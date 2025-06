Cổ phiếu vào diện kiểm soát, Kế toán trưởng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu LDG

Bà Lê Thị Phương Uyên thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE).

Theo đó, bà Lê Thị Phương Uyên - Kế toán trưởng LDG đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu LDG, từ ngày 30/6 - 25/7/2025 nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Hiện, bà Uyên không sở hữu bất kỳ cổ phần nào, nếu giao dịch thành công, bà Uyên sẽ sở hữu 0,77% vốn điều lệ LDG.

Mới đây, LDG vừa có báo cáo việc đã thực hiện mua lại 591.496 cổ phiếu - trong đó, từ 28-29/4 đã mua lại 492.200 cổ phiếu mua lại từ cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP năm 2019 đã nghỉ việc. Từ ngày 27/5 đến 2/6, công ty tiếp tục mua lại 99.296 cổ phiếu từ cán bộ nhân viên tham gia mua ESOP 2018 đã nghỉ việc. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ của LDG là 1.356.736 cổ phiếu.



Quý 1/2025, công ty ghi doanh thu thuần tăng mạnh từ 10,3 tỷ lên hơn 77 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 12 tỷ (cùng kỳ lỗ 125,6 tỷ đồng).

Được biết, LDG dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 lần 3 vào ngày 26/6 tới. Theo đó, Ban lãnh đạo công ty trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu thuần đạt gần 1.822,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 91,56 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu LDG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/04/2025 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu này cũng bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 11/04/2025 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 của công ty là số âm -1.505.751.880.180 đồng;

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính họp nhất đã được kiểm toán của công ty trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) là số âm: -524.241.774.969 đồng (năm 2023) và -1.505.751.880.180 đồng (năm 2024).

Theo LDG, lợi nhuận sau thuế của công ty trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 là số âm -1.505.751.880.180 đồng nguyên nhân chủ yếu là do chỉ tiêu Giá vốn hàng bán tăng cao sau khi ghi nhận phần ước tính bổ sung giá vốn hàng bán của các năm trước (từ năm 2012 đến năm 2023) vào năm 2024; chỉ tiêu Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do điều chỉnh trích lập dự phòng phải thu khó đòi; và chỉ tiêu Chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng do hoàn nhập toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại vào năm 2024.