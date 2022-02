Cổ phiếu dầu khí bùng nổ, VN-Index vượt mốc 1500

Tâm trạng nóng ruột suốt kỳ nghỉ Tết dài đã được đền đáp: Thị trường tăng bùng nổ trong ngày đầu giao dịch trở lại. Số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 4 lần số giảm giá. VN-Index tăng vọt 1,71% lên mốc 1504,23 điểm.

Suốt kỳ nghỉ dài, biến động mạnh mẽ từ giá dầu thế giới là một trong những yếu tố khiến nhà đầu tư sốt ruột nhất. Giá dầu Brent tăng gần 5% từ đầu tháng 2, vượt đỉnh 7 năm. Do đó không có gì bất ngờ khi cổ phiếu dầu khí là tâm điểm sáng nay và cũng là những mã kéo chỉ số mạnh nhất.

GAS tăng 6,42% trong phiên sáng trở thành cổ phiếu dẫn dắt toàn nhóm blue-chips và kéo VN-Index tăng tới 3,6 điểm. GAS cũng đang ở mức giá cao nhất 52 phiên và chỉ còn thấp hơn đỉnh lịch sử hồi tháng 10 năm ngoái khoảng 7%.

Rất nhiều cổ phiếu dầu khí khác tăng giá mạnh, nhưng vốn hóa là hạn chế để có thể “ngồi cùng mâm” với GAS. Có thể kể tới PLX tăng 5,88%, PVD tăng 5,08%, PVT tăng 4,25%, PVS tăng 7,01%, PVC tăng 6,94%, PGC tăng 2,27%, BSR tăng 8,47%, OIL tăng 6,9%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán cũng tăng tích cực, nhưng mức độ không nóng trong nhóm blue-chips. Đáng tiếc là BID giảm 0,73%, CTG giảm 0,54%. Nhóm tăng tốt nhất thuộc về các ngân hàng nhỏ như BAB tăng 3,11%, VBB tăng 2,89%. Nhóm trụ ngân hàng đáng kể chỉ là VCB tăng 1,69%, HDB tăng 2,27%, STB tăng 1,41%. Dù vậy toàn nhóm 27 mã ngân hàng cũng chỉ có 5 cổ phiếu giảm giá.

Cổ phiếu chứng khoán tăng tốt không kém các mã dầu khí nhưng vẫn chưa đủ để có đại diện lọt vào Top 10 mã kéo VN-Index sáng nay. Các blue-chips ấn tượng nhất của nhóm này là VCI tăng 4,46%, SSI tăng 2%, HCM tăng 4,04%, VND tăng 3,04%...

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 1,39% với 24 mã tăng/5 mã giảm nhưng ảnh hưởng của nhóm giảm không nhiều. Ngoài hai cổ phiếu ngân hàng là CTG và BID, chỉ thêm VIC giảm nhẹ 0,21% và VNM giảm 0,12%.

Cổ phiếu nhỏ đang đem lại hi vọng cho các nhà đầu cơ.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ đã đem lại niềm vui lớn cho các nhà đầu tư bắt đáy trước Tết. Đà tăng mạnh mẽ của nhóm này đã kéo 42 cổ phiếu lên giá kịch trần. 34 mã mã trong số này có dư mua giá trần, nghĩa là mất thanh khoản.

Điều còn thiếu trong phiên đầu năm mới là dòng tiền chưa thực sự bùng nổ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết mới đạt trên 11.239 tỷ đồng, tăng gần 6% so với phiên cuối năm. So với mức giao dịch trung bình phiên sáng của tuần trước kỳ nghỉ Tết thì quy mô phiên sáng nay vẫn thấp hơn gần 7%. Ngay cả với rổ VN30, những mã chiếm trên 49% tổng giá trị khớp sàn HoSE, mức giao dịch cũng chỉ tăng khoảng 6% so với trung bình các phiên sáng tuần trước Tết.

Dù vậy dòng vốn vẫn đang có sự tập trung ấn tượng vào các blue-chips sàn HoSE. Tỷ trọng rổ VN30 chiếm trên 49% là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong quá khứ, các xu hướng tăng trưởng bền vững của VN-Index, thanh khoản trong rổ này thường chiếm trên 50% sàn. Trong Top 10 giá trị khớp lệnh lớn nhất toàn thị trường sáng nay, có 8 mã nằm trong rổ VN30.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng “mua may” trong phiên đầu năm khi bỏ ròng vào sàn HoSE hơn 406 tỷ đồng. Tổng giá trị mua trên sàn này đạt 1.230,5 tỷ, chiếm gần 12% giá trị sàn. Trong đó, 143,7 tỷ đồng mua ròng nằm ở các mã blue-chips VN30.

Các cổ phiếu được mua ròng nổi bật là VHM với 132,6 tỷ đồng, SSI với 86,3 tỷ, KBC với 85,6 tỷ, GAS hơn 45 tỷ, VND với 44 tỷ, STB 40,5 tỷ. Ngoài ra nhóm DXG, GEX, VCB, GMD, PNJ, HCM cũng được mua ròng trên 20 tỷ đồng. Phía bán đặc biệt lớn là HPG với -128,8 tỷ đồng, VIC với -119,4 tỷ. Khối lượng xả tại HPG chiếm xấp xỉ 37% thanh khoản mã này nhưng HPG vẫn tăng giá 1,9%. Ngược lại, VIC bị bán 39% thanh khoản và giá giảm.