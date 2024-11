Đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ vướng mắc cho dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa tiến hành thị sát và kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, dự án này được chia thành ba dự án thành phần bao gồm: Dự án thành phần 1, do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ quản, dài 31,5 km với dự kiến hoàn thành vào năm 2026; Dự án thành phần 2, do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, dài 36,9 km với tiến độ hoàn thành vào năm 2027; Dự án thành phần 3, do UBND tỉnh Đắk Lắk phụ trách, dài 48 km và cũng dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cũng áp dụng một số cơ chế đặc thù như chỉ định thầu và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, dự án sẽ hoàn thành 20 km đầu tuyến thuộc thành phần 1 tại Khánh Hòa và 48 km thuộc thành phần 3 tại Đắk Lắk. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu UBND các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng trong tháng 12/2024. Riêng UBND tỉnh Đắk Lắk cần hoàn tất công tác thu hồi diện tích đất vướng rừng trong tháng 11/2024.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, công tác thu hồi đất của dự án hiện đã đạt 96%, với 4% còn lại chủ yếu vướng mắc tại Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tại tỉnh Đắk Lắk, khoảng 0,9 km còn vướng đất rừng đang khai thác, trong khi tại Khánh Hòa, 3,3 km đang gặp khó khăn về đơn giá đền bù và tái định cư. Về di dời hạ tầng kỹ thuật, tỉnh Khánh Hòa còn 3 vị trí điện cao thế đang di dời, trong khi Đắk Lắk còn một vị trí chờ phê duyệt phương án.

Nhu cầu vật liệu thông thường phục vụ dự án cần khoảng 3,3 triệu m3 đất đắp, 1,25 triệu m3 cát, 3,7 triệu m3 đá. Các dự án thành phần đã tổ chức khảo sát trữ lượng mỏ vật liệu xây dựng, khả năng cung cấp vật liệu là cơ bản đáp ứng nhu cầu. Về bãi đổ vật liệu thừa, theo đánh giá là cơ bản đáp ứng được nhu cầu, trong đó một số vị trí thuộc dự án thành phần 2, 3 đang hoàn thiện thủ tục để sử dụng cho dự án.

Tính đến ngày 30/10, công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 99%, tương đương 48,09 km, chỉ còn 1 ha thuộc tuyến kênh mương thoát nước mới bổ sung vào quy hoạch của huyện Cư Kuin đang được triển khai. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông đang được tiến hành, trong khi các thủ tục liên quan đến bãi đổ vật liệu thừa tại các thành phần 2 và 3 đang được hoàn thiện.

Về tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành đạt hơn 26% giá trị hợp đồng, trong đó gói thầu số 1 đạt hơn 31%, gói thầu số 2 đạt hơn 23%, và gói thầu số 3 đạt hơn 29%. Chủ đầu tư khẳng định các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng kế hoạch đề ra.

Sau khi khảo sát tiến độ chung về việc giải phóng mặt bằng và triển khai dự án, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự cố gắng của Bộ Giao thông Vận tải, UBND các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, cũng như sự đóng góp tích cực của chủ đầu tư, nhà thầu, cán bộ, kỹ sư và công nhân. Nhờ đó, dự án đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị và triển khai thi công, với mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ.

Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với nhiều khó khăn cần khắc phục, như 4,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng kéo dài, và địa hình phức tạp ở thành phần 2 gây cản trở thi công, đặc biệt tại các khu vực rừng tự nhiên, hầm và cầu cao.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, các đơn vị phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án.