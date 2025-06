Chính phủ Anh cam kết đầu tư 14,2 tỷ bảng Anh để xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Chính phủ Anh đã cam kết đầu tư 14,2 tỷ bảng Anh để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Sizewell C mới trên bờ biển Suffolk.

Sizewell C dự kiến ​​sẽ cung cấp 10.000 việc làm và công ty đứng sau dự án này đã ký hợp đồng trị giá 330 triệu bảng Anh với các doanh nghiệp địa phương.

Nhà máy sẽ cung cấp điện cho sáu triệu ngôi nhà, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào những năm 2030.

Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cho biết quyết định mang tính bước ngoặt này sẽ "khởi động" tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband cho biết khoản đầu tư này là cần thiết. "Chúng ta cần năng lượng hạt nhân mới để mở ra thời kỳ hoàng kim của nguồn năng lượng sạch dồi dào, vì đó là cách duy nhất để bảo vệ tài chính gia đình, giành lại quyền kiểm soát năng lượng của chúng ta và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu," ông nhấn mạnh. “Đây là sứ mệnh năng lượng sạch của Chính phủ đang thực hiện– đầu tư và tạo ra nhiều việc làm tốt cho an ninh năng lượng”.

Vào những năm 1990, năng lượng hạt nhân tạo ra khoảng 25% điện năng của Vương quốc Anh nhưng con số đó đã giảm xuống còn khoảng 15%.

Chính phủ Anh nhấn mạnh rằng năng lượng hạt nhân cung cấp một lượng lớn năng lượng carbon thấp, không gián đoạn. Nguồn năng lượng này đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Chính phủ nhằm loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch khỏi lưới điện của Vương quốc Anh vào năm 2030.

Tuy nhiên, Sizewell C sẽ mất ít nhất một thập kỷ để hoàn thành. Việc xây dựng Sizewell C đã được lên kế hoạch từ năm 2022. Kể từ đó, Sizewell C đã có các khoản tài trợ khác được Chính phủ xác nhận và vào tháng 9 năm 2023, một quy trình chính thức để huy động đầu tư tư nhân đã được mở.

Các Bộ trưởng và EDF - công ty năng lượng nhà nước của Pháp nắm giữ 15% cổ phần tại Sizewell C - trước đây đã nói rằng có rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng và họ sắp hoàn tất thỏa thuận về vấn đề này.

Quyết định đầu tư cuối cùng về mô hình tài trợ cho nhà máy sẽ được đưa ra vào cuối mùa hè này.

Khoản đầu tư vào Sizewell C lần này là thông báo mới nhất trong một loạt thông báo trước thềm Đánh giá chi tiêu, lập ngân sách của Chính phủ Anh kết thúc. Trong đánh giá này, Thủ tướng sẽ đưa ra các kế hoạch chi tiêu và đầu tư hàng ngày cho từng bộ phận của Chính phủ.

Ngày 11/6/2025, Bộ Tài chính Anh sẽ công bố phân bổ hơn 2.000 tỷ bảng Anh (tương đương 2.700 tỷ USD) tiền công quỹ cho các bộ, ngành cho đến năm 2030, trong đó 86 tỷ bảng (116 tỷ USD) sẽ được dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Lần gần nhất, Anh hoàn thành một nhà máy điện hạt nhân là vào năm 1987, đó là nhà máy Sizewell B. Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C, ở Somerset, cũng đang được xây dựng và dự kiến ​​sẽ sản xuất đủ điện cho khoảng sáu triệu hộ gia đình khi khánh thành, nhưng có thể phải đến năm 2031.