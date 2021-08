Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ gói kích thích 1 nghìn tỷ USD, giá dầu bật tăng trở lại, Bitcoin giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/8), với hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD. Các cổ phiếu gắn với tăng trưởng kinh tế được nhà đầu tư gom mạnh, trở thành trụ cột cho sự đi lên của thị trường phiên này.

Giá dầu cũng hồi phục, trong khi giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin không giữ được đà tăng của ngày hôm trước.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,46%, đạt 35.264,67 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu hãng máy móc công nghiệp Caterpillar với mức tăng xấp xỉ 2%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, chốt ở 4.435,75 điểm.

Đây đều là mức điểm chốt phiên cao kỷ lục của Dow Jones và S&P 500.

Riêng chỉ số Nasdaq đi xuống, với mức giảm 0,49%, còn 14.788,09 điểm.

“Cú huých” cho Phố Wall đến từ Thượng viện Mỹ, khi các nghị sỹ thông qua dự luật đầu tư hạ tầng bao gồm 550 tỷ USD vốn mới và 450 tỷ USD vốn đã được phê chuẩn trước đó để nâng cấp và xây mới hệ thống giao thông và mạng băng thông rộng. Kế hoạch được khởi xướng bởi Tổng thống Joe Biden được dự kiến sẽ là một “liều thuốc bổ” cho nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thời điểm biến chủng Delta lây lan nhanh tại Mỹ và tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại sau một thời gian phục hồi mạnh.

Những cổ phiếu mà giới đầu tư cho rằng sẽ hưởng lợi từ kế hoạch này đồng loạt tăng mạnh, điển hình là cổ phiếu hãng thép Nucor tăng gần 9,6%. Các quỹ ETF về hạ tầng, như iShares US Infrastructure ETF hay Global X US Infrastructure Development ETF, đều có mức tăng vượt trội so với toàn thị trường.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng phiên này, đưa cổ phiếu ngân hàng tăng theo. Cổ phiếu Wells Fargo tăng 2%; Goldman Sachs tăng 2%; Bank of America tăng 1,8%... Trái lại, các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ, khiến cả nhóm FAANG chốt phiên trong sắc đỏ.

Cổ phiếu năng lượng cũng tăng phiên này nhờ giá dầu hồi phục. Exxon Mobil và Chevron tăng tương ứng 1,7% và 1,8%.

Những cổ phiếu gắn bó mật thiết với sự trở lại của nền kinh tế hồi phục phiên này, sau khi bị bán mạnh trong phiên ngày thứ Hai. Cổ phiếu hãng tàu du lịch Norwegian Cruise Line tăng 4,7%; cổ phiếu hãng hãng không American Airlines tăng 1,8%.

Tuần này, nhà đầu tư ở Phố Wall hướng sự chú ý tới các số liệu lạm phát để điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) sẽ được đưa ra vào ngày thứ Năm. Ngoài ra, một số quan chức của Fed sẽ có phát biểu trong tuần.

Giá dầu thô hồi phục phiên này, khi nhà đầu tư cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu tăng ở Mỹ và châu Âu sẽ đủ để bù lại sự suy giảm nhu cầu tại các nước châu Á do ảnh hưởng của biến chủng Delta.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 1,59 USD/thùng, tương đương tăng 2,3%, đạt 70,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,81 USD/thùng, tương đương tăng 2,7%, đạt 68,29 USD/thùng.

Phiên đầu tuần, giá cả hai loại dầu đã giảm khoảng 2,5% do lo ngại đại dịch diễn biến phức tạp sẽ làm chậm nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng trở ngại do Covid gây ra đối với giá dầu sẽ không kéo dài.

Giá Bitcoin giảm nhẹ trở lại sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua. Lúc gần 7h sáng nay (11/8) theo giờ Việt Nam, giá tiền ảo này đứng ở 45.599 USD, giảm gần 1,5% so với cách đó 24 tiếng - theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com. Tuy nhiên, trong vòng 1 tuần trở lại đây, giá Bitcoin đã tăng hơn 19%.