Chi tiền ngoài hợp đồng, "cài thầu" trong các dự án mua bán điện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân trong vụ án Đưa, nhận hối lộ, Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng…

Theo kết quả điều tra, Tập đoàn Tuấn Ân có 2 nhà máy ở huyện Bình Chánh, TPHCM và huyện Đức Hòa, Long An, chuyên sản xuất máy cắt hạ thế, dây chì trung thế, dao cách ly đường dây, chụp cách điện polymer…

Tập đoàn gồm 26 công ty thành viên, hoạt động theo chuỗi sản xuất, phân phối, kinh doanh. Đến nay còn 11 công ty đang hoạt động trong đó có Công ty Tuấn Ân Long An, Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân là các thành viên thuộc Tập đoàn Tuấn Ân. Quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa, ông Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo các công ty thành viên thực hiện phương thức, thủ đoạn nâng giá.

Theo kết luận, nhà máy Tuấn Ân Long An hoạt động từ năm 2010 nhưng đến năm 2016, Công ty Tuấn An mới cung cấp thiết bị cho Công ty Điện lực Bình Thuận (viết tắt là PC Bình Thuận) với số lượng ít. Do đó, ông Ân chủ động gặp, đề nghị ông Trần Ngọc Linh, giám đốc PC Bình Thuận tạo điều kiện cho công ty trúng các gói thầu.

Ông Ân cam kết sẽ chi tiền ngoài hợp đồng từ 5-6%, riêng cá nhân ông Linh là 1,5 - 2%. Số tiền chi ngoài hợp đồng không cố định mà thay đổi tùy theo lợi nhuận của mỗi gói thầu. Ngoài ra, ông Linh được góp vốn 500 triệu đồng để làm cổ đông chiến lược, mỗi năm có tiền lãi khoảng hơn 20%.

Ông Ân giao việc này cho Trần Thiện Chương (giám đốc công ty) và Huỳnh Ngọc Cường (phó giám đốc) Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân. Về phía PC Điện lực Bình Thuận do ông Trương Tuấn Đạt, trưởng phòng kế hoạch vật tư làm đầu mối.

Quá trình thỏa thuận, Đạt yêu cầu cần đảm bảo hoa hồng từ 3,5% trở lên và chỉ đạo cấp dưới liên hệ với bên Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân.

Kết luận làm rõ, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu khoảng 1 tháng, hai bên trao đổi về nhu cầu mua sắm để Công ty Tuấn Ân nắm bắt trước danh mục hàng hóa và hồ sơ đặc tính kỹ thuật. Từ đó, xác định mặt hàng nào có sẵn, mặt hàng nào cần sản xuất.

Sau khi xây dựng và được phê duyệt giá bán, Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân sẽ cộng thêm 5-7% để gửi báo giá dự toán sang cho PC Bình Thuận.

Các bị can cũng “cài thầu” theo nguyên tắc “ít nhà thầu đáp ứng nhất” để hạn chế cạnh tranh.

Ví dụ với nhóm hàng là các sản phẩm có vật liệu cách điện polymer thì yêu cầu chỉ tiêu thử nghiệm lão hóa, rạn nứt, ăn mòn của vỏ cách điện được thực hiện bởi cơ quan thử nghiệm tại nước ngoài. Hoặc với nhóm “phụ kiện đầu nối” có chỉ tiêu thử nghiệm “chu kỳ nhiệt” chi phí lên đến 5,5 triệu đồng/1 mẫu thử (thông thường từ 10.000 đồng – 100.000 đồng/mặt hàng)….

Ngoài ra, các bị can cũng thông đồng, thỏa thuận, thống nhất trong việc lựa chọn hình thức đấu thầu mua sắm trực tiếp (trong 10 gói thầu có nhiều gói thầu sử dụng báo giá của Công ty Tuấn Ân cung cấp trước); đấu thầu rộng rãi tạo ra lợi thế cho Công ty Tuấn Ân; thông đồng về giá dự thầu thấp hơn 5-8% giá dự toán.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Tuấn Ân trúng 26 gói thầu với giá trị hơn 109 tỷ đồng, Nhà nước thiệt hại hơn 49,7 tỷ đồng. Hành vi của các bị can đã vi phạm về đưa, nhận, môi giới hối lộ; thông thầu; không đảm bảo công bằng, minh bạch; tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu…

Kết luận cho thấy, ông Huỳnh Tuấn Ân ban hành Quy chế quản trị hàng năm, trong đó có chính sách bán hàng về “thỏa thuận chiết khấu và hoa hồng với khách hàng…”.

Liên quan đến 26 gói thầu trên, sau khi trúng thầu, các bị can chi tiền theo mức thỏa thuận. Việc chi chiết khấu theo từng đợt thanh toán. Nếu vào các ngày lễ, Tết thì ghi là chi đối ngoại. Cơ quan điều tra xác định, ông Ân đưa hối lộ cho nhiều người, số tiền hơn 9,4 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 49,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Ân bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Có 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ; 5 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 5 bị can tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 10 bị can về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.