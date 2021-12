BVSC được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững 2021

Sáng ngày 9/12, với sự hiện diện của lãnh đạo nhà nước, các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên môi trưởng, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp bền vững năm 2021 đã được tổ chức tại khách sạn Sheraton, Hà Nội.

Với những nỗ lực trong công tác quản trị công ty, quan tâm tới môi trường, nhân sự, xã hội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lần thư tư được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (Diễn đàn VCSF) từ năm 2014 và Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam (Chương trình CSI) từ năm 2016, vào sáng ngày 9/12/2021, VCCI đã phối hợp với với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn VCSF và Chương trình CSI 2021 tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội. Năm nay, các doạnh nghiệp tham gia bình chọn được đánh giá dựa trên Bộ chỉ số CSI 2021 được tinh gọn hơn so với năm 2020 gồm 119 chỉ số ở 4 lĩnh vực: Chỉ số Kết quả phát triển bền vững; Chỉ số Quản trị; Chỉ số Môi trường và Chỉ số Lao động - Xã hội, phân cấp thành 3 cấp độ dành cho các quy mô doanh nghiệp khác nhau từ cơ bản đến nâng cao.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Chứng khoán Bảo Việt tham gia Chương trình CSI và tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021.

“Covid-19 không chỉ là cú huých nhất thời, mà thực sự tạo nên sự thay đổi rất lớn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên một thị trường chứng khoán nhiều cơ hội, chúng tôi muốn làm mới chính mình và làm mới Công ty”, đó là chia sẻ của Tổng giám đốc Nhữ Đình Hòa khi nói về những động lực phát triển của BVSC ở năm 2021-2022.

Bên cạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ổn định với kết quả ước 9 tháng đầu năm tích cực: doanh thu thực hiện đạt hơn 728 tỷ đồng, lợi nhận sau thuế thực hiện đạt 152 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước, BVSC đã vận động sáng tạo các mục tiêu về môi trường, lao động và xã hội một cách có trọng tâm, có thể kể đến như Triển khai chiến dịch “BVSC - Vì cuộc sống an toàn và hạnh phúc”.

Tên gọi của chương trình này cũng chính là giá trị hướng tới cho người lao động và cộng đồng xã hội trong suốt hành trình xây dựng sự phát triển bền vững của BVSC, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 quay trở lại và gây ra những thiệt hại lớn vào quý 2 và quý 3/2021.

Thời gian qua, BVSC đã chung tay ủng hộ các đơn vị tuyến đầu (Quỹ vắc-xin Covid-19 của Chính phủ, các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế, UBND quận…) bằng cả tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ công tác phòng chống dịch lên đến gần 3 tỷ đồng; đồng thời thực hiện tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho cán bộ nhân viên với tỷ lệ đủ 2 mũi đạt 95%, góp phần đưa môi trường làm việc thực sự an toàn, hạnh phúc.

Như ưu tiên hàng đầu luôn được đặt ra từ nhiều năm nay, nguồn nhân lực chính là lợi thế cạnh tranh lớn do đó việc tạo động lực gắn kết và phát triển nhân sự luôn được chú trọng.

Năm 2021, BVSC tiếp tục duy trì và nâng cao các chính sách phúc lợi hấp dẫn so với thị trường (như các gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm bệnh ung thư K-Care, bảo hiểm nhân thọ, chính sách nghỉ sinh nhật My Birthday - My Choice có hiệu lực từ 1/1/2021…), công ty còn đầu tư cho công tác đào tạo cả thế hệ nhân sự hiện tại và nhân sự trẻ, chuẩn bị cho kế hoạch phát triển trong giai đoạn kế tiếp.

Dẫu tình hình dịch bệnh kéo dài song BVSC vẫn tổ chức các chương trình văn hóa nội bộ qua nền tảng trực tuyến, kết nối và họp hành không khoảng cách, không giới hạn, nằm trong mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025. Các chương trình đào tạo như Future Broker vẫn được triển khai thường niên từ tháng 6/2020 tới nay đã và đang cho thấy những kết quả tích cực.

Qua 4 khóa tổ chức, BVSC đã khẳng định tính hấp dẫn của thương hiệu công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường, thu hút và dẫn dắt những bạn trẻ có niềm đam mê với tài chính - chứng khoán theo con đường tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao để thị trường phát triển bền vững.

Giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp bền vững 2021 là sự ghi nhận xứng đáng từ các cơ quan quản lý nhà nước cho nỗ lực phát triển toàn diện trong những năm qua của Chứng khoán Bảo Việt. Vừa qua, BVSC cũng đã được tôn vinh với danh hiệu “Most Sustainable Securities Brokerage House Vietnam 2021” (Tổ chức môi giới chứng khoán có hoạt động bền vững nhất) do tạp chí World Economic Magazine bình chọn.