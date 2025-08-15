“Ốc đảo” Việt Hải thành điểm du lịch cộng đồng

Làng chài cổ Việt Hải được cộng nhận là điểm du lịch cộng đồng thứ 13 của Hải Phòng với định hướng phát triển du lịch xanh…

Chiều 14/8/2025, UBND đặc khu Cát Hải tổ chức công bố quyết định của thành phố Hải Phòng công nhận làng chài cổ Việt Hải nằm trong Vườn quốc gia Cát Bà là điểm du lịch cộng đồng.

Theo đó, Việt Hải trở thành điểm du lịch cộng đồng thứ 13 của thành phố Hải Phòng với tổng diện tích 6.485 ha, có 87 hộ và 295 nhân khẩu phân ra làm 2 thôn. Ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, cho rằng Việt Hải là viên ngọc quý của du lịch Hải Phòng, việc được công nhận là điểm du lịch cộng đồng sẽ là đòn bẩy đưa Việt Hải trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

nhận là điểm du lịch cộng đồng. Ảnh; CTV" /> Làng chài cổ Việt Hải nằm trong Vườn quốc gia Cát Bà được công nhận là điểm du lịch cộng đồng. Ảnh; CTV

Cách trung tâm đảo Cát Bà khoảng 10km, làng chài cổ Việt Hải ẩn mình trong lòng Vườn quốc gia Cát Bà được ví như một “ốc đảo” của quần đảo Cát Bà bởi chưa có con đường bộ nào trực tiếp dẫn vào làng. Để vào Việt Hải, chỉ có hai lựa chọn, một là đi bộ xuyên rừng quốc gia tiến vào làng, hai là đi tàu thuyền để tiếp cận làng.

Người dân địa phương cho hay làng Việt Hải sở dĩ được gọi bằng cái tên làng chài cổ vì đã có lịch sử hình thành khoảng hơn 100 năm trước. Thời đó, những ngư dân đi đánh cá trên vịnh Lan Hạ gặp phải bão đã tìm vào khu vực Việt Hải để tránh gió bão. Phát hiện ra trên đảo có nguồn nước ngọt nên một số người đã ở lại định cư, theo năm tháng đã hình thành nên làng Việt Hải ngày nay.

Dù tương đối biệt lập với bên ngoài nhưng từ lâu Việt Hải đã trở thành điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết. Nơi đây hội tụ cảnh quan thiên nhiên độc đáo, môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa đặc trưng, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm đời sống làng chài giữa biển đảo.

Làng Việt Hải được định hướng chuyển đổi xanh, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi sinh. Ảnh: CTV

Cùng với việc được công nhận là điểm du lịch cộng đồng, làng Việt Hải cũng được UBND đặc khu Cát Hải triển khai kế hoạch chuyển đổi xanh nhằm xây dựng làng Việt Hải trở thành hình mẫu về du lịch cộng đồng xanh, bền vững, gắn phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, nhằm đưa quần đảo Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2025 và là trung tâm du lịch quốc tế vào năm 2030.

Cụ thể, Việt Hải sẽ phát triển các tour trekking xuyên rừng, đạp xe, massage cá suối, quản lý rác thải và bảo tồn hệ sinh thái, đầu tư trạm sạc, bãi đỗ thông minh để thay thế toàn bộ phương tiện xăng dầu bằng xe điện, thuyền năng lượng mặt trời, chuyển đổi hoàn toàn sang nguồn năng lượng tái tạo, xây dựng hạ tầng điện thông minh và chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2025 – 2027, tại làng Việt Hải sẽ có một nửa cơ sở du lịch và nông nghiệp đạt tiêu chí xanh, một nửa phương tiện cá nhân chuyển sang năng lượng sạch, toàn bộ các phương tiện vận chuyển khách du lịch sử dụng điện. Rác thải được phân loại tại nguồn và xử lý đạt chuẩn, điện chiếu sáng công cộng và sân vườn sử dụng năng lượng mặt trời.

Giai đoạn từ năm 2028 - 2030, phấn đấu toàn bộ các cơ sở du lịch đạt tiêu chí xanh, toàn bộ phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, tất cả rác thải được phân loại xử lý đạt chuẩn, duy trì hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng tái tạo.

UBND đặc khu Cát Hải kỳ vọng với chiến lược chuyển đổi xanh cùng với việc được công nhận là điểm du lịch, làng cổ Việt Hải sẽ trở thành hình mẫu về phát triển du lịch nhưng vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên độc đáo, môi trường sinh thái trong lành.