.600 điểm nhưng áp lực chốt lời có khả năng hình thành ngay sau đó sẽ khiến chỉ số có một nhịp điều chỉnh nhanh nhằm kiểm định vùng hỗ trợ mới được kỳ vọng sẽ được hình thành quanh vùng 1.550 điểm.

Với các mục tiêu dài hơn về triển vọng tăng trưởng của VN-Index ở giai đoạn cuối năm 2025 và tầm nhìn năm 2026, áp lực rung lắc trong giai đoạn tháng 8 sẽ là nền tảng phù hợp giúp chỉ số VN-Index hình thành vùng cân bằng mới; đặc biệt khi các câu chuyện dẫn dắt thị trường như triển vọng nâng hạng chỉ thực sự phản ánh vào thị trường kể từ tháng 9.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng Vàng và Bitcoin tăng trở lại khi đồng USD mất giá với kỳ vọng Fed có thể sơm giảm lãi suất trước các lo ngại về tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng gia tăng mạnh hơn, cùng với đó áp lực lạm phát quay trở lại. Đồng thời, dẫn đầu tăng trưởng vẫn là chỉ số VN-Index của Việt Nam và Kospi của Hàn Quốc cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh ở hai thị trường này.

Chỉ số VIX trong tuần qua vẫn duy trì xu hướng giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn lạc quan với thị trường chứng khoán và rủi ro điều chỉnh ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư đang không quá lo ngại trước các rủi ro thuế quan khi căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và nhóm BRICS. Nhìn chung, USD suy yếu giúp cho thị trường chứng khoán, vàng, Bitcoin quay lại đà tăng.