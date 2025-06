Có cầu bắt đáy, cổ phiếu phục hồi khá, VN-Index vẫn đỏ do mất trụ

Cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài chiều nay mua vào mạnh tay hơn, kéo thanh khoản phục hồi và nhiều cổ phiếu cũng quay đầu tăng giá. So với buổi sáng độ rộng chỉ số trở lại cân bằng. Nếu không chịu sức ép từ các trụ, VN-Index đã phục hồi thành công.

Chỉ số đóng cửa vẫn giảm nhẹ 1,08 điểm (-0,08%) so với tham chiếu và VHM bốc hơi 2,44% đã lấy đi tới hơn 1,8 điểm. Đó là chưa kể tới VIC giảm 0,84%, VCB giảm 0,35%, BID giảm 0,42%.

Trong các trụ đỏ này, VIC và VHM suy yếu rất nhanh. Chốt phiên sáng VHM mới giảm 1,03% nhưng chiều nay giảm thêm 1,43% nữa. VIC riêng chiều cũng suy yếu thêm khoảng 0,84% so với giá chốt buổi sáng. VHM bị bán rõ rệt nhất, nhịp rơi chính là trong khoảng nửa sau phiên chiều và đợt ATC. Tính riêng chiều nay thanh khoản của VHM đạt 256,8 tỷ đồng, là một trong những cổ phiếu thanh khoản cao nhất rổ VN30.

Điểm tích cực là trong khi các trụ lớn nhất có biểu hiện suy yếu thì phần còn lại của rổ blue-chips lại có cải thiện. Thống kê cho thấy nhóm VN30 chiều nay có 17 mã tăng giá so với phiên sáng, 11 mã tụt giá. Dẫn đầu nhóm tăng là MSN, hấp dẫn dòng tiền tốt nhất và có thanh khoản cao nhất rổ với 350,2 tỷ đồng riêng phiên chiều. MSN tăng thêm 1,41% so với buổi sáng và đóng cửa tăng tổng cộng 2,42%, trở thành cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất. Chỉ tiếc là vốn hóa của MSN chỉ đứng thứ 15 sàn HoSE nên điểm số đem về khoảng 0,6 điểm, còn kém cả mức giảm của VIC.

Loạt cổ phiếu khác đảo chiều khá ấn tượng với thanh khoản cao trong rổ blue-chips này có thể kể tới CTG tăng 1,21%, quay đầu vượt tham chiếu 0,48%; MBB đảo chiều 1,37% thành tăng 1,17%; SHB đảo chiều 1,16% thành tăng 0,38%; BCM đảo chiều 1,14% thành tăng 0,49%; STB lấy lại mức giảm 1,08% buổi sáng để lùi về tham chiếu. VN30-Index đóng cửa còn giảm nhẹ 0,12% với 10 mã tăng/16 mã giảm.

Phần còn lại của thị trường cũng có diễn biến tốt hơn đáng kể so với buổi sáng. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 141 mã tăng/155 mã giảm, đã cân bằng hơn nhiều so với phiên sáng (77 mã tăng/188 mã giảm). Nhóm tăng mạnh trên 1% cũng xuất hiện 56 cổ phiếu (so với 34 mã buổi sáng) và chiếm 26,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Sắc xanh đã nhiều hơn trong nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt nhất.

Nhóm tăng giá tốt nhất xuất hiện nhiều mã có dòng tiền đẩy lên ấn tượng. MSN dĩ nhiên nổi bật nhất, cổ phiếu này còn thanh khoản lớn thứ hai thị trường sau HPG nhưng HPG tăng yếu 0,66%. Giao dịch hàng trăm tỷ đồng cũng xuất hiện với MBB tăng 1,17%, CII tăng 4,17%, VND tăng 1,18%, KBC tăng 2,72%, NVL tăng 1,68%, DGW tăng 4,78%, SZC tăng 4,27%, VHC tăng 2,81%, DPM tăng 1,33% và FRT tăng 1,16%.

Dòng tiền mạnh mạnh giúp nhiều cổ phiếu trong nhóm này đảo chiều với biên độ lớn. Chẳng hạn MSN tăng tới 2,56% so với giá thấp nhất; CII tăng 5,26%, VND tăng 3,94%, DGW tăng 5,63%, VHC tăng 3,54%... Nếu nhà đầu tư tham gia bắt đáy, biên độ lợi nhuận trong ngày ở các cổ phiếu này là khá lớn. Các cổ phiếu thanh khoản thấp hơn nhưng giá tăng mạnh cũng khá nhiều như LGL, LDG, HUB, SCS, ANV đều trên 3%.

Độ rộng quay lại trạng thái cân bằng chứng tỏ nhiều cổ phiếu đã đảo chiều phục hồi thành công. Số còn lại hầu hết cũng “thoát đáy” và phục hồi, chỉ là chưa đạt tới điểm quay đầu. Nhóm giảm giá mạnh ngoài VHM ghi nhận VIX, FTS, KDH, HDG, giao dịch lớn quanh trăm tỷ đồng. Tính chung trong 155 mã đỏ có 55 mã giảm quá 1% nhưng chỉ chiếm 9,1% giao dịch sàn HoSE. Điều này cho thấy không nhiều cổ phiếu thực sự bị bán tháo đủ rõ rệt.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên chiều đã tăng 24,4% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng 25,8%. Giao dịch sôi động hơn và giá hồi lên phản ánh sự chủ động từ bên mua. Đây là tín hiệu tích cực trái ngược với diễn biến ảm đạm và bán ra chủ động trong buổi sáng. Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng mua vào nhiều gấp đôi phiên sáng, đạt trên 1.243 tỷ đồng, dẫn đến vị thế ròng là +287,5 tỷ. Phiên sáng khối này đã bán ròng 558,4 tỷ. GEX là bất ngờ lớn nhất khi được mua ròng 252,7 tỷ đồng.