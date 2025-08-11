Pyn Elite Fund: "Sở Giao dịch Chứng khoán đã đưa ra vấn đề mở rộng giao dịch sau giờ nghỉ trưa từ quý 1/2026"

Sở Giao dịch Chứng khoán đã đưa ra vấn đề mở rộng giao dịch sau giờ nghỉ trưa từ quý 1/2026 và giới thiệu đối tác trung tâm (CCP) vào quý 1/2027, điều này sẽ là bước tiến lớn hướng tới việc cho phép giao dịch trong ngày.

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund vừa thông báo hiệu suất quỹ tăng mạnh 13,2%, đây là mức tăng kỷ lục theo tháng trong vòng gần 5 năm qua, kể từ tháng 4/2025.

Pyn Elite Fund ghi nhận kỷ lục trong bối cảnh chỉ số VN-Index đã tăng 9,2% trong tháng 7, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,557 điểm vào ngày 28/7. PYN Elite tăng mạnh nhờ vào sự thúc đẩy từ các ngân hàng và công ty môi giới.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ cho biết, trước đó quý 1/2025, quỹ đã tăng gấp đôi tỷ trọng của các công ty môi giới lên 14% bằng cách thêm VIX và SHS vào danh mục đầu tư. Cả hai đều có tỷ suất sinh lợi xuất sắc trong tháng 7 lần lượt 114% và 78%.

Trong khi đó thị trường được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP mạnh mẽ trong quý 2 và kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết. Lợi nhuận ròng của các công ty chủ chốt trong danh mục của quỹ tăng 32% so với năm trước.

"Sở Giao dịch Chứng khoán đã đưa ra vấn đề mở rộng giao dịch sau giờ nghỉ trưa từ quý 1/2026 và giới thiệu đối tác trung tâm (CCP) vào quý 1/2027, điều này sẽ là bước tiến lớn hướng tới việc cho phép giao dịch trong ngày. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tin rằng Việt Nam sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi (EM) vào mùa thu, vì FTSE đã có những nhận xét tích cực về các cải cách của sàn giao dịch", đại diện quỹ nhấn mạnh.

Về tình hình vĩ mô, trong quý 2, GDP đã tăng 7,96% so với năm trước, vượt qua dự báo. Chính phủ đã nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên 8,3-8,5% và đặt mục tiêu tăng trưởng hàng năm trên 10% cho giai đoạn 2026-2030.

Các chỉ số chính đều vượt qua mong đợi: Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng là 52,4, xuất khẩu tăng 16% so với năm trước, doanh thu bán lẻ tăng 9,2% so với năm trước, và thực hiện đầu tư công tăng 25,4% so với năm trước.

Quốc hội đã phê duyệt quyết định thành lập các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, các sửa đổi về Luật sử dụng đất được đề xuất nhằm gỡ bỏ nút thắt trong thị trường bất động sản, và cải cách luật thuế thu nhập nhằm giảm bớt gánh nặng thuế và thúc đẩy tiêu dùng. Ngoài ra, việc cải cách quản lý vùng lãnh thổ đã được thực hiện bằng cách giảm số tỉnh từ 63 xuống còn 34.

Trong tháng này, Pyn Elite đánh giá cao cổ phiếu VIX. Được thành lập vào năm 2007, VIX là công ty môi giới lớn thứ năm tại Việt Nam theo vốn chủ sở hữu. Ngành nghề chính của công ty là giao dịch tự doanh và cho vay ký quỹ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty đã trung bình 19% trong năm năm qua.

VIX được biết đến nhiều hơn như một công ty đầu tư hơn là một công ty môi giới truyền thống. Trong quý 2, lợi nhuận ròng của công ty tăng 10,5 lần so với năm trước, đạt 1.302 tỷ đồng, cao nhất trong số các công ty môi giới niêm yết. Kết quả này được thúc đẩy bởi lợi nhuận xuất sắc từ các khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán, vốn cũng có triển vọng tốt cho phần còn lại của năm.

Quỹ đã mua 4,7% cổ phần của VIX vào tháng 3, khi tỷ lệ P/B của nó thấp hơn 40% so với các đối thủ. Đầu tư này đã mang lại lợi nhuận lên tới 127% trong 4 tháng qua.