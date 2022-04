Đại diện IDS Equity Holdings lên làm Chủ tịch OGC

Sáng 29/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán: OGC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số cổ đông đại diện cho 234 triệu cổ phần có phần biểu quyết, chiếm hơn 78,3% vốn điều lệ.

DẤU HỎI CHO CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 2021

Chia sẻ tại đại hội, bà Phạm Thị Hồng Nhung, Tổng giám đốc OGC cho biết, năm 2021, bên cạnh khó khăn chung của toàn nền kinh do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, công ty còn gặp hàng loạt vấn đề riêng.



Cụ thể, công ty đang phải giải quyết các vấn đề mang tính lịch sử phát sinh từ năm 2014 trở về trước như một số khoản đầu tư không hiệu quả mất vốn; các dự án bị trình trệ chưa thể triển khai do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan; công nợ phải thu rất lớn và hầu hết khó có khả năng thu hồi; các khoản công nợ phải trả ngân hàng lớn và đã quá hạn thanh toán; việc tiếp cận các nguồn vốn vay gặp khó do giá trị tài sản cũng như thương hiệu công ty sụt giảm.

Với các khó khăn như trên nhưng kết quả kinh doanh của OGC vẫn rất sáng. Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 của công ty mẹ đạt 138 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với kế hoạch đề ra.

Theo bà Nhung, lợi nhuận công ty tăng chủ yếu đến từ lợi nhuận từ hoạt động tài chính như giảm các khoản công nợ phải trả EVNFC, hay đàm phán tái cơ cấu các khoản công phải trả và thu hồi một số tài sản nên ghi giảm các khoản dự phòng đã trích trong những năm trước.

Tuy nhiên, bà Nhung cho biết thêm, số liệu trên được lập bởi ban điều hành cũ. Đồng thời, Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị hiện thời thấy rằng cần rà soát lại toàn bộ số liệu đã được lập.



Do đó, Hội đồng quản trị OCG đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với tiêu chí là công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

“Việc thuê đơn vị kiểm toán để kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 sẽ giúp ban điều hành mới nắm rõ năng lực tài chính, tổng tài sản cũng như đánh giá thực tế hơn thế mạnh của công ty. Điều này là cần thiết cho những kế hoạch sau này”, bà Nhung nói.

KẾ HOẠCH 2022 THỰC TẾ HƠN

Riêng về kế hoạch năm 2022, bà Nhung cho rằng, dịch bệnh đã qua và thị trường du lịch đã mở cửa trở lại, trong khi các lĩnh vực chính của công ty vẫn là kinh doanh bất động sản, chế biến thực phẩm, kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng nên có thể có những chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù thấy được tiềm năng tăng trưởng như trên, nhưng ban lãnh đạo OGC vẫn tỏ ra khá thận trọng và thực tế đối với kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo đó, OGC dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt 937 tỷ đồng; tổng chi phí 886 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế chỉ khoảng 51 tỷ đồng.

“Với quỹ tài sản lớn và hoạt động đầu tư trải dài ở nhiều mảng nên OGC có nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển nhanh. Trái lại, muốn làm được điều này, OGC cũng cần phải có nguồn lực rất lớn để đầu tư và tái khởi động các dự án đang bị đóng băng và tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận cho tập đoàn cũng như cho cổ đông. Hiểu rõ sự cần thiết của việc thu xếp nguồn vốn lớn để có thể triển khai ngay các dự án, Ban lãnh đạo mới của OGC đã trình bày kế hoạch rất chi tiết với một số định chế tài chính, tập đoàn bất động sản lớn trong và ngoài nước để đồng hành cùng OGC trong thời gian tới”.

Riêng định hướng với công ty con OCH, bà Lê Thị Việt Nga - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được bầu trong đại hội nhấn mạnh OCH là một trong những thành tố quan trọng của OGC với lĩnh vực kinh doanh trọng yếu như bất động sản, khách sạn, thực phẩm. Tuy nhiên đang có sự trùng lặp về các mảng kinh doanh cốt lõi giữa OGC và OCH, thời gian tới Hội đồng quản trị OGC không loại trừ sẽ thực hiện việc tái cấu trúc theo hướng chuyển nhượng một số dự án bất động sản từ OCH về OGC để trực tiếp phát triển dự án. Tất cả các phương án sẽ đều được cân nhắc kỹ lưỡng để OGC khôi phục lại thương hiệu, uy tín của một công ty bluechip trong ngành và tối ưu quyền lợi cho các cổ đông OGC và OCH”.

Mục tiêu của việc này là nhằm tối ưu hóa nguồn lực giữa OGC và OCH, tạo điều kiện thu hút vốn nguồn vốn hợp tác, nâng cao khả năng sinh lời các dự án bất động sản và khách sạn sau dịch Covid-19. “Đặc biệt, nguồn vốn mới cũng sẽ tập trung cho các dự án đất vàng đang dang dở để đưa vào hoạt động”, bà Nga chia sẻ.

100% TỜ TRÌNH ĐỀU ĐƯỢC THÔNG QUA

Sau khi được ban lãnh đạo OGC chia sẻ và giải đáp các thắc mắc, 100% các tờ trình đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều này khác hẳn so với diễn biến trong 2 năm vừa qua.

Cụ thể các tờ trình thông qua gồm: Không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát, kiểm tra lại; Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị. Ngoài ra, các cổ đông của OGC cũng đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị để thay đổi trụ sở chính cũng như thay đổi tên công ty.

Đại hội cổ đông OGC đã bầu được Hội đồng Quản trị mới.

Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Nhung làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Lò Hồng Hiệp xin từ nhiệm trước đó.

Bổ sung bà Phạm Thị Hồng Nhung và bà Nguyễn Thị Thanh Hường vào làm thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, bà Lê Thị Việt Nga và bà Trần Thị Ngọc Bích làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Sau cùng, Hội đồng quản trị mới đã chính thức bầu bà Lê Thị Việt Nga giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn OGC.